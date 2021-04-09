Лауреати загальнонаціональної лауреати загальнонаціональної "Людина року - 2020" в номінації "Міський голова року (великих міст)"

Богдан Андриив

Городской голова Ужгорода. Руководитель Закарпатского регионального отделения Ассоциации городов Украины

Три главных события 2020 года по Вашей версии?: Реконструкция исторической части Ужгорода - восстановление туристической привлекательности города: обновление набережных, площади и сквера Шандора Петефи, реставрация и подсветка исторических зданий, обустройство парков, высадка деревьев – создание мест для семейного отдыха ужгородцев и гостей города. Обновление коммунального автотранспорта в городе - в Ужгороде появились современные, стандарта ЕВРО-5 автобусы, адаптированные для всех граждан, с кондиционерами и вай-фаем, системой учета пассажиров (валидаторами). Победа на выборах Ужгородского городского главы - вопреки проведенной оппонентами против меня грязной избирательной кампании, массовому вранью, использованию админресурса ужгородцы снова доверили мне управлять городом.

Ваш жизненный девиз?: Время не любит, когда его тратят впустую. Генри Форд

Кем Вы мечтали стать в детстве? Врачем. Медицинские работники всегда у меня ассоциировались с надеждой и защитой. А еще врачей называют посредниками между людьми и Богом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Моя мечта: "Ужгород – европейский город". Не на словах и не декларативно, а реально, чтобы наш город стал европейским – когда Украина будет членом Евросоюза, когда с нашего аэропорта или с железнодорожного вокзала утром можно будет полететь (или поехать) в любую столицу ЕС, а вечером вернуться обратно. Когда итальянцы, чехи, немцы или, к примеру, французы также считали бы Ужгород европейским городом – приезжали бы к нам на прогулку, насладиться красотой наших сакур и магнолий или же просто выпить кофе. Эта мечта пока что еще не осуществилась, но я убежден – она обязательно станет реальностью.

Быть сегодня успешным – это… Для меня слова "быть успешным" ассоциируются с обязательностью, ответственностью и умением держать свое слово – когда слова или обещания не расходятся с делом. Немного осталось людей, которые знают и умеют воплощать задуманное. Поэтому "успешный человек» в моем понимании" - это тот, который сумел реализовать конкретные проекты: в бизнесе, политике, коммунальном хозяйстве, спорте, учебе и т.д. А еще – имеет счастливую семью. Считаю, что без надежного тыла человек не может чувствовать себя абсолютно счастливым.

Ваш любимый афоризм? Будь благодарен за то, что у тебя есть, и не жалей о том, чего у тебя нет…

И еще слова великого философа Омара Хаяма:

Не предавай друзей, их не заменишь,

И не теряй любимых – не вернешь,

Не лги себе – со временем проверишь,

Что этой ложью сам себя ты предаешь.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Людьми. Ужгородцы – особенные. Они добродушны, гостеприимны, всегда приветливы, способны выслушать и услышать (причем сразу на нескольких языках), готовы помочь в тяжелой ситуации. Жители Ужгорода – патриоты, которые больше всего любят и ценят свой старинный и неповторный город. А еще – обожают кофе, сакуры с магнолиями и вкусные сладости.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Мне нравятся работы нескольких мэров. К примеру, Михаэль Гайпль – мэр Вены. Он руководил городом с 1994 по 2018 год. Среди его успешных проектов – решение экологических проблем и управление отходами. На данный момент в Вене 51% городской территории занимают зеленые насаждения, а на каждого жителя приходится 120 квадратных метров растительности. Также там сократили автомобильное движение, расширили пешеходные зоны, открыли 120 станций городского велопроката.Если ж речь вести об ужгородских градоначальниках, то мне нравится работа Эмила Поповича, который возглавлял Ужгород с 1979 по 1990 года. Это был очень порядочный и интеллигентный человек. В период его руководства Ужгород активно развивался, значительно расширились границы города. Появилось много новых заводов, парков, улиц.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Однозначно – засилье мусора, антисанитария, загрязненные вода и воздух. Из-за них - множество смертельно опасных болезней. Считаю, что мусор необходимо сортировать и перерабатывать – как это делают во многих цивилизованных странах. Нужны заводы по переработке отходов – уже сейчас и чем побольше. Мусор нужно срочно забирать с наших лесов, берегов рек, полей, вдоль трасс и т.д. И развивать культуру поведения населения с отходами.

Если счастье не в деньгах, то в чем? За деньги не купишь здоровье себе, родным или близким. За деньги не купишь уважение. За деньги не купишь настоящую дружбу, счастье и уют в семье, поддержку близких людей. Поэтому счастье точно не в деньгах – а в вечных жизненных ценностях: здоровье, счастье, семье, возможности видеть близких тебе людей счастливыми, улыбающимися, любимыми.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... переверну Землю" Когда-то давно древнегреческий ученый и инженер Архимед заявив об этом сиракузскому царю Гиерону. Гиерон не поверил. И тогда Архимед при помощи сложной системы приспособлений усилием одной руки вытянул на берег корабль, который обычно из воды вытягивали сотни людей.

