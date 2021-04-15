Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року-2020" в номінації "Міський голова року (малих міст)"

Анатолій Вершина

Павлоградський міський голова (Дніпропетровська область)

Нагороджений відзнакою Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції"; Нагрудним знаком голови Дніпропетровської обласної ради "За заслуги перед громадою".

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році?: Моя перемога у першому турі на місцевих виборах 2020 року. Це свідчення підтримки та довіри павлоградців. А також проведення місцевих виборів чесно та відкрито. Павлоград увійшов у трійку лідерів у Всеукраїнському конкурсі "Місто України. Національний вибір". Значне покращення в сфері медицини (оснащення лікарень, додаткове фінансування на доплати медичним працівникам, профілактичні заходи в місті, спрямовані на боротьбу з захворюваністю на COVID-19). Друге місце у Всеукраїнському конкурсі "Кращі практики місцевого самоврядування" та диплом у номінації "Практика залучення молоді до місцевого економічного розвитку" за підтримку розвитку молодіжного підприємництва в м. Павлоград.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Відповідальність, порядність, доброзичливість, працелюбність, демократичність.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Водієм.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Мої мрії пов’язані з моєю родиною і з рідним містом. Я докладаю максимум зусиль для їх втілення.

Бути сьогодні успішним – це… це рухатись вперед, долаючи перепони.

Ваш улюблений афоризм? Не потрібно бути важливим, а важливо бути потрібним.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Вважаю, що в питанні відсутнє слово «ким». Я пишаюсь своїми земляками, історією рідного міста та його традиціями, а також назвою міста.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу) Парманін Олександр Васильович, який впродовж 25 років був градоначальником міста Павлоград з 1892 по 1917 роки. Мер Нью-Йорка Ру́дольф Уи́льям Лу́ис Джулиа́ни, який почав активно боротися зі злочинністю, спираючись на теорію "розбитих вікон". Удовиченко Володимир Петрович – мер м. Славутич з 1990 по 2015 роки.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Інфраструктурні проблеми, стан комунального господарства, закриття промислових підприємств і, як наслідок, скорочення робочих місць.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя – це відсутність нещасть, а гроші – це можливості та матеріальна свобода.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... (профіцитний бюджет, досконале законодавство ) і я зроблю Павлоград найкращим містом на землі".

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Трудоголізм – заважає відпочивати.

Чи є у Вас улюблена книга? Дейл Карнегі "Как перестать беспокоиться и начать жить", "Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Вінстон Черчілль.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Висячі Сади Семіраміди, як символ краси, екологічності та унікальності рідної землі

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Вершина Мира (Мирослава) - так звати мою онуку.

Уявіть, що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? У Павлограді запросив би його на Павлоградський хімічний завод. А в Україні – Донецький аеропорт або одне з міст на сході країни, яке було зруйновано під час бойових дій.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Мої головні досягнення – це моя родина, мої діти та онуки, а помилок не має лише той, хто нічого не робить. Головне не боятися їх визнавати та виправляти.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Займатися домашніми справами, подорожувати, а також полювання та рибалка.

Олексій Рева

Бахмутський міський голова

Нагороджений Орденом "За заслуги" І та ІІ ступеня. Має подяку Президента України, нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Три головні події 2020 року за Вашою версією?: 1) Перші місцеві вибори у Бахмутській ОТГ, результатом яких стала підтримка мене, як міського голови, з результатом 77,99 відсотків. Це були перші вибори за 10 років (у 2015 вибори не проводилися), і такий відсоток підтримки, перш за все – показник ефективної роботи і мене, як міського голови, і міської ради вцілому протягом всіх цих років. 2) Незважаючи на пандемію у громаду вдалося залучити 1 мільярд 60 мільйонів гривень на реалізацію 62 проєктів при власному бюджеті 500,5 мільйонів гривень. 44 проєктів успішно реалізовано у 2020 році, 18 – перехідні на наступні роки. 3) Початок реалізації у Бахмуті самого коштовного у світі інфраструктурного проєкту Комітету Міжнародного Червоного Хреста – будівництво відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги Європейського рівня.

Ваш життєвий девіз? "Все найкраще в житті дається ціною важкої роботи"…

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Моєю першою мрією про професію була мрія стати лікарем. Згодом - моряком, тому військову службу я проходив на Північному Військово-Морському флоті.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Зробити місто Бахмут відомим в усій Європі.

Бути сьогодні успішним – це… Ставити перед собою амбітні цілі і реалізовувати їх не дивлячись на труднощі та перепони.

Ваш улюблений афоризм? Проблем не існує, є лише тимчасові труднощі.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Я пишаюся нашими людьми, працьовитими, талановитими, тими, хто розвиває громаду і працює на добробут усіх жителів.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу) Я більше орієнтуюся не на особистостях мерів, а на рішеннях, які вони ухвалюють. Всі міські голови, які доброчесно працюють на громаду та виконують свої обіцянки та зобов’язання перед виборцями для мене є взірцевими.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Неефективна податкова політика та проблеми з наповненням бюджету. Всі повинні працювати доброчесно - від малого до великого підприємства оформлювати праціників, легалізовувати та детенізовувати бізнес.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах, щастя в здоров’ї. Буде здоров’я – буде все.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я..." Я скажу її по іншому… "В мене є точка опори, і це - люди, які допомагають працювати і робити нашу громаду краще".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Тим, хто має можливості Юлія Цезаря – робити три справи одночасно. А взагалі - нікому ніколи не заздрив, це погана риса характеру.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Я інколи жорсткий та занадто вимогливий. Перш за все до себе, а потім – до оточуючих.

Чи є у Вас улюблена книга? Трилогія Михайла Старицького "Богдан Хмельницький". Перед бурею. Буря. У пристані.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Тарас Шевченко. Він був пророком і наперед бачив майбутнє, тому що читаючи його твори у сьогоденні можна знайти відповіді на багато питань та розуміти, на що нас чекає у майбутньому.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Бахмут – це місто троянд, місто – оазис Донеччини. Я завжди серйозно займаюсь питанням озеленення міста, до цього в мене особливі почуття. Тому якщо говорити про чудеса світу, то це були би Висячі сади Семіраміди.

А якщо казати про те, що ми вже маємо – то це Алея Троянд, яка внесена до національного реєстру рекордів України як локація з найбільшою кількістю кущів троянд в одному місці.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Це питання скоріше до Ілона Маска, але я б назвав її на честь міста, щоб Бахмут був відомий не тільки на Всеукраїнському, закордонному, а ще й на всесвітньому рівні.

Уявіть, що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Звісно в Бахмут – одне з найстаріших міст Донеччини, де сучасна набережна, безліч парків і скверів, унікальний для України стадіон… І звичайно ж запросив у шахти «Артвайнері», які славлять і громаду, і Україну своїм ігристим напоєм.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Результати моєї роботи і є моїми досягненнями, а щодо найбільшої помилки – сподіваюсь, я її не зробив.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Гра в шахи. Це дозволяє відволіктися від буденності, але розвиває стратегічне мислення, без якого у керуванні містом ніяк не обійтися.