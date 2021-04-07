Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року-2020" в номінації "Промисловець року"

Віктор Аннєнков

Президент ПрАТ "Грета". Нагороджений орденами – "Знак пошани", повний кавалер орденів "За заслуги", Заслужений працівник промисловості України

Найвагоміші події у вашій професійній діяльності в 2020 році ?: Не дивлячись на коронавірус, завод збільшив обсяги виробництва, зросла зарплата працівників, зріс експорт, освоєні нові види виробів. Головні події 2020 року: став депутатом Краматорської районної ради, президентом ПрАТ "Грета", експорт в Європу досяг 40% від загального обсягу. Однак основні події в житті відбудуться в поточному 2021 році – мені виповниться 85 років, трудовий стаж складе 65 років, з яких 55 років – на ПрАТ "Грета" і 45 років, як я займаю посаду першого керівника цього підприємства.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети?: Віра у власні сили, вміння брати на себе відповідальність, виконувати взяті на себе зобов'язання. Краще працюєш - краще живеш!

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Інженером.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Зробити завод лідером в галузі. Довести обсяги виробництва до 1 млрд. гривень на рік.

Бути сьогодні успішним, це... значить, володіти такими якостями, як працьовитість, терпіння, рішучість, цілеспрямованість, уміння спілкуватися з людьми. Коли це виправдано, потрібно вміти ризикувати, але обдумано оцінювати будь-які ризики. А ще потрібно вміти перетворювати мрію в ціль, тобто, мати сміливість рішуче діяти для досягнення задуманого, бути справжнім професіоналом у своїй справі, визнаним і керівництвом, і колегами...

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника промислового підприємства? Що дає можливість бути лідерами промислової галузі? Уміння успішно ставити завдання перед колективом і контролювати хід їх виконання. Для цього, в першу чергу, необхідні: професіоналізм, знання галузі, правильність постановки задач. Завжди пам'ятати, що будь-який бізнес успішним роблять його співробітники. Значить, лідером промислової галузі є саме та людина, яка вміє ефективно керувати людьми.

Ваш улюблений афоризм? "Невдача – це просто можливість почати знову, але вже більш мудро" Генрі Форд.

Яку галузь Ви вважаєте зараз головною для України? Машинобудування.

Якою справою Ви б зайнялися, якби жили сто років тому? Виробництвом.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Гроші – важлива частина мого життя, вони допомагають досягти того, чого я хочу. Але щастя не в них, а в дітях, онуках, в родині. У кожної людини своє сприйняття щастя. І воно у багатьох не пов'язане з кількістю грошей на рахунку.

Що було першим, що Ви створили своїми руками? Якщо говорити про шкільні роки, то це повітряний змій, якщо про навчання в машинобудівному технікумі, то це – перша деталь на токарному верстаті.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... створю підприємство, яке здивує світ".

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Недоліків багато. Вимогливий до себе і до оточуючих. Не люблю розхлябаності і байдужості.

Чи є у Вас улюблена книга? "Моє життя і робота" Генрі Форд.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Генрі Фордом, відомим промисловцем, винахідником, автором понад 16 патентів США.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Статую Христа в Ріо-де-Жанейро. Нехай вона допоможе просвітлінню людської душі і очищенню її розуму. Сьогодні це як ніколи актуально. Адже людина часто забуває про моральні аспекти своєї душі. Може така статуя допоможе їй нарешті згадати чудові рядки з Біблії: "Господи, дай нам очі, які бачать в людях найкраще. Дай нам розум, який забуває погане, і душу, яка ніколи не втрачає віру в краще, незважаючи ні на що".

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? "ГРЕТА", звичайно ж. Іншої назви не уявляю.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? В Україні, як і на Донбасі велика кількість неповторних міст, сіл, місць, які цікаво було б подивитися іноземцеві, а нам не соромно було б показати їх унікальну красу. В нашій Дружківці я б показав гостю, наприклад, пам'ятник культури національного значення Свято-Миколаївську церкву. Побудована на початку двадцятого століття, вона сьогодні повним ходом реставрується з метою надання їй початкового вигляду. Можна було б гостю показати і кам'яний ліс в передмісті Дружківки, який розміщений на площі в 1 га, в якому знаходяться скам'янілі залишки копалин дерев араукарій віком 250 млн. років.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Відпочинок – це зміна обстановки, роду занять. Якщо ж говорити конкретно про себе, то для мене це – подорожі. Протягом тижня – заняття спортом, вечеря з близькими людьми.