Мой вариант: "Дайте мне точку опоры и… я построю лучший город в мире". Это будет город возможностей, город осуществления замыслов, лучший город на Земле. Мечтаю, чтобы Ужгород стал именно самым лучшим городом на этой планете.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Иногда вместе с семьей смотрим по телевизору романтические фильмы, в которых герои отдыхают на яхтах – в голубых лагунах, неспешно потягивая мартини и размышляя о вечных жизненных проблемах. Невольно ловишь себя на мысли – как же некоторым людям хорошо – у них есть достаточно времени на отдых.

А если серьезно – понимаю, что очень в этом плане задолжал своей семье – жене и детям. Слишком мало времени уделяю им.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Доверчивость. Привык доверять людям. И уже неоднократно "обжигался" на этом. В силу разных причин – у многих намерения сильно расходятся с делами. Как в пословице – говорить, не мешки на плечах носить. Часто – как доходит до конкретики, то либо необходимых знаний не хватает, либо желания, либо же еще чего-то. Но, в тоже время, пока не дашь человеку шанс себя проявить – не узнаешь, на что он способен. Поэтому такие ошибки, к сожалению, время от времени случаются.

Есть ли у Вас любимая книга? Как такую – одну и любимую книгу выделить очень сложно. В свободное время с удовольствием читаю приключенческие и исторические произведения, к примеру, "Код Да Винчи" Дена Брауна, "План Барбаросса" Валентина Пикуля, "Триумфальная арка" и "Три товарища" Эриха Марии Ремарка, книги Джека Лондона и Мирослава Дочинца и другие.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Мне импонируют сильные личности. Из отечественных – Богдан Хмельницкий, Ярослав Мудрый, Владимир Великий, Данило Галицкий, Михаил Грушевский. Из мировых – Христофор Колумб, Александр Македонский, Чингизхан. Каждый из них оставил по себе мощный след в истории. Их помнят. Их ценят. Ними гордятся.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Из традиционных – конечно же, пирамиду Хеопса – самое древнее чудо мира, которое сохранилось до наших дней. Из относительно новых чудес – наследие майя – утерянной цивилизации Америки, и Великую Китайскую стену. Убежден – от туристов не было бы отбоя.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Влада. В честь любимой жены.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Обязательно бы пригласил прогуляться ужгородскими набережными. Прошлись бы по самой большой в Европе липовой аллее, древними улицами поднялись бы к средневековому таинственному Ужгородскому замку. Вместе с гостем не спеша бы почувствовали дух древнего города, выпили бы по чашечке-другой самого вкусного закарпатского кофе.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение – моя семья: жена и дети. Это моя радость, мое воодушевление, мой смысл жизни.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Лучший отдых – это время, проведенное в кругу семьи. Это общение, путешествия прекрасными местами – как по Закарпатью, так и по Украине. У нас много интересных мест, которые абсолютно ни в чем не уступают заграничным.

Виталий Кличко

Киевский городской голова. Председатель Ассоциации городов Украины. Герой Украины. Кандидат наук по физическому воспитанию и спорту

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году?: Главным вызовом для Киева и всего мира прошлого года стала пандемия коронавируса. Поэтому все мои профессиональные усилия, как мэра, усилия городской власти были направлены на борьбу с распространением вируса. На защиту здоровья и жизни киевлян. На организацию работы системы здравоохранения в соответствии с новыми реалиями. И я скажу, что в прошлом году мы выстояли, удержали ситуацию. Мы обеспечили всем необходимым наши медучреждения, и до сегодня выплачиваем доплаты столичным врачам, продолжаем оснащать больницы современным оборудованием, ввели преференции для малого и среднего бизнеса. И также, в условиях экономического кризиса, который вызвала пандемия, мы продолжали обновление инфраструктуры города – ремонтировали дороги и путепроводы, обновляли парки и скверы, открывали новые садики, туристические объекты.

Ваш жизненный девиз? "Нет ничего невозможного".

Кем Вы мечтали стать в детстве? Летчиком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Расскажу, когда осуществлю :)

Говоря слово УСПЕХ, какое содержимое Вы в него вкладываете? Это эффективная реализация наших планов изменений в столице – тех преобразований, которые сегодня происходят в Киеве.

Ваш любимый афоризм? "Не все могут смотреть в завтрашний день. А я – могу!".

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем городе? Нашими обновленными парками и скверами. Теми отремонтированными дорогами и мостами, которые мы уже успели обновить. Теми современными садами и школами, которые мы построили в течение нескольких последних лет.

