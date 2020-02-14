Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року – 2019" в номінації "Житловий комплекс року"

ЖК "Integral City"

ЖК "INTERGAL CITY"

Компанія "Інтергал-Буд"

Маркетинг-директор Ірина Міхальова

Існуючі на даний час корпоративні нагороди:

премія IBUILD "Забудовник року" 2019, 2018;

премія IBUILD ЖК "Озерний гай Гатне" - "Лідер житлового будівництва за європейськими екостандартам";

премія EE Real Estate Project Awards - "Девелопер року" 2019;

Лідер за масштабами будівництва 2019 (Мінфін);

Intergal City став кращим в номінації Mix-use project (EE REAL ESTATE PROJECT AWARDS-2018);

"Інтергал-Буд" і найтитулованіший розробник безпровідних охоронних систем в Європі Ajax Systems вперше на ринку підписали меморандум про співпрацю.

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2019 році:

За 5 років в розвиток інженерних мереж Києва компанія витратила 320 млн. грн. Гроші пішли на заміну мереж каналізації, водопроводу, тепло-, електромереж та реконструкції котелень.

Крім того, компанія Інтергал-Буд інвестувала в очищення 5 озер, реконструкцію "Парку Перемоги", створила ігрову зону на ВДНГ на 5 га і розбила кілька нових скверів у різних районах столиці.

"Щаслива цеглинка" - безкоштовні дитячі екскурсії на будівельні майданчики компанії. Професійні майстер-класи, лекції в ігровій формі.

Мета - профорієнтація підростаючого покоління. Демонстрація переваг і затребуваності професії на ринку.

Екологічні ініціативи компанії:

- сортування сміття для подальшої переробки (у відділах продажів і на території ЖК);

- обладнання комплексів прокатними велопарковками (встановлена в ЖК "Нивки-Парк", протягом 2020 року - у всіх ЖК);

- встановлення зарядних станцій для електричних авто (встановлений в ЖК "Озерний гай Гатне", встановлення триває);

- реновація парків, очищення озер, висадка фруктових алей (парк "Нивки", ЖК "Сирецькі сади").

Історія створення (ідея створення) вашого ЖК: Багатофункціональний житловий комплекс "NTERGAL CITY" розташований в самому центрі Києво-Печерського району. Таке розташування гарантує як проживання в одному з найпрестижніших районів міста, так і унікальні види. Цей важливий факт надихнув нас на створення сучасного вигляду комплексу, утвореного подовженими куполоподібними формами, пов'язаними один з одним на різних рівнях повітряними мостами. Це сміливе архітектурне рішення дозволяє всім жителям насолоджуватися панорамним видом на Дніпро, пам'ятником "Батьківщина-Мати" та Києво-Печерською Лаврою.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? У чому його унікальність? Комплекс преміум-класу представляє собою унікальний за своєю архітектурою місто майбутнього, в якому органічно поєдналися всі сфери сучасного життя: житловий комплекс; торгово-розважальний центр; бізнес центр.

Структура комплексу утворює свій особливий і унікальний внутрішній світ, наповнений усім необхідним для комфортного життя сучасних людей. Офісні приміщення бізнес класу, магазини, кафе, ресторан, спортивний комплекс і СПА, місця відпочинку доповнюють житлові приміщення його майбутніх мешканців.

Родзинкою комплексу стане оглядовий майданчик і величезний публічний простір з запаморочливими видами на центральну частину міста, Києво-Печерську Лавру, зелені схили і мальовничий Дніпро.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? Об'єднуються відкриті тераси створюють вертикальний розподіл транспортно-пішохідних потоків і переміщення між різними рівнями комплексу. Тераси пов'язані з житловими вежами, апартаментами, торговим і бізнес-центром повітряними мостами. Це створює відкриті безперервні внутрішні зони з панорамними видами на "Батьківщину-Мати".

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Багатофункціональний житловий комплекс "INTERGAL CITY" об'єднує в собі: житловий комплекс; торговий центр; бізнес центр.

Чому покупець вибирає вас? ЖК "INTERGAL CITY" - це унікальне для України інноваційне місто майбутнього в самому центрі столиці з захоплюючими панорамними видами на схили Дніпра. А багаторічна репутація забудови "Інтергал-Буд" дає гарантію того, що всі об'єкти компанії будуть побудовані в строк з високоякісних матеріалів.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: ефективність; стабільність; дотримання поставлених термінів; гарантія якості матеріалів і будівельних робіт.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як "Кодекс честі"? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі". Надійність, цінність довіри наших покупців, прагнення відповідати високим стандартам сучасного ринку нерухомості.

Яким чином велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Наша команда професіоналів-однодумців націлена завжди на успіх.

