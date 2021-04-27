Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року-2020" в номінації "Менеджер року"

Віталій Астахов

Генеральний директор ТОВ "Альба Верітас"

Три головних події 2020 року по Вашій версії?: 1.Розбагатіли всі мільярдери приблизно вдвічі завдяки коронавірусу, що спричинило істотний перерозподіл впливу і благ. 2.Зростання біткоіни і нова хвиля розбагатілих / зубожілих. 3.Рівно рік гойдалок з фінальної покупкою Tiffany холдингом LVMH. А особисто для мене 2020 Перший – це довгоочікуваний повноцінний запуск всіх давно початих ІТ-проектів.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Намагаюся, щоб життєві принципи не розходилися з 10-ма Заповідями. Секрет успіху тільки в активності: Щоб опинитися в потрібний час в потрібному місці потрібно якомога частіше бути всюди.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? У різний час мріяв про різне, але більше не про те, ким стати, а що зробити. У той час тільки набирала популярність гра СімСіті і я найяскравіше пам'ятаю спогад, що хотів би теж створити своє справжнє місто... Цього зараз майже вдалося досягти, але не в області будівництва і архітектури, а у вигляді диверсифікованого концерну з абсолютно різнобічними видами бізнесу.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Навчитися приділяти більше уваги собі і відключати телефони, при цьому не хвилюючись, що відбувається в цей час.

Бути сьогодні успішним - це ... пишатися вчорашнім днем, а щасливим – не думати про завтрашній.

Ваш улюблений афоризм? Ніколи не надавав цьому значення. Для кожної ситуації є свій.

Назвіть три головні якості успішного керівника? Людяність у відносинах зі співробітниками, розуміння їхніх інтересів і проблем, демонстрація прикладу для наслідування: дисципліна, працьовитість і гіперактивність.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника підприємства? Що дає можливість бути лідерами у своїй галузі? У роботі керівника головне керувати. Лідером у сфері дає можливість бути тільки інформація і її правильна обробка.

Хто для вас зразок менеджера в світовому масштабі? Як не банально, але Білл Гейтс.

Що ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках? Бажання працювати понаднормово, досягати цілей будь-якими методами, забути про вихідні та відпустки, і, звичайно ж, дисципліна.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Я абсолютно ніяк не пов'язую гроші зі щастям.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... переверну світ" Архімед.

Кому в цьому житті Ви заздрите? Дружині і дітям. Їм в цьому житті пощастило найбільше – теж хочу так жити.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Працьовитість і дисципліна. Вони ж і є головною перевагою.

Чи є у Вас улюблена книга? Велика Радянська Енциклопедія.

З ким з історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Напевно, з Архімедом – я теж люблю щось винаходити і оптимізувати, в тому числі в технічній сфері.

Яке диво світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Спершу потрібно визначитися, що зараз називають чудесами світу і як еволюціонував їх список. У Геродота їх було всього лише три, перебували в одному місці і ніяк не виглядали б в моєму рідному місті. А в Одесі вже є не менш значущі чудеса: катакомби, ринки, філармонія.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Якщо я був би астрономом, то занадто малоймовірно, що бюрократична машина залишила б мені шанс проявити творчість в цьому питанні. Тому я займаюся тільки тим, що не обмежує мене в масштабах творчості.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Суттєво впливає на відповідь, був би він з дружиною або сам ;)

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Для людини, яка любить роботу найбільше досягнення – наявність повноцінної сім'ї. Помилка... напевно, рідко дивлюся назад, тому помилки пролітають непоміченими.

Яке зайняття для Вас – найкращий відпочинок? Люблю заняття, несумісні з використанням телефону і комп'ютера: дайвінг, віндсерфінг і водні лижі. Також мотопоїздки, але в зв'язку з технічним прогресом, тепер мотоцикл може їхати на круїз-контролі, а рукавички оснащені сенсорами для телефону, тому цей вид відпочинку починає поєднуватися з роботою і втрачати свої колишні властивості. Раніше був ще більярд, але зараз на нього зовсім немає часу. (Але все це все неправда – найбільше я люблю проводити час, створюючи щось або покращуючи існуюче. Абсолютно у всіх сферах повсякденного життя).

