Лавров на переговорах с США отрицал удары России по украинской энергетике

Удары по энергетике Украины

Напомним, в прошлом году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

В частности, 17 ноября Россия выпустила по энергообъектам Украины более 120 ракет и 90 дронов.

28 ноября удары вызвали повреждения в 14 областях, а 13 декабря РФ атаковала 287 средствами воздушного нападения - 94 ракетами и 193 дронами.

А 25 декабря российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.

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