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Лавров обвинил западных лидеров в "шизофрении" из-за помощи Украине

Новина українською →
Россия, Вторник 28 июня 2022 16:45
Лавров обвинил западных лидеров в "шизофрении" из-за помощи Украине Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (t.me/zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Заявления Запада о невозможности переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова во время пресс-конференции во вторник, 28 июня.

"С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров (Украины с РФ - ред.) в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется", - сказал он.

Как сообщалось, ранее помощниц госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что переговоры с Россией не являются вопросом близкого времени, нет никаких признаков, что она будет вести добросовестный диалог.

Напомним, ранее Лавров заявлял, что западные страны якобы пытаются сделать из Молдовы "вторую Украину", настраивая ее против Российской Федерации.

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