Алессандро Дзанеллі

Генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові

Ключові події у вашій професійній діяльності у 2020 році: 2020 рік був дуже особливим роком у багатьох відношеннях. У 2020 році компанія Nestlé святкувала 25-ту річницю в Україні. А Nestlé в Україні – це історія успіху! Український ринок був дуже привабливим та успішним для Nestle. Якщо трьома словами описати 25-річний період Nestlé в Україні, я б сказав, що це історія інвестицій, зростання та інновацій. На жаль, через пандемію нам довелося скасовувати всі публічні заходи, раніше заплановані для святкування цієї важливої дати. Я можу з гордістю повідомити, що ми вирішили конвертувати весь бюджет 25-ї річниці, доповнивши його, направили близько 20 млн гривень на підтримку суспільства шляхом придбання найбільш необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту для 12 медичних закладів країни. Крім того, ми співпрацювали з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, залучивши наших співробітників і подвоївши кожну ними пожертвувану гривню. Як відповідальні виробники продуктів харчування, ми допомогли багатьом громадам. Ми доставили 800 000 одиниць продукції Nestlé тим, хто найбільше постраждав від пандемії – людям похилого віку та сім'ям, що потребують допомоги. Як виробник корму для домашніх тварин, ми передали 1700 кг корму для котів і собак літнім власникам домашніх тварин. Ми також розробили та запровадили ініціативу "Завжди відкриті для вас", з метою допомогти малому та середньому бізнесу ресторанної сфери, на кого сильно вплинули обмеження, запропонувавши стартові набори та оптимальні умови для відновлення після карантину.

Усі ці дії надзвичайно важливі та тісно пов’язані з головною метою Nestlé: показати вагому роль збалансованого харчування у покращені якості життя кожного сьогодні і в майбутньому. А також створювати спільні цінності не тільки для нашого бізнесу, але й для кожної родини, громади та суспільства.

Життєві принципи, які допомагають досягти поставлених цілей? Дозвольте мені згадати декілька. Перший описує мене як людину, що «ніколи не сприймає «ні» як відповідь». Я завжди намагаюся знаходити варіанти та можливості для того, щоб щось відбулося, завжди зосереджуюся на рішенні, а не на проблемі. Другий пов’язаний з постійною присутністю нагальності у бізнесі: "Краще зробити, ніж постійно вдосконалювати, але ніколи не завершати". Мені це подобається, оскільки я віддаю перевагу дії, а не досконалості, виконанню, а не тривалому аналізу. Третій – це свого роду життєва філософія: "Живи життям у барвах". Я вважаю, що життя слід прожити повною мірою, з яскравими барвами та новими емоціями і почуттями щодня. Додавайте кольорів до повсякденних дій, і життя стане багатшим і ціннішим.

Ким ви хотіли стати у дитинстві? Як і для багатьох італійців у моєму віці, герої світу спорту привертали найбільшу увагу. Тож і я хотів бути футболістом-чемпіоном. У той же час я завжди хотів багато подорожувати і відкривати світ, тому захопився документальною журналістикою. Треба відмітити, що талант до футболу у певній мірі я мав, а журналістика вимагала набагато більше здібностей і навичок!

Чи є у вас мрія, яка досі не здійснилася? Звичайно! Мрії необхідні для досягнення цілей і чітко пов’язані з амбіціями. Але, як ми віримо в Італії, не слід розкривати свої мрії, якщо хочеш, щоб вони здійснились. Отже, я можу більше розповісти про свої амбіції, які є гарним поєднанням професійного розвитку та особистої рівноваги і задоволення. Що стосується професійної сфери, я справді хотів би продовжувати розвивати компанію Nestlé в Україні та сприяти тому, щоб зробити Україну кращим місцем для розвитку бізнесу та подальшого руху суспільства у напрямку до європейських стандартів. У цьому сенсі зростання Nestlé в Україні буде в значній мірі залежати від надання можливості талантам нашої організації повністю розкрити свою компетентність та реалізувати свій потенціал.

