Лавров приїде до Туреччини: названо дату та мету візиту

"Лавров приїжджає до Туреччини 8 числа (червня, - ред.). Ми сказали і українцям. Я сказав Дмитру Кулебі (глава МЗС України, - ред.), що ми не хочемо створювати враження, що наші двері завжди відчинені тільки для однієї сторони", - розповів він.

За його словами, розблокуванню українських портів заважають міни, встановлені Україною у морі Одеської області. Проблем додають і санкції, які застосовуються до російських судів у сфері страхування, хоча технічно ті самі міни можна знешкодити за 1-2 тижні.

"Україна не хоче, щоб російські військові кораблі заходили звідси в порти Одеси. Росія також не хоче, щоб кораблі, які перевозитимуть вантажі цим коридором, доставляли зброю в Україну. Як вони у всьому цьому будуть впевнені? Має бути механізм перевірки", - наголосив він.

До того ж Чавушоглу додав, що Туреччина працює з ООН із цього питання. Її завдання, на думку міністра, полягає в тому, щоб "зробити цей коридор відкритим і вдень, і вночі".

"У ООН є пропозиція. Створення чотиристоронньої контактної групи, що складається з ООН, Туреччини, Росії та України. Ми сказали "так", - резюмував він.