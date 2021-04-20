Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року - 2020" в номінації "Фінансист року"

Віталій Зінніков

Голова Правління АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень"

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2020 році?: Позитивна динаміка фінансових показників діяльності Банку.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети?: Не існує не правильних рішень, всі проблеми від небажання взяти відповідальність за прийняте рішення.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Капітаном океанського лайнеру.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Так, відвідати 100 країн.

Бути сьогодні успішним – це… бути визнаним експертом в своїй справі.

Ваш улюблений афоризм? У світі не буває хибних думок. Бувають думки, які не збігаються з нашими.

На що Вам шкода витрачати гроші? На безглузді подарунки.

В чому Ви зберігаєте особисті заощадження? В спогадах від мандрівок.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? Щоб вистачало на реалізацію мрій.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Гроші це засіб для комфортного існування, а щастя - сенс існування.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... " Для мене точка опори – моя сім’я і друзі. Саме вони допомагають змінювати мій світ.

Кому в цьому житті Ви заздрите? Тим, у кого є можливість працювати подорожуючи світом.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Переоцінка професіональних якостей оточуючих.

Чи є у Вас улюблена книга? Харукі Муракамі 1Q84.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З особистостями, які відкривали нові землі, наприклад Христофор Колумб, Амеріго Веспуччі, Джеймс Кук.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Краще дати можливість всім бажаючим подивитись на чудеса світу там, де вони знаходяться.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Назва від першої асоціації, яка б виникла в той момент.

Уявіть, що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Буковель – Львів – Київ – Чорнобиль -– Чернігів - Умань - Одеса

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Подорожі.

Євген Мецгер

CEO АТ "Укрексімбанк"

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Прийняте рішення про участь в конкурсі на позицію CEO Укрексімбанку

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Якщо хочеш, щоб почало відбуватися те, чого ніколи не відбувалося – почни робити те, чого ніколи не робив. У житті у тебе стільки повноважень, скільки ти готовий на себе взяти, а не стільки, скільки написано в твоїй посадовій інструкції. Команда – найважливіше.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Водієм-далекобійником

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? 20-денна (2000 км) велоподорож.

Бути сьогодні успішним – це… Повернути банку минулу славу, зробити його прибутковим та знищити думку, що державний банк не може мати ефективну ринкову бізнес-модель. Словом – ВИВЕСТИ "ВЕЛИКОГО" З ТІНІ.

Ваш улюблений афоризм? Рух без мети так само жахливий, як і мета без руху.

На що Вам шкода витрачати гроші? На те, що за гроші не купується.

Як (в чому) Ви зберігаєте особисті заощадження? Акції, облігації, небагато готівки, нерухомість, але основне – у дітях.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? Для щастя гроші не потрібні, гроші потрібні для стійкості та покриття базових потреб.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя – це знати свої цілі та розуміти нагороди, які тебе чекають за їх досягнення.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... підкажу конкурентам, де можна опертися та відпочити".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Своїм синам.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Хочу все встигнути.

Чи є у Вас улюблена книга? Улюблених – безліч. Найулюбленіша – ще поки не прочитана.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Вінстон Черчилль.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Може, краще своє створити?

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Наднова планета.

Уявіть, що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Львів та Київ.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найголовніше досягнення ще попереду. Помилка – це гаяти час.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Велопоїздка з друзями, нове знайомство або угода з клієнтом (уперше реалізована).

Олександр Писарук

Голова Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль""

Райффайзен Банк Аваль — найбільший український банк із іноземним капіталом, що працює на ринку з 1992 року.

Із жовтня 2005 р. банк є частиною іноземної банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, що впродовж багатьох років залишається провідним корпоративним та інвестиційним банком в Австрії та управляє широкою мережею дочірніх банків на 13 ринках у країнах Центральної і Східної Європи. Групі РБІ на кінець грудня 2020 р. належало 68,26% акцій Райффайзен Банку Аваль, ще 30% — Європейському банку реконструкції та розвитку.

Райффайзен Банк Аваль надає широкий перелік фінансових послуг 2,5 млн клієнтам через загальнонаціональну мережу, до якої входять майже 400 відділень та близько 1800 банкоматів по всій Україні.