Лавров заявив про "позитивне просування" в переговорах України і Росії

Сергій Лавров висловився про результати переговорів між Україною і Росією, що пройшли в Стамбулі. Міністр оцінив їх як позитивне просування вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії.

Сергій Лавров дав свою оцінку результатам переговорів між Росією і Україною, що пройшли напередодні в Стамбулі. Він назвав їх позитивним просуванням вперед.

"Ми розцінюємо результати вчорашніх переговорів, що пройшли в Стамбулі як позитивне просування вперед. Це ще не остаточний результат, але те, що українська сторона підтвердила необхідність забезпечення ні ядерного, ні блокового статусу України. Підтвердили необхідність забезпечення своєї безпеки поза рамками північно-атлантичного альянсу. Я вважаю це істотним прогресом", - заявив він.