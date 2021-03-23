Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року - 2020" в номінації "Митець року"

Віталій Малахов

Директор-художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році?: Загалом головна подія 2020 року – пандемія, яка змінила психологію людства, відкрила нові форми. Тому другою подією можу назвати початок будівництва літнього майданчика театру, де вже в квітні цього року хочемо відновити спектакль "Сон літньої ночі" Шекспіра, я давно хотів відкрити таку сцену, але пошук нових форм, простору на свіжому повітрі у зв'язку з епідемією став каталізатором. Третє – це, мабуть, отримання дозволу на постановку "Марсіанських хронік" від правовласників Рея Бредбері і на два твори Стівена Кінга "Піднесення" та "Мізері". Дуже радий, що вперше в Україні вони будуть поставлені саме в Театрі на Подолі.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети?: Це слова відомої молитви про душевний спокій: "Господи, дай мені душевний спокій, щоб приймати те, що я не можу змінити, мужність – щоб змінювати те, що можу, і мудрість – щоб завжди відрізняти одне від іншого".

Або ще одна молитва Екзюпері, яка починається словами "Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків".

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Ученим фізиком. До сих пір люблю різні конструкції і механізми, польоти, космос. Виписував навіть журнали "Наука і життя", "Техніка – молоді".

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Це літній майданчик. Якраз працюю над ним.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх ... Це щоб мої покійні батьки мною пишалися, подобатись самому собі.

Ваш улюблений афоризм? Якщо вам здається, що ситуація поліпшується, значить, ви чогось не помітили.

Кого Ви вважаєте найяскравішим генієм всіх часів і народів? Свого батька.

Що Вам найбільше заважає в Вашій професії? Артисти :)

Коли, по-вашому, творчість стає мистецтвом? Коли вкладаєш душу в те, що робиш. Незалежно від того, чим ти займаєшся. Хтось із великих сказав, що в хорошому борщі мистецтва більше, ніж в погано написаній картині.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя в умінні бути щасливим.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... Ляжу спати :)".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Самодостатнім людям, які продовжують шукати і розвиватися.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Не вмію говорити "ні".

Яка страва здатна покращити вам настрій? Багато страв, які готувала моя дружина.

Чи є у Вас улюблена книга? Їх декілька. Але, звичайно, це п'єси Шекспіра. Книги Валерія Сановича Шевчука. І ще є одна книга Алана Маршала "Я вмію стрибати через калюжі".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Шекспіром, Ейнштейном, Сковородою.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Київ і так чудовий.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Нова планета :)

Уявіть, що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? До Театру на Подолі.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення – мої онуки, вони славні, собаки – усі, кого я приручив :) Помилка – те, що я буваю самовпевненим. Занадто.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Ставити вистави. Репетиція – любов моя.

Богдан Струтинський

Генеральний директор-художній керівник ТВЗК "Київський національний академічний театр оперети". Народний артист України". Повний кавалер орденів "За заслуги", Святого Володимира та "Знак пошани".

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році?: Нам вдалося розпочати і зробити реконструкцію та реставрацію головного залу та сцени Національної оперети України. Зберегли колектив не зважаючи на всі виклики 2020 року.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети?: Мене можна вбити, але не зламати. Вірити в себе при будь-яких обставинах і в ту справу, в яку ти робиш. Формула успіху – 90% роботи та віра в себе, а також у свій колектив.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Хірургом, поки не потрапив в лікарню та не побачив, якою є робота лікарів насправді, а не в моїй уяві.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Побудувати Мюзік Хол в Україні, а також завершити реконструкцію Національної оперети України разом із 2 чергою, побудувавши додаткові приміщення, де будуть розміщуватися великі репетиційні зали і потужні виробничі цехи.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх – це велика відповідальність. Успіх не приходить просто так. Це щоденна кропітка праця.

Ваш улюблений афоризм? Є багато улюблених афоризмів, але все ж таки найулюбленіший "Відсутність плану – це запланований провал".

Кого Ви вважаєте найяскравішим генієм всіх часів і народів? Леонардо да Вінчі.

Що Вам найбільше заважає в Вашій професії? Перфекціонізм – це 100%. А якщо в професії керівника, то це емоційність.

Коли, по-вашому, творчість стає мистецтвом? Творчість стає мистецтвом, коли ти стоїш перед картиною і забуваєш, де ти є, або коли дивишся фільм чи слухаєш тембр актора і забуваєш про час. Будь-який мистецький твір, який залишає слід в душі – це вже мистецька річ. Вміння поставити такий акцент, який зачепить тебе, коли ти не аналізуєш, а просто захоплюєшся – це і мистецтво. Мистецтво – це те, що заповнює людину.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя в щасті. А якщо в грошах, то гроші дають свободу реалізувати мрії – подорожувати, відкривати нове, збагачуватися на нові емоції та враження.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... матиму дві точки опори. І я побудую театр".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Коли починаю аналізувати теперішню ситуацію під час кононавірусу, то заздрю керівникам європейських театрів, які мають підтримку держави на утримання та розвиток театрів.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Та хіба в мене є недоліки ;) ? Емоційність.

