Лауреати загальнонаціоналної програми "Людина року - 2020" в номінації "Лідер страхового ринку року"

Віктор БЕ́РЛІН

Генеральний директор СК "Guardian", член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2012-2014). Кандидат економічних наук

Три головні події 2020 року за Вашою версією: Очолив СК "Guardian". Компанія отримала статус повного члена МТСБУ і має право реалізовувати поліси "Зелена карта". СК "Guardian" увійшла до складу Ядерного страхового пулу України (ЯСПУ).

Ваша "Формула успіху": Вір у себе, покидай зону комфорту, розвивайся і роби добрі справи.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Прем'єр-міністром :)

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Думаю, що чоловікам більш властиві цілі. Треба брати і робити!

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте?: Для мене синонім слова "успіх" - це самореалізація.

Ваш улюблений афоризм?: Перемагають не геніальні. Перемагають вперті.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Всі знають, що щастя не в грошах, але всі хочуть переконатися в цьому особисто.

Що Ви не любите в своїй роботі більше всього?: Не люблю працювати з документами, люблю живе спілкування.

Ви згодні, що ризик - справа благородна?: У страхуванні ми беремо на себе великі ризики і це благородна справа.

А Ви себе застрахували?: Так, я, моя родина і моє майно застраховані.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... Застрахую весь світ".

Кому в цьому житті Ви заздрите?: Віктору Берліну.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Я вважаю, що недоліків у мене немає. Але думаю, що у моєї родини і колег інша точка зору.

Чи є у Вас улюблена книга?: Етель Ліліан Войнич "Овід".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: З Мерілін Монро.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста?: Моє рідне місто Дружківка, Донецька область. Тому переніс би статую Христа Спасителя (Ріо-де-Жанейро) як символ миру і спокою.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали?: Guardian.

Уявіть що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію?: Свято-Успенська Києво-Печерська лавра.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті?: Головне досягнення в житті - моя улюблена дочка.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Сон.

Ірина ГЕВЕЛЬ

Голова Правління СК "Альфа Страхування"

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2020 році:

1) Максимально оперативний перехід функціонування 100% компанії в режим онлайн на час карантину. Для переходу на дистанційний режим нам знадобилося всього 3 дні. 2) СК "Альфа Страхування" заробила у 2020 році свій перший мільярд гривень страхових премій. 3) СК "Альфа Страхування" увійшла в ТОП-5 по добровільному медичному страхуванню на страховому ринку України.

Ваш життєвий девіз: Ніколи не формулювала для себе девізів. Але мій життєвий і професійний досвід говорить про те, що все залежить від тебе. Чітко розумій, що ти хочеш досягти і роби це.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте?: Успіх - це однозначно досягнення поставлених цілей, але краще, щоб результат був набагато краще очікуваного.

Ваш улюблений афоризм?: "Все просто - ти або йдеш вперед, або змушений будеш піти з ринку..."

Якщо щастя не в грошах, то в чому? А якщо все-таки в грошах, то чому?: Щастя складається не з одної складової, а з багатьох. У кожної людини ці складові різні. У деяких це сім'я, улюблена робота, гроші. І якщо одна з цих частин - гроші, чому б і ні? Кожен проживає своє життя, як йому подобається і тут немає нічого поганого.

Що Ви не любите в своїй роботі більше всього?: Я дуже люблю свою роботу, свою команду. Так вийшло, що в команді СК "Альфа Страхування" працюють однодумці, які прагнуть до досягнення наших цілей і це круто. Серед робочих моментів, які можуть забирати багато часу мені не подобаються довгі листи, я завжди кажу своїм співробітникам, що термінові робочі питання можна швидше і ефективніше вирішити на п’ятитихвилинці, або написавши короткий лист. Так як читання та писання довгих листів – це реальна трата часу. Але, це всього лише робочий момент.

Ви згодні, що ризик - справа благородна?: Дивлячись який ризик. Страхування – це безпосередня робота з ризиками. Так, страхові ризики – справа серйозна, тому що, наприклад, ризики по медичному страхуванню або автострахуванню можуть завдати шкоди самим людям – це скоріше неприємні ризики, ніж благородні.

А ось ризики в повсякденному житті, які точно не зможуть негативно позначитися на життя або здоров'ю людей – чому б і ні ?!

А Ви себе застрахували?: Звісно! У мене і у всієї моєї сім'ї є медична страховка. Крім цього, у мене, як і у будь-якого водія є Автоцивілка. А також, мій автомобіль застрахований по КАСКО, адже я реально розумію, що ситуація на українських дорогах може бути різною і убезпечити себе від фінансових витрат точно допоможе поліс КАСКО.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... Досягну успіху іще швидше".

Кому в цьому житті Ви заздрите?: Як би це не звучало банально, але я зовсім не заздрісна людина. Я завжди щиро радію перемогам інших. І навіть якщо це перемоги конкурентів, мене це тільки надихає досягати результату ще активніше, краще і швидше.

Чи є у Вас улюблена книга?: Мені дуже подобається бізнес-книга "Переможець" Джека Уелча.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали?: Планета Віннер (від англ. "Переможець")

Уявіть що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію?: Звичайно ж, в улюбленому Києві на Андріївський узвіз і на Поділ.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті?: Моє досягнення - це те, що я керую великою компанією, яка допомагає українцям в складних ситуаціях.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Якщо говорити про морально перезавантаження, звичайно ж - це подорожі. А ось якщо про фізичний відпочинку після важкого робочого дня – це відпочинок вдома з сім'єю за переглядами фільмів.