Бути успішним сьогодні означає .... На мій погляд, успіх має багато вимірів. Я справді вірю, що успіх – це стан душі, а не місце чи призначення. Ця криза дала можливість перевірити ефективність того, що я називаю "новою стратегією генерального директора". У минулому план дій генерального директора в основному передбачав фінансові показники ефективності: зростання, збільшення прибутку та максимізацію вартості для акціонерів. Криза чітко свідчить про те, що ця програма застаріла. Новий підхід пропонує керівникам продемонструвати конкретні плани, які дійсно ставлять турботу про своїх людей першочерговим завданням, що компанія має дієву і актуальну мету, і тому керівники беруть на себе справжню відповідальність перед людьми, їхніми сім'ями та громадами. У цьому сенсі бізнес є силою добра. Я вважаю, що успіх – це стан душі, коли ви відчуваєте, що ви підтримуєте баланс між тим, чого ви досягаєте, будучи задоволеним результатом, і тим, як ви цього досягаєте.

Який ваш улюблений афоризм? Мені подобається багато афоризмів, але саме зараз спадає на думку той, що належить Н. Манделі: "У житті я ніколи не програю. Я або перемагаю, або вчуся". Я думаю, що цей вислів відображає більшу частину моєї філософії, допомагає мати оптимістичний світогляд і зустрічати реальність з вірою в свої сили.

Назвіть три основні риси успішного керівника? Керівник повинен мати непересічні навички спілкування, здатність ефективно співпрацювати як внутрішньо, так і зовні, щоб створити правильне почуття довіри та впевненості. У своїй ролі я завжди намагаюся продемонструвати емпатію, здатність розуміти точку зору інших і підтримувати відчуття зв’язку. А також демонструвати самокритичність, здатність визнавати помилку та вчитися на власних помилках. Я також вважаю, що гарний лідер повинен бути відкритим і здатним вислухати і мати достатній рівень впевненості, щоб створити навколо себе команду, яка може і підтримати, і кинути виклик. Справжній лідер повинен бути відданим, передбачуваним та здатним змінювати ідеї.

Що найважливіше в роботі керівника компанії сьогодні? Що допомагає вам бути лідером у вашій галузі? Я вважаю, що успіх – це не те, що приходить випадково. Це наслідок трьох основних свідомих факторів. По-перше, це питання вибору. Тобі потрібно вибрати бути успішним і зробити відповідний вибір, щоб досягти успіху. Це стосується вибору асортименту, вибору інвестицій і, відповідно, вибору людей. І пам’ятайте, що вибрати одне означає відмовитися від іншого, тому ви автоматично вибираєте, те чого не будете робити! По-друге, це питання структури. Вам потрібно розробити організаційні процеси, потоки та напрямки, щоб бути впевненим, що вся організація спрямована на досягнення тих самих амбіцій. І це повинно бути чітко донесено до кожного члена організації. І кожен співробітник повинен знати, як він чи вона сприяє успіху компанії. І нарешті, це питання волі до перемоги. Організація повинна керуватися метою та амбіціями. А вони, в свою чергу, визначатимуть рішення компанії, де довгострокові амбіції мають переважати над короткостроковими вигодами.

Чи є у вас приклад для наслідування серед успішних керівників? Я поважаю лідерів за їх якості та здатність залишатися актуальними, сучасними, перебуваючи на керівних посадах протягом тривалого періоду. У цей момент кризи, я вважаю, є 3 основні якості, необхідні лідеру. Перш за все, здатність співпереживати, ставити людей на перше місце, брати до уваги потенційні наслідки для людини. В умовах масштабної кризи розум людей спочатку зосереджується на власному виживанні та інших основних потребах та потребах власної родини. У Nestlé люди завжди в центрі уваги, і задоволення їх потреб є рушієм нашої діяльності. Ми впровадили посилені заходи безпеки на всіх наших локаціях, орієнтуючись на наших працівників на фабриках, у лабораторіях, дистрибуцій них центрах та торговій команді Nestlé. Ми доклали всіх зусиль, щоб гарантувати усім нашим людям найвищий рівень безпеки та належно підтримали їх купівельну спроможність, гарантуючи збільшення зарплати та повноцінну оплату праці. По-друге, ефективне спілкування, підтримуючи прозорість. Важливо знайти правильний баланс між "навмисним спокоєм" та "обмеженим оптимізмом". Мати чесне та прозоре спілкування є критично важливим: не використовувати прикрашені повідомлення, а будувати довіру, дотримуючись слова та показувати це діями. І нарешті, життєстійкість і зосередження. У ці часи важливо забезпечити безперервність бізнесу, що визначається зобов'язанням забезпечити виробництво та постачання продукції для задоволення потреб у всьому світі. У такі часи ми повинні думати не лише про те, наскільки швидко ми адаптуємось до сьогоднішньої реальності, а й про момент перезапуску після того, як криза пройде. Бути стійким не означає бути найсильнішим, але найбільш гнучким, спритним, здатним приймати рішення в умовах невизначеності та підлаштовуватись до нових умов, щоб рухатися та рости далі.

