Лауреат загальнонаціональної програми "Людина року – 2019" в номінації "Лідер об’єднаної територіальної громади року"

Віталій Гринчук

Голова Узинської міської ОТГ Київської області

Кандидат економічних наук. Серед нагород - Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Київської обласної ради, Почесна грамота Верховної Ради України, військова відзнака командування військ "Південь", орден Святого Миколая (за активну участь у будівництві церкви в с. Мазепинці Білоцерківського району Київської області).

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році: Найголовніший здобуток полягає в тому, що Узинська міська ОТГ за невеликий проміжок часу дійсно стала територією розбудови і розвитку; навколо спільних ідей і проєктів вдалося об’єднати зусилля депутатського корпусу, старостинських округів, бізнесу, установ і підприємств громади.

Серед найбільш вагомих – проєкт "Безпечна громада", оновлення інфраструктури усіх населених пунктів, розбудова житлово-комунального господарства, відновлення благоустрою.

Ваша "Формула успіху": Складовими "формули успіху", як на мене, є чітке усвідомлення своєї мети, професійний підхід до кожної справи, вміння і бажання працювати в команді, постійний діалог з людьми і, звичайно ж, підтримка рідних і близьких.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Не космонавтом. Мріяв стати головою колгоспу, бо з дитинства бачив перед собою яскравий приклад того, як треба робити добрі справи для людей і не боятися брати на себе відповідальність – саме так працював мій батько, який впродовж багатьох років був головою колгоспу в Іванківському районі на Київщині.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Так складається, що всі мої плани і мрії пов’язані з професійною діяльністю. Мрія, яку хочеться втілити в реальність задля розвитку громади, - відновити роботу аеродромного комплексу міста Узин, який у свій час був знаний на всьому пострадянському просторі.

Бути сьогодні успішним – це займатися улюбленою справою, мати професійну підтримку своєї команди, розуміння з боку родини, відчувати, що ти не один у своїх діях і задумах.

Ваш улюблений афоризм? Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе (Сократ).

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті (селищі)? Тим, що в дуже стислі терміни нам вдалося, наприклад, крім усього іншого, забезпечити умови для розвитку наших наймолодших жителів: для дітей ми створили в громаді три комунальні позашкільні установи, і навчаються дітлахи там безкоштовно.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу) Без сумніву, вражає економічне диво – Сингапур. А "Сингапурська історія" Лі Куань Ю – це дійсно навчальний посібник з найуспішніших практик управління, настільна книга сучасних управлінців і політиків. Можна сперечатися про "м’який авторитаризм" Лі Куань Ю, але результати його діяльності є беззаперечними.

Головна проблема всіх українських міст (селищ), яку потрібно вирішувати в першу чергу? Головна проблема – це відтік працездатного населення, яке змушене шукати заробітки деінде. Для того, щоб зупинити цей процес, необхідно створювати нові робочі місця з достойними зарплатами. Як варіант – створення економічних кластерів на території міста, селища, громади. Саме над цим питанням працюємо спільно з місцевим бізнесом.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Якщо щастя не в грошах – то в їх кількості, а точніше - в умілому, ефективному їх використанні.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... здійсню нездійсненне".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Нікому. З дитинства знаю: заздрість – та риса характеру, яка руйнує людину зсередини, стримує її розвиток і знецінює можливості.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Знайомі кажуть: надмірна доброта. Адже і посада, і саме життя часто вимагає доволі жорстких, не завжди компромісних рішень.

Чи є у Вас улюблена книга? Подобаються твори на історичну тематику, більше привертає увагу українська класика.

Але особливе ставлення у мене до "Кайдашевої сім’ї" І. Нечуя-Левицького, адже це дійсно енциклопедія життя українського села в усій його багатогранності; це своєрідний порадник, як треба - чи не треба - будувати стосунки в родині; це, на мій погляд, мотивація нас, сучасних українців, до того, аби все ж таки окреслити найважливіші цінності в своєму житті.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Мабуть, зі своїм земляком Іваном Мазепою (але швидше , якби він був моїм сучасником, а не я його). Захоплюють його дипломатичні здібності, державницька позиція, ставлення до освіти, культури, мистецтва; приваблює й добра підприємницька вдача і вміння господарювати, що є актуальним і в наш час.

Прикметним є всім відомий вислів: ще коли Петро І рубав вікно до Європи, Україна часів Мазепи ходила туди через двері.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Хотілося б, аби Узинська громада стала якщо дивом не світу, то хоча б України і символізувала при цьому не лише достаток і успішний економічний розвиток, а передусім суспільну єдність, взаєморозуміння і взаємопідтримку, громадянську небайдужість, свідоме вболівання за долю свого краю і країни.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Напевно, Бумеранг, адже все, що ми відправляємо у Всесвіт, повертається до нас тим же.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Зважаючи на величезний життєвий і політичний досвід Президента США, його обізнаність, уміння оцінювати переваги і ризики в нашому багатогранному житті, напевно, запросив би його до нас в Узин, а точніше, на Узинський аеродром, для ознайомлення з об’єктом взаємовигідної співпраці.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найголовніше моє досягнення – це троє моїх дітей, їхні успіхи і становлення в житті (усвідомлюю, що діти – це найкращі інвестиції в майбутнє).

