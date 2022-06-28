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Лавров звинуватив західних лідерів у "шизофренії" через допомогу Україні

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Росія, Вівторок 28 червня 2022 16:45
Лавров звинуватив західних лідерів у "шизофренії" через допомогу Україні Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров (t.me/zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Заяви Заходу про неможливість переговорів Росії та України на даному етапі є проявом шизофренії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова під час прес-конференції у вівторок, 28 червня

"Із заявами про неприпустимість будь-яких переговорів (України з РФ - ред.) у нинішніх умовах регулярно виступає Борис Джонсон, Олаф Шольц, Жозеп Боррель, який постійно закликає витрачати більше грошей на зброю для України з Європейського фонду світу. Ну вже така шизофренія до певної міри тут проявляється", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше помічниць держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що переговори з Росією не є питанням близького часу, немає жодних ознак, що вона вестиме сумлінний діалог.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що західні країни нібито намагаються зробити із Молдови "другу Україну", налаштовуючи її проти Російської Федерації.

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