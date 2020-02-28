Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року – 2019" в номінації "Лідер страхового ринку року"

Наталія Погорєлова

Голова правління Акціонерне товариство "Страхова компанія "МЕГА-ГАРАНТ"

В арсеналі СК "МЕГА-ГАРАНТ" 23 ліцензії, клієнти компанії - фізичні та юридичні особи, сотні великих та середніх промислових та сільськогосподарських підприємств, а також чимало представників малого бізнесу. Із року в рік довіра клієнтів до компанії зростає. Про це свідчить невпинне та стабільне збільшення кількості нових клієнтів.

Компанія рухається вперед, маючи темп зростання премій в 27%, зосереджуючи свої зусилля не скільки на показниках будь-якою ціною, а на стабільності розвитку. Спеціалістам "МЕГА-ГАРАНТ" важливо надати клієнтам якісну, але разом з тим доступну за ціною послугу, а також регулювати страхові події в максимально стиснуті терміни.

Ціль компанії – зробити страхування доступним та комфортним для клієнтів. Своєчасно реагувати на вимоги часу і відповідати найсучаснішим очікуванням клієнтів.

При цьому вартість полісів "МЕГА-ГАРАНТ" одна з найпривабливіших в Україні, якість врегулювання збитків компанія тримає на високому рівні.

Важливою перевагою компанії є гнучкість. Випускаючи на ринок нові страхові продукти, і вдосконалюючи вже добре відомі, спеціалісти дослухаються до бажаючих клієнтів, враховуючи їх інтереси.

СК "МЕГА-ГАРАНТ" надає свої послуги не тільки в Харківській області. Компанія представлена в кожному регіоні України, що дозволяє успішно розширювати коло клієнтів.

"МЕГА-ГАРАНТ" інвестує у якість сервісу, нові технології та, безперечно, у співробітників. Це дозволяє компанії бути високопрофесійною, підвищуючи довіру людей до бренду та страхування в цілому.

Олена Ульє

Голова Правління ПрАТ "Страхова компанія "УНІКА"



Найзначніші досягнення в Вашій професійній громадській діяльності в 2019 році: Небанківська фінансова група "УНІКА Україна", в яку входять страхові компанії "УНІКА" (non-life) і "УНІКА Життя" (life) займає лідируючі позиції на страховому ринку України, і продовжує демонструвати прибутковий ріст.

Ми інвестуємо в сучасні сервіси та технології, впроваджуємо нові страхові продукти, що втілюють принцип нашої роботи - фокус на потребах і очікуваннях наших клієнтів.

За зразкові відносини з клієнтами і високий рівень сервісу Страхова компанія "УНІКА" нагороджена золотою медаллю "Customer'sFriend" і має статус "SuperiorExcellence" Міжнародної асоціації сертифікації ICERTIAS (Цюріх, Швейцарія).

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Пілотом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? Так, поки мрія керувати літаком так і залишилася мрією.

Бути сьогодні успішним - це ... АБО Говорячи слово УСПІХ, який зміст ви в нього вкладаєте? Ставити правильні цілі і наполегливо йти до них.

Ваш улюблений афоризм? Секрет того, щоб домогтися чогось, - почати (Марк Твен).

Якщо щастя не в грошах, то в чому? А якщо все-таки в грошах, то чому? Здається, поки що ніхто не відповів на це питання ...

Що Ви не любите в своїй роботі найбільше? Такого немає. Безумовно, в кожному виді діяльності бувають злети і падіння. Але, я впевнена, що якщо ти не любиш те, чим займаєшся, можливо, потрібно переглянути свій вибір.

Ви згодні, що ризик - справа благородна? Так, особливо якщо він застрахований!

А Ви себе застрахували? (Види страхування?) Життя, майно, відповідальність, здоров'я.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... Зроблю заплановане швидше і з меншими зусиллями".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Нікому. Заздрість - витратний і відволікаючий механізм, який, безумовно, не допомагає досягати цілей.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Нестача терпіння.

Чи є у Вас улюблена книга? Якщо "так", то яка? З книг, які зараз читаю, подобається Goodeconomicsforhardtimes (Banerjee, Duflo).

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Нікола Тесла.

Яке чудо світу Ви б хотіли перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Треба створювати свої чудеса світу, що символізують нашу країну і нас, як особистостей. Копія, наскільки не був би прекрасний оригінал і відмінно виконана копія, - залишається копією.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? УНІКА.

Уявіть, що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україні. Куди б ви його запросили на екскурсію? Провела б екскурсію по маршруту Київ - Львів - Одеса, особливо якщо гість у нас вперше.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? У житті є багато досягнень, і, звичайно, є помилки, але головне - планувати і досягати нових цілей, навчатисяна старих помилках.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Активні подорожі.

Олена Чуприкіна

Голова Правління Страхової компанії "Інтер-Плюс"

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році: Програма свідомого споживання "Будь Свідомим разом з "Інтер-Плюс"! Спільні подорожі Україною співробітників компанії, відкриваємо для себе Україну.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети. Ваше життєве кредо: На сьогоднішній день для мене дуже важливе духовне зростання людини. Якщо говорити про життєве кредо, то воно в тому, щоб допомагати іншим. І мова, звісно, не тільки про страхування. А й про благодійні проекти.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Палеонтологом: мені було дуже цікаво розібратися, як еволюціонували види тварин і в результаті чого вимирали.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Я хочу організувати Благодійний фонд, який допомагатиме людям, які з тієї чи іншої причини опинилися в складних життєвих ситуаціях (втрата близької людини або тяжка хвороба).

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх приходить, коли ви робите те, що любите, і прагнете бути кращим у своїй галузі. Брайан Трейсі.

Ваш улюблений афоризм? В даний період життя: Життя сповнене прихованих можливостей, які відчайдушно хочуть, щоб їх знайшли і застосували. Джон Вон Ейкен.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя в кожному з нас. Ми самі вибираємо, бути щасливим чи ні. У когось є гроші, слава і успіх, а людина не відчуває себе щасливою. Інша ж має п'ятьох дітей, недостатньо коштів, - і щаслива!

Що Ви не любите в своїй роботі більше всього? Ситуацій, коли людина не готова визнати свою помилку.

А Ви себе застрахували? (які види страхування?) За програмами страхування від нещасного випадку, КАСКО, цивільної відповідальності, підбираю програму добровільного медстрахування (ДМС)!

Кому в цьому житті Ви заздрите? Дітям, їх вмінню завжди радіти, чистоті сприйняття навколишнього світу.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Мої близькі вважають, що це Доброта.

Чи є у Вас улюблена книга? Я дуже люблю читати, кожен період життя змінюються уподобання жанрів і спрямованість літератури. Але перша книга, яка справила на мене сильне враження в шкільні роки, - це роман А.Дюма "Граф Монте Крісто".

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Україна має досить незвичайних і енергетично потужних місць.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Звичайно, ІНТЕРПЛЮС!

Уявіть що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Україна красива і цікава країна. Навіть живучи в Києві більше 30 років, я не все знаю. Починати потрібно, звичайно ж, з Києва.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Моє досягнення - це дочка Анастасія, а помилки бувають в житті всіх людей і попереду, напевно, мене теж чекають, але головне витягувати з того, що відбувається, правильні уроки.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Подорожі, читання і час, проведений в колі Сім'ї!