Лавров заявив, що Росія не повинна "спускати з гачка" Зеленського

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що Москва не повинна "спускати з гачка" президента України Володимира Зеленського. Він звинуватив команду Зеленського в "спробах перевернути мінські домовленості".

"Вважаю, що ми не повинні "спускати з гачка" пана Зеленського і всю його команду, а вони звиваються, як можуть. Чого варта Заява Зеленського (коли він вже зневірився перевернути Мінські домовленості з ніг на голову) про те, що вони вже не годяться, але потрібні, тому що в збереженні Мінських домовленостей гарантії того, що і санкції проти Росії будуть збережені", - заявив Лавров.

Також він додав, що захід, який є співавтором Мінських угод, демонструє "повну безпорадність".