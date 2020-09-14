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Лавров скасував візит до Берліна

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скасував свій робочий візит до Берліна (Німеччина). Ця поїздка була запланована ще близько року тому та підтверджена 11 серпня під час перемовин у Москві.

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Про це повідомляє прес-служба російського відомства.

"3 вересня цього року німецька сторона повідомила про зміни в робочому графіку (глави МЗС Німеччини, - ред.) Хайко Мааса, у зв'язку з чим його участь у церемонії (закриття року науково освітніх партнерств 2018-2020 років - ред.) скасовується, а на двосторонні переговори (з Лавровим, - ред.) відводиться лише півтори години", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у Міністерстві РФ зазначають, що перша і головна мета поїздки Лаврова до Берліну виявилася неактуальною, а запропонований формат перемовин - дуже скороченим. У повідомленні МЗС Росії не згадано про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз проходить лікування в Берліні.

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Російської Федерації викликало посла Німеччини Гезу Андреаса через заяви Берліна про отруєння Навального.

Після переводу в клініку в Берліні німецькі токсикологи визначили, що Навального отруїли "Новачком".

Водночас Хайко Маас заявив, що Берлін має багато ознак причетності до отруєння російської держави.

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