Найбільша ж помилка – це те, що приділяю їм недостатньо часу, використовуючи його переважно для роботи.

Але дуже сподіваюся, що мої діти мене зрозуміють і підтримають усі мої починання, як я наразі їхні.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Дуже люблю подорожувати, але обов’язково при цьому використовую найменшу можливість переймати позитивний досвід інших, аби в подальшому привнести його елементи в свою роботу, в життєдіяльність нашої громади; мотивую до цього й своїх колег. Таким чином, ці невеличкі інтермецо в моєму житті – це можливий старт нових проєктів та ідей, які хочеться втілювати в своїй подальшій роботі.

Іван Дрогобецький

Голова Полянської сільської ОТГ Закарпатської області

Нагороджений грамотами та подяками місцевого, регіонального та всеукраїнського рівнів, зокрема: Почесною грамотою Кабінет Міністрів України (2009), Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2012), Подякою Прем’єр-міністра України (2012), Подякою Президента ГС "ВДЮФЛУ" (2015), Подякою Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (2016), Грамотами православної та греко-католицької церкви, а також Орденом третього ступеня "Преосвященного владики Андрія Бачинського".

Три головні події 2019 року за Вашою версією: 1. Реалізовано проект в селі Поляна "Будівництво центру надання адміністративних послуг". 2. Вдалося створити першу в Закарпатській області спроможну громаду, яка відповідає затвердженому перспективному плану та у відповідності методиці Мінрегіону формування спроможних територіальних громад. 3. У рамках щорічного фестивалю громадського здоров’я "Поляна сили" встановили національний рекорд із підтягування в якому взяло участь 150 атлетів.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети. Ваш життєвий девіз. Життєвий принцип - Бачу ціль не бачу перешкод. Життєвий девіз - Не красивими словами, а успішними ділами.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Я в дитинстві на питання ким мрієш стати? Відповідав хочу стати Вуйком Мішком.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Моя мрія щоб Полянська громада стала найкращим населеним пунктом в Україні.

Бути сьогодні успішним – це не коли ти говориш про свої здобутки та звершення, а коли про це говорять інші люди.

Ваш улюблений афоризм? Головне не скільки прожити, а як прожити.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті (селищі)? Найбільше я пишаюсь нашими жителями Полянської громади.

Головна проблема всіх українських міст (селищ), яку потрібно вирішувати в першу чергу? На сьогоднішній день є екологічна проблема усіх міст та селищ – це поводження з твердими побутовими відходами.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Якщо не в грошах то в їхній кількості... )))

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і… я зрушу Землю".

Чи є у Вас улюблена книга? Автор Роберт Кійосакі "Багатий тато, бідний тато".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Петром І.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Висячі Сади Семіраміди, символізували би: екологічну природу, підкреслювало б привабливість та красу нашої громади та краю.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Поляна.

Уявіть, що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Донецьк.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головним моїм досягненням є створення прекрасної сім'ї.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Гра у футбол.

Віталій Мазур

Голова Брацлавської сільської ОТГ Вінницької області

Три головні події 2019 року за Вашою версією: Обрання головою Вінницького регіонального відділення Асоціації об’єднаних територіальних громад; Поїздка в США як номінанта програми "Open World"; Залучення коштів в громаду для реалізації різних проектів.

Ваш життєвий девіз: Завжди залишатись собою.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Футболістом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Побувати в Непалі.

Бути сьогодні успішним – це… вміти концентрувати увагу на цілях і досягати їх, не дивлячись на супротив.

Ваш улюблений афоризм? В конце концов, ты вспомнишь не слова врагов, а молчание друзей (Мартин Лютер Кинг).

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті (селищі)? Людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу): Кожен, хто намагається змінити на краще свої населені пункти.

Головна проблема всіх українських міст (селищ), яку потрібно вирішувати в першу чергу? Треба оновити і модернізувати інфраструктуру (дороги, вулиці, тротуари, освітлення, озеленення тощо). Також потрібно змінити підходи до просторового планування і думати на перспективу.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя в свободі та самореалізації.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... переверну світ».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Людям, які можуть дозволити собі не перейматись проблемами світу.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Впертість.

Чи є у Вас улюблена книга? "Три товарищі" Ремарк.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Еріхом Марією Ремарком.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Сади Семираміди, які б символізували красу та гармонію.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Брацлав.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? До свого містечка. Показав би йому красу нашої природи.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Сподіваюсь, досягнення ще попереду, а помилки – позаду.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Зайняття спортом або читання гарної книги.