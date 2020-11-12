Лавров: статус Карабаху залежить від національного та релігійного питань

Статус Нагірного Карабаху залежить від того, як будуть вирішені національне і релігійне питання. Також треба прояснити права всіх категорій жителів цього регіону.

Про це в інтерв'ю російським і іноземним ЗМІ заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

За його словами, сторони мають працювати над відновленням етноконфесійної згоди у Нагірному Карабаху, як це було "довгі роки за часів СРСР".

"Визначити статус можна виключно після того, як буде зрозуміло, які права будуть надані всім тим, хто жив у Нагірному Карабасі та має право туди повернутися. Необхідно відновити довіру, відновити міжетнічний і міжконфесійний мир. Для цього потрібно відновити храми і мечеті і налагодити нормальне життя", - заявив Лавров.

У зв'язку з цим, на його думку, не можна встановлювати якісь терміни для вирішення питання про статус Нагірного Карабаху. Він також виступив за залучення ЮНЕСКО до відновлення пам'яток культури.

Зазначимо, національна та релігійна проблема є дуже гострою в Нагірному Карабасі. При СРСР, коли регіон був у складі Азербайджанської РСР, частка азербайджанського населення перевищила 21%, однак після розвалу і війни початку 1990-х практично всі азербайджанці виїхали.

Тепер же з фактичною перемогою у війні за Нагірний Карабах офіційний Баку хоче повернути біженців та їхніх нащадків на ці землі. При цьому азербайджанці переважно сповідують іслам, вірмени - православ'я. Президент Азербайджану Ільхам Алієв у своїх інтерв'ю заявляв, що багато мечетей в регіоні були зруйновані за останні 30 років.

Нагадаємо, раніше Вірменія заявила про створення безпольотної зони над Нагірним Карабахом.

Згідно мирних домовленостей, Єреван до кінця місяця має вивести війська і поступово передати два райони Азербайджану. Під контролем вірменських сил залишаться Степанакерт (Ханкенді), Мардакерт (Агдере), Мартуні (Ходжавенд) і території, не зайняті армією Азербайджану.