Леся ЩЕРБАКОВА

Голова Правління СК "Провідна"

Три головних події 2020 року Вашої версії?: Голочне досягнення у 2020 році - це максимально швидка адаптація роботи компанії під карантинні вимоги в країні, перехід компанії на віддалений режим роботи без втрати сервісу для клієнтів; Утримання обсягів бізнесу (з приростом), а також досягнення і перевиконання планових параметрів по прибутку компанії; Оперативна розробка страхових програм з покриттям Covid-19.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети?: Повна самовіддача справі, якою ти займаєшся. Не можна досягти результату, якщо ти максимально не відданий процесу і не тримаєш щодня «руку на пульсі» компанії і бізнесу. Гнучкість і клієнтоорієнтованість – це ключовий параметр, за яким компанію оцінюють клієнти та партнери, це запорука довгих і взаємовигідних відносин. Робота з колективом: працюючи у великому колективі дуже важливо чути своїх підлеглих, допомагати їм у вирішенні серйозних питань а також розуміти мотивацію людей і намагатися запропонувати належне заохочення - матеріальне, трудове, кар'єрне.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мої мрії часто змінювалися, але найбільше я мріяла працювати в великому колективі і спілкуватися з великою кількістю цікавих людей.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? У бізнесі всі мрії переходять в категорію планів. Колись ми хотіли, щоб наша компанія стала відомою, хотіли працювати з великими міжнародними клієнтами. Зараз мої плани - збільшити портфель компанії, надавати максимально високий рівень сервісу, бути найбільш передовою компанією на страховому ринку, якій довіряють мільйони клієнтів.

Говорячи слово УСПІХ, який сенс Ви в нього вкладаєте? Для мене успіх - це не миттєвий злет, а заслужена наполегливою і чесною працею репутація. Коли клієнти та партнери рекомендують компанію, в якій ти працюєш, своїм партнерам, а до тебе звертаються по найскладнішим і нестандартним питанням, оскільки ти їх можеш вирішити.

Ваш улюблений афоризм? Якщо тобі важко, значить ти підіймаєшся вгору. Якщо тобі легко, значить ти летиш у прірву (Генрі Форд).

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Я вважаю, що щастя точно не в грошах. Гроші - це ресурс для втілення своїх захоплень, хобі. А щастя - це гармонія у всіх аспектах життя, в улюбленій роботі, сім'ї та вміння розділяти своє життя на професійне і приватне.

Що Ви не любите в своїй роботі найбільше? Насправді, у мене дуже цікава робота. Щодня я проводжу різні зустрічі і переговори - з співробітниками, клієнтами, партнерами, весь день розписаний погодинно і мені це дуже подобається. Якщо говорити, що я не люблю, то це відсутність активності, для мене це ознака затишшя в бізнесі і знак для необхідності активізації всіх процесів.

Ви згодні, що ризик - справа благородна? В такому бізнесі, як страхування всі ризики повинні бути прораховані. Ми ризикуємо не тільки грошима клієнтів і акціонера, але і своєю репутацією. Тому я дуже виважено ставлюся до ризику в бізнесі.

А Ви себе застрахували? Безумовно, у мене все застраховано в нашій компанії - здоров'я моє і сім'ї, автомобіль. Я не активний користувач програми ДМС (на мені компанія заробляє), але для сім'ї і дітей страхування просто вкрай необхідно. Я дуже задоволена нашими можливостями і клініками-партнерами і у мене вже є перелік лікарів, яких я рекомендую знайомим і клієнтам.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ..." Моя опора - це сім'я, з такою точкою опори можна досягти будь-яких вершин, оскільки сім'я і підтримує і мотивує і дає можливість викладатися на роботі на всі 100%.

Кому в цьому житті Ви заздрите? На щастя, такої риси як заздрість у мене немає. Я завжди любила рівнятися на успішних людей і намагалася зрозуміти, як у них це виходить, але точно не заздрила.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Я досить м'яка людина, не завжди проявляю необхідну жорсткість, часто даю людям другий шанс, навіть коли вони цього не заслуговують. Напевно, над цим потрібно попрацювати.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Для мене завжди були цікаві видатні вчені і лікарі, такі як Мендель, Флемінг, Зигмунд Фрейд. Вивчаючи їх роботи в медичному університеті, я завжди думала, як багато наука набула завдяки таким геніальним вченим і на скільки вони випереджали свій час.

Яке диво світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? З чудес світу я думаю в такому древньому місті як Київ прекрасно б виглядав Колізей, як відображення любові Українців до історії і видовищ.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав закордонний партнер з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Я дуже люблю Київ, тому свою екскурсію почала б з Хрещатика і Подолу, а потім запропонувала б подивитися Львів і Одесу, які я також дуже люблю і вважаю нашими перлинами. У нас нескінченне число прекрасних і мальовничих куточків в країні, це і Карпати і Чорне море і замки і парки. Так що треба було б чимало часу для екскурсії.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне досягнення в моєму житті - це моя сім'я і моя компанія, якій я віддала 20 років життя. З помилками у мене простіше - я ніколи ні про що не шкодую і всі помилки розглядаю як важливий життєвий досвід, на якому навчаєшся і стаєш мудрішим і сильнішим.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Кращий відпочинок для мене - це спокійний відпочинок з сім'єю на березі моря. У мене наскільки інтенсивна робота і життя, повна адреналіну і емоцій, що час від часу мені потрібно просто "відключитися" і "перезавантажитися", щоб продовжувати працювати і жити в своєму звичному, активному ритмі.