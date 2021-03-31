Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року-2020" в номінації "Житловий комплекс року"

Житловий комплекс DIADANS

(Девелоперська компанія ENSO)

CEO – Раміль Мехтієв

Найвагоміші події Вашої компанії в 2020 році? Цього року ми стали першим в Україні девелопером, який отримав сертифікат екологічної безпеки BREEAM для об’єкту житлової нерухомості. До нас подібну сертифікацію проходили лише комерційні будівлі. І, звичайно, вагомою подією для нас стало номінування на кращий "Житловий комплекс року" XХV загальнонаціональної програми "Людина року-2020".

Історія створення (ідея створення) вашого ЖК? Ми лише були уважними до дрібниць, з яких складається єдине ціле.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? В чому його унікальність? Створюючи ЖК DIADANS, ми зосередилися на одному з напрямків корпоративної соціальної відповідальності ENSO. Це – зелені стандарти будівництва. У своїй діяльності ми прагнемо максимально знизити вплив наших житлових комплексів на довкілля протягом усього життєвого циклу будівель.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? ЖК DIADANS зводився відповідно до міжнародних стандартів екологічної безпеки BREEAM. А це – енергоефективність, безпека життєдіяльності, утилізація відходів, водозабезпечення, ефективне управління територією, що забудовується і ще п'ять пунктів, які охоплюють всі аспекти будівництва і подальшої експлуатації будинку.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Одну з найкращих в своєму сегменті ринку. ЖК DIADANS поділено на чотири зони. Ділова та святкова – це перший рівень, що приймає основний потік людей. Зона сімейного відпочинку розташована у внутрішньому закритому дворі без автомобілів. І lounge зона, що представляє собою ряд затишних місць для відпочинку.

Чому покупець обирає вас? Тому, що ми піклуємося про нього. ENSO – перший та наразі єдиний в Україні девелопер, який будує житлову нерухомість відповідно до міжнародних екологічних стандартів.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети. Сприймати кризу як виклик, а виклик − як джерело розвитку. Бачити суть речей, відсікаючи все наносне. Об’єднувати однодумців. Обирати свій шлях.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі". Не брехати. Не зраджувати. Поважати в кожному особистість. Бути відповідальним за свої дії. Пам'ятати про те, навіщо ми прийшли у цей світ.

Як велику кількість різних людей спонукати думати про успіх однієї компанії? Створити продукт, що виходить за рамки буденного, що розриває усталені шаблони, і запропонувати його людям – для їх щасливого і комфортного життя.

Бути сьогодні успішним – це… "Успіх" − це від слова "встигати". "Успішний" − той, хто встигає в своєму житті багато. Я намагаюся встигати – і в бізнесі, і в сімейному житті, і в самовдосконаленні.

Ваш улюблений афоризм? Мікеланджело Буонарроті: "Увага до дрібниць народжує досконалість, а ось досконалість вже не дрібниця".

Хто з видатних діячів людства може бути взірцем для працівників Вашої компанії? Стів Джобс.

Завдяки чому ваш ЖК отримав цю нагороду? Турбота про здоров'я, комфорт і безпеку клієнтів. Турбота, яка зведена у вищий ступінь.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... побудую місто мрії – місто, в якому буде комфортно та зручно жити людям в гармонії з природою".

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Зіграти в футбол разом із своїм сином та батьком в одній команді.

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? Безумовно. І, впевнений, вони також будуть найвищим чином оцінені нашими клієнтами та визнані професійним співтовариством.

Житловий комплекс PARADISE AVENUE

(Компанія-забудовник ZIM Group)

Комерційний директор – Євгеній Негур

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2020 році? Одним з найбільш значущих досягнень 2020-го року стала нагорода Paradise Avenue на міжнародному конкурсі International Property Awards і визнання світовими експертами галузі. Вирішальною для проекту стала номінація Mixed Use Development, що підтверджує правильність вибору його однойменної концепції і її успішної реалізації.

В цілому рік був насичений важливими подіями, серед яких введення в експлуатацію першої черги будівництва (будинки №1-5), успішний старт третьої черги будівництва (будинок №7), відкриття нового великого дитячого майданчика на території, а також завершення значної частини інженерних робіт по створенню озера.

Історія створення (ідея створення) вашого ЖК? Житловий комплекс Paradise Avenue був створений під натхненням від ідеї "міста в місті", який буде якісно відрізнятися від інших українських аналогів особливостями своєї концепції. Перш за все втіленням Mixed Use Development, де територія житлового комплексу є одним з його головних переваг. З багатьма цікавими місцями для відпочинку, головною прикрасою і рекреаційною локацією – великим штучним озером, розвиненою внутрішньою інфраструктурою.

