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Лавров назвав євреїв "затятими антисемітами". Ізраїль обурений

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Так, Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset намагався довести необхідність "денацифікації" України, що має президента-єврея.

"Зеленський висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас говорять", - заявив Лавров.

У свою чергу міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непрощенні, обурливі і є грубою історичною помилкою".

"Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова - це обурлива і непростима заява, а також Жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", - написав міністр у Twitter.

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ЛавровІзраїльВійна в УкраїніРосійська Федерація