Іван Підсадюк

Генеральний директор ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ"

Три головні події 2020 року за Вашою версією?: 1. Отримання дозволу на виробництво рідкого кисню та безкоштовне забезпечення ним медичних закладів міста та області в період пандемії COVID-19. 2. Організація та успішне проведення зупинкового ремонту ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" в умовах пандемії та карантинних обмежень. 3. Успішна робота підприємства протягом 2020 року.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? За справу – серцем і душею. Постійна і наполеглива праця та самовдосконалення через пізнання нового.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Військовим пілотом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Ще багато…

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх – це сума важливих рішень.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника промислового підприємства? Що дає можливість бути лідерами промислової галузі?

1.Забезпечення безаварійної роботи. 2.Організація і забезпечення ефективної роботи підприємства. 3.Вміння керувати високопрофесійним і фаховим колективом.

Від стану справ підприємства залежить добробут тисяч українських родин. Тому, нашою стратегічною метою є не лише нарощування виробничих потужностей, а й забезпечення гідних умов для праці та життя наших нафтохіміків. Це і є тією рушійною силою, яка надихає бути лідерами промисловості.

Для мене – це щоденний challenge, з яким можна впоратися лише наполегливою і щоденною працею над собою.

Ваш улюблений афоризм? Висловлювання Генрі Форда: "Якщо гроші – ваша надія на незалежність, ви ніколи не станете незалежним. Єдина справжня гарантія, яку людина може отримати в цьому світі – це запас його знань, досвіду і можливостей".

Хто для Вас є прикладом в бізнесі? У мене є правило – стежити за тими, хто успішний: що вони роблять, чому і як. Вочевидь – чужий успіх може і повинен бути прикладом. Але не варто упускати один момент – не можна сліпо наслідувати комусь, проте потрібно аналізувати та робити правильні висновки.

Я більше надихаюся польотом інженерної думки та вірою в свою справу, наприклад, Томаса Едісона або Вернера фон Сіменса.

Яку галузь Ви вважаєте сьогодні головною для України? Авжеж – нафтохімію.

Якою справою Ви б займались, якщо б жили сто років тому? Справою свого життя – був би інженером.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Для мене щастя – отримувати задоволення від життя, від професійної діяльності, від родини. А як без грошей?

Що було першим, що Ви створили своїми руками? Зібрав транзисторний радіоприймач.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... Не звик щось отримувати «надурно», тому точку опори створю сам".

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Скромність.

Чи є у Вас улюблена книга? Я багато читаю, але останнім часом все більш технічну або нехудожню літературу. Наразі це Равіль Чердабаев "Нефть: Вчера, сегодня, завтра"

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Будь з ким, чий світогляд та життєві цінності будуть тотожні моїм.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Статую Христа-Спасителя, хоч це і вважається новим чудом світу. Христос стоїть, широко розкинувши руки, і начебто обіймає все місто, благословляючи та охороняючи його.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Руна. Так називається одна з найбільших та мальовничих карпатських полонин і мені здається, що ця назва підійде для нової планети.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? На "КАРПАТНАФТОХІМ".

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Автомобільні подорожі.

Павло Принко

Генеральний директор ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" (м.Гостомель)

ПрАТ “Ветропак Гостомельський Склозавод” – один з найбільших виробників скляної тари в Україні, історія якого сягає 1912 року. З 2006 року належить до європейської Групи Компаній Vetropack. Завод став восьмим в групі на ряду з підприємствами в Швейцарії, Австрії, Чехії, Словаччини та Хорватії.

Підприємство має якісне сучасне обладнання, а саме 3 скловарні печі (проекту Techglass і Horn) і 8 сучасних ліній виробництва скляної продукції. Дані лінії забезпечують виробництво 830 тонн скломаси за добу (з них 230 тонн - прозоре скло, 220 тонн - коричневе/прозоре і 380 тонн скло у кольорі (зелене, коричневе, колір кюве). На технологічних лініях встановлені сучасні автомати контролю виробництва компаній Tiama та Iris. Продукція ПрАТ “Ветропак Гостомельський Склозавод” відповідає міжнародному стандарту якості ISO 9001: 2000, також вводиться стандарт HAССР.