Особливу увагу варто приділити ідеї створення епіцентру активного життя житлового комплексу і його головної родзинки - мальовничого озера, створеного спеціально для незабутнього відпочинку жителів. На його березі буде з'єднано безліч локацій для відпочинку дорослих і дітей: великий ресторан, алеї, дитячі майданчики. До слова, вже цієї весни заплановані роботи з озеленення прибережної частини озера. Впевнені, це місце стане улюбленим серед всіх жителів і залишить багато приємних вражень у гостей.

Згідно з проектом, крім 18 житлових будинків, в Paradise Avenue передбачені об'єкти соціальної інфраструктури. Фактично по завершенню плану це буде невелика автономія із сучасною приватною школою, двома дитячими садками, поліклінікою, 4-поверховим паркувальним комплексом з боксами для техобслуговування автомобілів, великою кількістю магазинів і закладів з різними послугами. Перші поверхи всіх будинків будуть активними - там розташовані комерційні приміщення.

Також особливість ідеї Paradise Avenue полягала в створенні незвичайного вигляду. Однотипні багатоповерхові будинки не імпонують нашому баченню комплексу, ми шукали нетривіальні рішення. Раді, що першими на українському ринку змогли втілити проект комплексу будинків з похилими дахами.

Неймовірно приємно дивитися, як всі ідеї втілюються в життя і знаходять відгук серед багатьох людей: як діючих і майбутніх інвесторів, представників ринку нерухомості, так і людей, які проїжджають повз або випадково знайомляться з нашим житловим комплексом.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? Будинки житлового комплексу Paradise Avenue створюються із застосуванням монолітно-каркасної технології будівництва. Ми використовуємо перевірені, надійні будівельні матеріали, щоб гарантувати кращий результат.

Енергоефективні технології дозволять майбутнім мешканцям раціонально використовувати ресурси: енергоефективні вікна з заповненням склопакетів аргоном, надійне утеплення з покриттям німецькою штукатурки, автономне опалення з терморегуляторами.

Масштабні інженерні роботи проводяться для створення озера, яке виконає не лише важливу естетичну, але і багато практичних функцій.

В озеро буде потрапляти вся дощова і тала вода завдяки системі зливової каналізації, створеної по всій території комплексу. У водоймі ми передбачили спеціальну станцію фільтрації, яка очищає воду, в подальшому використовується для поливу газонів. Щоб не виникало застою води, передбачені плаваючі фонтани, які, "піднімаючи" воду з дна, сприяють природній циркуляції.

Для велопрогулянок навколо озера і не тільки є зручна велоінфраструктура з пунктом велошерінга. Для іншого екологічно чистого виду транспорту, - електромобілів, успішно функціонує станція зарядки.

Врахувавши успішний досвід країн-лідерів, особлива увага приділяється проектування і створення безбар'єрного простору прибудинкової території. В Paradise Avenue немає непотрібних бордюрів: від входу в житловий комплекс до квартири можна дійти без підвищень і сходинок.

Для безпеки і комфортного пересування пішоходів і автомобілістів реалізовано підхід "Двір без автомобілів": внутрішні двори є пішохідними, автомобільні дороги розташовані зі зовнішньої сторони будинків. Щоб не виникало проблем з паркуванням, передбачена велика кількість гостьових паркомісць і багаторівневий паркувальний комплекс.

Що стосується інтер'єрів місць загального користування варто відзначити наступне – всередині будинок не менше продуманий, ніж зовні. Увійшовши ви відразу помітите яскравий дизайн під'їздів: з 3D-панелями, декоративним Led-освітленням. Щоб після етапу ремонтів зовнішній вигляд місць загального користування не постраждав, використано антивандальне оформлення.

Для комфортного пересування між поверхами встановлені ліфти бізнес-класу, які також можна зустріти в Парламентах різних міст, іменитих європейських музеях і відомих мережевих п'ятизіркових готелях.

Ми усвідомлюємо, що за високими технологіями комфорту - майбутнє, тому завчасно передбачили можливість впровадження смарт-програм і додатків для жителів.

Чому покупець вибирає вас? Найбільше інвесторам імпонує те, що вибравши життя в Paradise Avenue, можна не турбуватися про те, куди піти з дитиною погуляти, як встигнути на тренування і купити продукти, де відпочити у вихідні. Концепція житлового комплексу дозволяє мати все необхідне в близькій доступності від квартири, раціонально використовуючи свій час.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети. Довіра інвесторів - велика честь для нас, тому ми робимо все можливе, щоб не тільки виправдати його, а й приємно дивувати, в результаті перевершуючи очікування.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі". Високі вимоги до власного професіоналізму, повага до інших представників ринку нерухомості і найчастіше щільна комунікація з ними в рішенні загальних задач.