Що ви найбільше цінуєте у своїх співробітниках / колегах? Люди мене мотивують найбільше. Мене надихає моя команда в Nestlé – одна об’єднана команда, яка щодня працює, щоб завоювати серця та думки наших споживачів, радуючи їх смачними і поживними продуктами та улюбленими торговими марками. Є певні якості, які я справді ціную, і коли я дивлюся на кандидатів, я оцінюю, як якості конкретної особистості зможуть покращити команду та сприятимуть різноманітності. Я справді вірю, що команда-переможець – це різноманітна команда. Це є джерелом творчості та подальшого розвитку; надзвичайно важливо сприяти інклюзивності та рівності. Я хотів би додати, що найважливішою якістю для мене є автентичність: я справді хотів би знати, що людина справжня, природня, а не “лицемір”. Мені подобається бачити людей, які хочуть вчитися, які кидають виклик “статус-кво” і можуть приносити користь завдяки своїм знанням та ставленню. Мені подобається бачити в людях ставлення “я можу це зробити”. Процитувавши Одрі Хепберн: “Nothingisimpossible. Theworditselfsays I’M Possible” («Немає нічого неможливого. Саме слово "impossible" виглядає як "I’m possible", що перекладається як "це можливо" - прим.).

Якщо гроші не приносять щастя, то що? Кажуть, що гроші не приносять щастя, але краще бути нещасливим і багатим! Я насправді не думаю, що гроші є мотиваційним фактором або генератором щастя. Я вважаю, що щастя дуже пов’язане з відчуттям перебування в потрібному місці, поряд з потрібною людиною чи людьми. Якщо ви думаєте про останні моменти щастя, вони чітко пов'язані з конкретною ситуацією, поєднанням почуттів та емоцій. Гроші цього не принесли, вони могли дозволити цьому статися, але щастя – це відчуття, призначене не лише для багатих людей.

Продовжіть вислів "Дайте мені важіль досить довгий і точку опори, на якій я його зможу розмістити, і я ..." І я буду мати точку зору, з якої я зможу отримати іншу точку зору! Відкинувши жарти, я вважаю, що ми живемо в об’єднаному світі, і всі ми маємо можливість експериментувати з силою важеля. Для мене це безпосереднє натхнення для постійного навчання та безперервного вдосконалення.

Чи заздрите ви комусь у житті? Заздрість – це почуття, яке мені не притаманне. Я захоплююсь багатьма людьми і надихаюся їх способом життя та досягненням цілей. Особисто мене дуже мотивують навчання та відкриття. В особистому житті та в бізнесі мені подобається вдумливо ризикувати і не подобається приймати «ні» за відповідь. Коли люди запитують мене, «що не дає мені спати вночі», я віддаю перевагу відповідати на питання «що мене вранці піднімає з ліжка», тобто можливість робити нові справи, зростати, як особистість і бути корисним для людей та компанії.

Яку рису характеру ви вважаєте своїм головним недоліком? Я думаю, що я трохи нетерплячий. Іноді це сприймається як прояв наполегливості або надмірної напористості. Я віддаю перевагу дії, а не досконалості, я справді вірю, що "Краще зробити, ніж постійно вдосконалювати, але ніколи не завершити", тому вважаю за краще рухатися вперед, не зволікати, а діяти, усвідомлюючи ризики і залишаючи простір для виправлень і невдач. Протягом своєї кар’єри я завжди розглядав невдачу не зі страхом бути покараним, а як можливість навчитися чомусь новому.