Кто, по Вашему мнению, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Мне импонирует, как работает Де Блазио, мэр Нью-Йорка. Также – Дитер Райтер, которого я хорошо знаю лично, – мэр Мюнхена.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Города должны больше иметь средств, оставлять собранных налогов (НДФЛ) на свое развитие. Больше иметь полномочий для принятия оперативных решений, влияющих на жизнь общин. Это и есть суть местного самоуправления, децентрализации власти.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье – насколько ты доволен тем, что делаешь. Насколько увлечен своим делом и успешный в нем. Счастье - это успех твоих детей, твоих близких. Счастье – собраться всей большой семьей. А это все - за деньги не купишь.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я ... покажу, кто такие современные Атланты;)"

Кому в этой жизни Вы завидуете? Находясь на нынешней должности, по-доброму завидую людям, у которых есть время на друзей, семью, путешествия и любимые занятия. Время побыть с собой наедине. И, наконец, просто выспаться.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Я иногда слишком доверяю людям. А в политике это не всегда стоит делать.

Есть ли у Вас любимая книга? Булгаков "Мастер и Маргарита".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Конрад Аденауэр.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Считаю, что нам надо создавать современные объекты, которые претендовали бы на такое определение и были известными во всем мире.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Мечта.

Представьте, что к вам в гости пришел Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? На Владимирскую горку.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Всего, о чем я мечтал в спорте, я достиг. Также особенно горжусь тремя своими детьми. Горжусь и тем, насколько изменился Киев за эти несколько лет.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Лучший отдых для меня - активный. Кайт-серфинг. Велосипед. Прыжки с парашютом.

Александр Симчишин

Городской голова г. Хмельницкий, кандидат исторических наук

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году? Получение гранта и кредита на строительство мусороперерабатывающего завода и упорядочение полигона твердых бытовых отходов; международное признание города; результаты местных выборов, которые показали высокий уровень доверия горожан к моей команде.

Кроме этого, в 2020 году Хмельницкий признан найболее благоприятным городом для ведения бизнеса в Украине (исследование международной организации USAID), на протяжении 5 лет здесь появилось более 15 тысяч новых рабочих мест. В этом же году Хмельницкий признан наиболее комфортным для проживания городом в Украине по версии журнала "Фокус".

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Принципы, согласно которым живу – активность, мотивация, желание двигаться вперед. С ними человек может все.

Кем Вы мечтали стать в детстве? В детстве мечтал стать футболистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Моя мечта – Великое Государство Украина. Искренне хочу увидеть нашу страну среди самых сильных в мире.

Быть сегодня успешным – это… Для меня быть успешным – это, как говорил Григорий Сковорода, "заниматься сродным делом", делать то, что приносит удовлетворение – моральное и материальное.

Ваш любимый афоризм? Слова из кинофильма "Храброе сердце": "Все умирают, но не все живут".

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Горжусь в первую очередь его жителями. А уже после этого – городом, в целом, и всеми теми изменениями, которые удалось совершить вместе с командой.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Есть много хороших, достойных мэров, но идеальных, таких, которые могли бы служить образцом во всем, нет.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Я вижу две главные проблемы: состояние городских сетей, которые необходимо срочно менять, а также обращение с бытовыми отходами.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Для меня очевидно, что счастье не в деньгах, а в удовлетворении от жизни: семьи, детей, работы, хобби.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." Я и без точки опоры буду переворачивать мир и менять все вокруг.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Не завидую никому. Однозначно.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? То, что для меня преимущество, для окружающих может быть недостатком и наоборот. Например, требовательность. Кто-то считает эту черту моим недостатком и не понимает, что это, на самом деле, преимущество, потому что благодаря ему члены моей команды работают лучше.

Есть ли у Вас любимая книга? Семен Скляренко "Святослав". Люблю эту книгу с детства. Из прочитанного недавно – книга "Команда команд. Новые правила взаимодействия в сложном мире" Криса Фасселла и соавторов.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Хотел бы подружиться з князем Святославом, также интересно было бы пообщаться с Черчиллем.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Никакое. Считаю, что каждое чудо света стало таким благодаря тому, что находится на именно на том месте, где находится. Нужно создавать Чудеса Мира у себя самим, и они должны быть оригинальными.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Не буду оригинальным – назвал бы планету "Хмельницкий". Однако, сейчас для меня мой город и является моей планетой.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? В первую очередь – в Хмельницкий. Потому что мы даже разработали целую концепцию "Путешествуй из Хмельницкого". Наш город вполне может быть отправной точкой для путешествий по стране. Потом – в Каменец-Подольский. А уже дальше – Львов и Киев.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Наибольшим достижением считаю свою семью. А ошибкой – то, что в школе учил английский язык не ради знаний, а ради оценок. А если серьезно, то как и все люди, делал ошибки, но воспринимаю каждую из них как возможность сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Футбол, бассейн. Свободное врямя всегда стараюсь заполнить спортом. А если есть несколько дней – то отдых возле моря.