Яким чином велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Довіряти рішенням членів команди, в результаті чого вони стають невід'ємною частиною Paradise Avenue, вболівають за нього серцем і душею, вірять в нього і спрямовують зусилля на досягнення масштабних цілей.

Ваш улюблений афоризм? "Складні дороги завжди приводять до прекрасних місць". Ці слова добре передають сенс нашої роботи - складний процес будівництва призводить до створення продуманих до найдрібніших деталей прекрасних будинків для щасливого життя.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... Доведу вам, що життя поблизу мегаполісу може бути по-райському прекрасним, комфортним і щасливим. Ми називаємо це "Життя в стилі Парадайз".

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Як у будь-якої творчої людини або компанії, у ZIM Group є багато амбітних мрій.

Що стосується безпосередньо Paradise Avenue, ми впевнено рухаємося до реалізації однієї з найважливіших – створення цього масштабного житлового комплексу. Вже завершено будівництво першої черги (будинки №1-5), на черзі введення в експлуатацію другої (будинок №6). Успішно розпочаті монолітні роботи з будівництва третьої черги (будинок №7). Так крок за кроком ми створюємо Paradise Avenue, територія якого займає 21 гектар. Не просто мріємо, а робимо нашу мрію реальністю!

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? Зараз, крім робіт зі створення Paradise Avenue, ми активно будуємо житловий комплекс Forest Park - місце для життя посеред розкішного соснового лісу. Це дійсно класне поєднання сучасного житлового комплексу, різноманітної внутрішньої інфраструктури і прекрасної природи, при цьому в межах міста (10 хвилин до ст.м. Героїв Дніпра). Forest Park близький людям, які знають, чого хочуть від життя.

Крім створення якісних концептуальних житлових комплексів комфорт-класу, які вже стали візитною карткою компанії, ми скоро представимо новий формат житлової нерухомості.

Житловий комплекс "Люксембург"

Забудовник: будівельна компанія "Авантаж" (м.Харків)

Голова правління - Анатолій Денисенко

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2020 році? Ми здали в експлуатацію ТРИ великих об'єкта нерухомості. Це Бізнес-центр класу "А" "Diamond city" (до слова сказати, це перший бізнес-центр такого рівня в Харкові). Це преміальний житловий комплекс "Резиденція" і житловий комплекс бізнес-класу "Журавлі". Загальна площа зданих об'єктів складає близько 77.000 квадратних метрів, що для Харкова є дуже високим показником.

У 2020 році компанія "Авантаж" була відзначена двома корпоративними нагородами: перемога в VII Всеукраїнській будівельній премії "I Build 2020" в номінації "Надійний регіональний забудовник", а також житловий комплекс "Журавлі" відзначений Гран-прі незалежного некомерційного дослідження ринку житлових новобудов "Ревізор Новобудов".

Історія створення (ідея створення) вашого ЖК? У своєму прагненні втілити ідею бездоганного будинку, наша компанія поставила перед собою завдання – створити проект, який по праву можна вважатися одним з кращих зразків сучасного житла класу "люкс".

Уважно вивчивши європейський досвід створення сучасних житлових концептів, ми постаралися реалізувати, на наш погляд, найбільш актуальну для України ідею створення ідеальної моделі міського проживання – проект ЖК "Люксембург".

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? У чому його унікальність? В першу чергу – це унікальна локація житлового комплексу. Зведений у районі лісопарку, що межує з найвідомішим українським парком культури і відпочинку – парком ім.Горького, сучасний Житловий комплекс "Люксембург" природно вписується в пейзаж рекреаційної зони і може бути визначений як приклад якісного і коректного проникнення в складну містобудівну тканину одного з наймальовничіших куточків Харкова.

По-друге – авторська архітектура, проста і тонко стилізована, природно доповнює природний ландшафт, що зв'язує житловий комплекс "Люксембург" із загальноєвропейською культурою розвитку міського простору.

По-третє – це репутація компанії "Авантаж" – одного з найбільших і інноваційних харківських забудовників. Компанії, за двадцятирічну свою історію побудувала і ввела в експлуатацію, більше трьох десятків об'єктів нерухомості, загальною площею 510.000 кв.м.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців?

ЖК "Люксембург" позиціонується як простір "європейського" способу життя в мальовничому і престижному оточенні. Тут реалізована концепція тотальної комфорт-зони, починаючи від квартир, закінчуючи територією двору.

У просторих квартирах кожен зможе організувати свій неповторний комфорт на площах від 50 до 150 метрів і в деяких випадках зробити його дворівневим!

Облаштування загальних холів, ліфтів, підсобних приміщень, організація роботи консьєржів, лаунж-зони для спільного відпочинку - все це розроблено архітекторами і проектувальниками так, щоб кожен аспект сусідства сотень людей приносив задоволення.