З ким з історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Я хотів би познайомитися з Альбертом Ейнштейном, Джузеппе Верді та Вінстоном Черчіллем... і знайти всі з’єднуючі нитки між наукою, мистецтвом, політикою та бізнесом.

Тетяна Семенчено

Співзасновниця бренду VOVK

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Мій головний професійний здобуток у 2020-му році – не просто втримання бренду на попередньому рівні, а і його активне зростання і розвиток.

Ваша "Формула успіху"? Найуспішніший той, хто працює хоча б на 1% більше всіх інших, і той, у кого найбільше терпіння.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Вчителем.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Відвідати всі можливі доступні країни світу.

Бути сьогодні успішним – це… Успішна людина – гармонічна, збалансована, щаслива особистість, яка, в першу чергу, цінує свої найголовніші життєві ресурси – здоров’я і час. В найголовніші пріоритети ставить себе, своїх рідних і близьких людей. Це людина, яка абсолютно впевнена у собі і ставиться до всіх оточуючих її в бізнесі, як до людей, а не як до вичерпного ресурсу.

Ваш улюблений афоризм? Все приходить вчасно до того, хто вміє чекати (Франсуа Рабле).

Назвіть три головні якості успішного керівника? Цілеспрямованість, баланс, делегування, терпіння, вміння навчати і вчитися.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника підприємства? Що дає можливість бути лідерами в своїй галузі? Керівник – вміння бути гнучким в мисленні, підходах. Не забувати, що думати потрібно зважено, приймати рішення швидко і ще швидше рухатися в реалізації. Можливість лідерства завдяки руху Команди в одному напрямку, сильний топ-менеджент, який не боїться ділитися своїми знаннями, можливість швидко реагувати на будь-яку ситуацію на ринку, в країні, в світі, в середині Компанії.

Хто для Вас є взірцем менеджера в світовому масштабі? Ердоган. Амансіо Ортега.

Що Ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках? Вірність своїй справі, відкритість, знання, чесність.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах. Щастя в можливостях, які вони дають.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я… створю свій Всесвіт".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Нікому. У кожного своя дорога.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Непунктуальність.

Чи є у Вас улюблена книга? "Венера в хутрі" Леопольда фон Захера-Мазоха.

З ким з історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Мерилін Монро.

Яке чудо світу Ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Сади Семіраміди. Символ єдності з природою і великої поваги до неї.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Родина.

Уявіть, що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Україна дуже багатогранна, тому хочеться, щоб гості відчули її контрастність та різноманітність, адже в цьому вся краса. Тому тут тижня може не вистачити. Обов'язково відвідати Закарпатську область – мальовничий Ужгород та познайомитись з колоритним менталітетом місцевих жителів. Завітати до Кривогу Рогу та спостерігати всю красу природи цього краю на всемогутніх каньойонах. Поїздка до Харкова – прогулянка по місту, по озеленених парках та широких проспектах, з обов'язковим проїздом в метрі. Не обійдеться й без Одеси, ознайомитись з історичною стороною міста і відвідати ресторани місцевої кухні. Поїздка в Порт і до берегу моря. Зупинитись у величному Києві, прогулятись по містичному Подолу, Майдану Незалежності, насолодитись панорамою міста з дзвіниці Софії Київської, надихнутись могутнім Дніпром зі схилів Співочого поля, скуштувати місцеву кухню різноманітних ресторанів. Ну і на десерт – Львів, з екскурсією по підземеллях, заблукати по вуличках Львова і створити гастро-тур – обов'язково зайти в "М'ясо та справедливість". і для повного релаксу – поїхати в Edem, відновити сили з природою.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення – реалізація себе у всіх напрямках. Сім'я, бізнес, дружба. Не копаюсь в помилках.

Яке зайняття для Вас – найкращий відпочинок? Прогулянка по лісу, де немає людей.