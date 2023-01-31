RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лавров заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд "готовили войну" против России

Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В Кремле уверены в правильности начала "спецоперации" и заявили, что это было необходимо, чтобы якобы спасти людей, живущих на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта.

Кроме того, министр сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд якобы готовили войну против РФ.

"Заявления Порошенко, Меркель и Олланда о "Минск-2" подтверждают, что Путин сделал все совершенно правильно, приняв решение о начале спецоперации", - сказал Лавров.

Напомним, ранее Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и стать сильнее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минские соглашенияЛавров