Продуманий до дрібниць дизайн, функціональність, міцність і безпеку дитячих і спортивних майданчиків, а також зон відпочинку мешканців комплексу. Коректне зонування дворового простору для будь-якого віку.

Великий дворівневий підземний паркінг на 490 машиномісць, в який опускаються сучасні ліфти в кожній секції будинку.

Чому покупець вибирає вас? Репутація! "Авантаж" за свою 20 річну історію по праву заробив репутацію надійного забудовника! У нас немає жодного «замороженого» об'єкта. Немає жодного ошуканого клієнта. Ми успішно подолали економічні кризи. Так, нас можна критикувати за не найвищу швидкість будівництва деяких об'єктів, але ми це компенсуємо найвищою якістю. Адже високий рівень якості будівництва – це наша принципова позиція.

Локація! Ми ретельно обираємо локацію для наших об'єктів. Навіть якщо об'єкт будується не в центрі міста, це все одно буде кращим місцем для проживання та ведення бізнесу наших клієнтів.

Архітектура! Ми продумуємо якісне архітектурне середовище і задаємо новий рівень будівельних норм в місті, без удаваної скромності, будучи свого роду законодавцем моди в місті.

"Авантаж" першим впровадив в Харкові монолітно-каркасну технологію, першим в місті звів будинок підвищеної поверховості.

Сукупність всього перерахованого вище, напевно і визначає вибір наших клієнтів.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети.

Головний мій життєвий принцип це СИЛА ДАНИХ ОБІЦЯНОК

За родом своєї діяльності ми оперуємо дуже великими активами – долями людей. Обираючи нас, клієнти на кілька років довіряють нам найцінніше що є у них. І, даючи обіцянки людям побудувати будинок, ми не можемо їх обдурити і не побудувати. Ми не маємо права побудувати неякісно. Ми не маємо права побудувати не те, що обіцяли. І це наша життєва позиція. На цьому за більш ніж 20 років побудована репутація компанії "Авантаж".

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як "Кодекс честі"? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі". Він не просто існує. Я б назвав його "Кодекс відповідальності перед людьми". Кожен Забудовник, створюючи таку найважливішу матерію, як ДІМ (будівля) повинен думати в першу чергу про людей, які будуть в ньому жити чи працювати, про їх комфорт і безпеку, роблячи ставку на якість будівництва.

Цього кодексу в компанії "Авантаж" дотримуються всі її співробітники.

Яким чином велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Об'єднати людей навколо великої мети, ідеї, які задовольняють сьогоднішні потреби людства. Переконати людей що продукт, який вони створюють – найважливіший для людства. Миттєво виникне найпотужніша енергетика, внаслідок синергічного ефекту команди.

Стів Джобс, Ілон Маск, Джек Ма – це яскраві приклади геніальних візіонерів, які змогли створити успішні команди навколо великих і революційних ідей.

Бути сьогодні успішним - це ... мати натхнення і сили продовжувати рух не дивлячись на миттєвий результат, славу, гроші. Найуспішніші люди не зупиняються ні на хвилину. Вони повинні бути постійно цікавими як для себе, так і для навколишнього світу.

Ваш улюблений афоризм? Мені дуже подобається фраза Олександра Дюма (батька) "У будинків, як у людей, є своя душа і своє обличчя, на якому відображається їх внутрішня сутність".

Завдяки чому ваш ЖК отримав цю нагороду? Ці три пункти сформовані в наших рекламних слоганах: "Будуємо там, де треба! Будуємо те, що треба! Будуємо так, як треба!".

ЖК "Люксембург" дуже затребуваний, тому що розташований в ідеальному місці, красивий і сучасний з усіх точок зору. Архітектура, інфраструктура, інженерія, а також внутрішній простір об'єкта.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ..." На щастя мої точки опори давно сформовані. Це моя сім'я, улюблена справа, соратники і колеги.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? Така мрія дійсно є. Я дуже хочу побудувати в Харкові хмарочос – будинок вище, ніж 100 метрів. Однак, на жаль, поки що діють в місті норми та вимоги до житла, які не дозволяють цю мрію реалізувати.

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? "Авантаж" є одним з лідерів регіону за кількістю перспективних проектів. В даний час компанія готує до запуску 11 багатофункціональних комплексів, які передбачають житлові, офісні та торгові приміщення.

Один з проектів "Олексіївський квартал" – концептуальна забудова в межах мікрорайону. У його складі передбачається 15 квартальних будинків з власною розвиненою соціальною і торговельною інфраструктурою (школа, дошкільні установи та ін.).

Загальна площа проектів, що знаходяться в перспективній розробці складає близько мільйона квадратних метрів.