Яка страва здатна покращити вам настрій? МАМИНІ вареники з капустою та голубці з картоплею.

Чи є у Вас улюблена книга? Габріель Гарсіа Маркес "100 років самотності" та Наполеон Хілл "16 законів успіху".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Сікорський, Медічі.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Чудо світу. Напевно ніяке. Всі чудеса світу, які ми знаємо нерозривно пов’язані з тими місцями, де були створені. У Києві є свої чудеса і архітектурні, і природні. Для мене їх присутність в Києві більш значуща, ніж піраміди Мачу-Пікчу або Велика китайська стіна. У нас є Софія, Лавра, київські гори. А ще для кожного є своє особливе місце, яке для нього і тільки для нього і є чудом світу.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Планета Оперети.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Однозначно – це Карпати, Крим, Херсонські степи і звичайно ж Хортиця.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Всі мої досягнення ще попереду, як і помилки.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Подорожі - відвідування галерей, музеї, театрів, а також верхова їзда та картинг.

Анжеліна Швачка

Провідний Майстер сцени в Національній Опері України. Лауреат премії ім.Тараса Шевченка. Народна артистка України. Кавалер ордена "Зірка Італії", Доцент.

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році?: Я не дуже люблю говорити про свої досягнення, як людина напрочуд скромна і фанатична у своїй справі . Нехай про мене говорять ті люди , які зі мною працюють на одній сцені і знають мене як співачку , викладача та художницю -маріністку. Три головні події в 2020 році це те, що ми повністю відновили роботу театра і продовжуємо працювати по при все. Що я здобула ще один творчий статус художника - маріністка , перший раз рік тому взявши пензля до рук . Я нарешті за одностайним рішенням кафедри стала і.о. доцента , приклавши до цього немало зусиль в минулому році.

Ваш життєвий девіз?: "Роби, що маєш робити, і буде, як має бути ..." (Марк Аврелій).

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Дивне питання! Звичайно ж космонавтом! У моєму дитинстві половина класу хотіла бути космонавтами! Це вже трохи згодом (років в 10) я зрозуміла, що моє життя буду назавжди пов’язано зі співом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Моя блакитна мрія - щоб якомога більше людей захоплювалося оперним мистецтвом! Я переконана, що людина яка ходить постійно в оперний театр і любить оперу, ніколи не зможете зробити якійсь серйозний злочин!

Бути сьогодні успішним – це… Якщо говорити про наше сьогодення, то я впевнена , що бути успішним це - бути здоровим! А ще успіх для мене особисто це - мати достатньо можливостей впливати на своє життя для того, щоб бути вільною в здійсненні своїх життєвих планах і своєму призначенні.

Ваш улюблений афоризм? "У темні часи дуже добре видно світлих людей".

Кого Ви вважаєте найяскравішим генієм всіх часів і народів? Це - Ньютон, звичайно! Як на мене, саме він найбільше вплинув на цивілізацію.

Що Вам найбільше заважає в Вашій професії? Перфекціонізм.

Коли, по-вашому, творчість стає мистецтвом? Творчість стає мистецтвом, коли в нього починають вкладати більш глибокі гуманістичні ідеї та нескінченну працю і тоді це стає справжньою майстерністю!

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Для мене щастя в моїх дітях, а гроші мені потрібні саме для того, щоб я могла дозволити купити дітям те, про що я мріяла у своєму дитинстві.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... візьму до-бекар третьої октави".

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Прокрастинація.

Яка страва здатна покращити вам настрій? Якщо на Вашу честь кулінари назвуть якусь страву – що це буде? Вареники з вишнями (саме на пару). Це страва мого дитинства! Вона переносить мене в дім моєї матусі. Якщо кулінари придумають щось на мою честь, то це буде тістечко "Карменсіта", щось дуже небезпечне і колорійне!

Чи є у Вас улюблена книга? Улюблена книга - "Старий і Море" Хімінгуея. Ніколи не набридне перечитувати.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Наполеон Бонапарт. Я впевнена, якщо б ми познайомилися, історія пішла б іншою колією.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Висячі сади Семіраміди. Бо Київ для мене це місто -сад, і я б воліла зробити його ще більш прекрасним та зеленим.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Назвала б "Зоря Кохання" - тому, що воно таке ж безмежне і незбагненне, як зоряне небо!

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Президента Америки я б повезла на Тарасову Гору. Там - велич національного духу і краса рідної природи сплетені навіки і постають у всій своїй величі. А потім, після чарки з хреновухою одразу ж до мого Оперного Театру. Це взагалі маст хев!

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Моє головне досягнення в тому, що я маю можливість співати на головній сцені своєї Країни. Помилок в мене не було, а був лише тільки досвід ...

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Рибалка - найкращий відпочинок. А нещодавно ще з’явилося хобі, яке намагається перерости в щось більше - масляний живопис. Я - художниця-маріністка. За мольбертом я відпочиваю душею...