Бути сьогодні успішним - це ... впевненість і стабільність у вигляді сучасного європейського житла; висока довіра наших покупців; стабільність і надійність; висока якість і гарантія роботи; прагнення до постійного розвитку.

Ваш улюблений афоризм? Світ не потрібно підкорювати, його просто потрібно зробити краще.

Завдяки чому ваш бренд отримав цю нагороду (назвіть три основні пункти)? Унікальність архітектури; інноваційність; комфортабельність; багатофункціональність.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ..." І я побудую прекрасний світ.

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? Наша компанія не зупиняється на досягнутому і активно реалізує інші проекти в сфері житлового будівництва. У нас великі плани на 2020 рік. Компанія "Інтергал-Буд" виводить відразу п'ять нових об'єктів в різних районах міста Києва в сегменті комфорт, бізнес і преміум.

ЖК "SCANDIA"

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТРІУМФ"

Директор - Владислáв Єфименко

Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Незалежне некомерційне дослідження ринку житлових новобудов України. Ревізор новобудов. Диплом гран-прі ЖК "Scandia", переможець групи "Нижній ціновий сегмент новобудов Київської області". Подяка Броварського міського голови колективу за активну участь у громадському житті міста Бровари, допомога в підготовці та проведенню заходів до Дня міста. Подяка За співпрацю на фестивалі "Місто щасливих людей" в День міста Бровари.

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2019 році: Звичайно ж це ЖК "Scandia". Ми прийняли цей житловий комплекс в стані "недобудови", успішно завершили будівництво і в 2019 році здали будинок в експлуатацію. Після таких результатів ми отримали повне схвалення і підтримку інвесторів. Це дозволило в другій половині 2019 року, продовжити будівництво першої черги комплексу.

Історія створення (ідея створення) вашого РК? За концепцію ми взяли європейський, скандинавський тип будівництва комфорт-бізнес класу: чудовий клінкерний фасад, красиві скатні дахи, комфортні планування, екологічність ... Будинки в 5-7 поверхів забезпечують більший простір для життя. Жителі, поруч з такими будинками, відчувають себе вільно і комфортно, на них не "тиснуть" фарбовані 20-25 поверхові "монстри". Це місце, де хочеться жити. Місце, де мрія перетворюється в мету, а мета в реальність.

Що дозволило вашій ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? У чому його унікальність? Все дуже просто. Основний акцент ми робимо на якість, довговічність, естетику і безпеку. Досить приїхати і подивитися на введені в експлуатацію будинки, щоб переконатися в цьому. Екологічно безпечні будматеріали, сучасні європейські фасади безсумнівно підвищують комфорт життя. І як результат - у нас безпечно, красиво, а квартири доступні.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? Монолітно-каркасна технологія. Вона забезпечує велику довговічність, підвищену навантажувальну здатність і відсутність наслідків усадки. По суті - це 12-ти метрові палі, міцний залізобетонний каркас, монолітна плита перекриття і стіни з керамічного блоку - високотехнологічний, екологічно безпечний сучасний будівельний матеріал. Будинки при такому підході до будівництва: міцні, довговічні, екологічно безпечні, мають комфортний температурний режим, а також якісну звукоізоляцію. Гарний клінкерний фасад, комбінований і утеплений, що дозволяє мешканцям економити на опаленні і кондиціонуванні до 40%. Дахи - Фальцований металевий лист з утепленням мінеральною ватою 300 мм, з паро- та гідро захистом. Жителі отримують не тільки фінансову вигоду, живучи в таких квартирах, але і можливість легко і безпечно перепланувати житловий простір на свій смак.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Комерційні приміщення на перших поверхах - це можуть бути офіси, магазини, кафе і т.д. Закрита територія ЖК від сторонніх, сучасні безпечні дитячі майданчики, 5 дитячих садків і 2 великі сучасні школи в яких стадіон і басейн - обов'язковий атрибут. Без сумніву, озеро біля парку - це наша гордість: для жителів Скандії буде створена піщана пляжна зона, і окрема зона для любителів риболовлі. Додатково в парку передбачено фуд-корт, спортмайданчик, зона для вигулу домашніх вихованців. І, звичайно ж, величезний ТРЦ, спорткомплекс, поліклініка і багато іншого.

Транспортна розв'язка відмінна - маршрутки ходять по кілька разів на хвилину, а на автомобілі 7-10 хвилин і Ви біля метро Лісова.

Чому покупець вибирає вас? Звичайно ж це - комфорт, естетика і надійність. Все в захваті від наших скандинавських фасадів. Другими йдуть, без сумніву, панорамні вікна. І люди, які приїхали до нас на перегляд, обов'язково на цьому роблять акцент. Родзинкою для позитивних вражень клієнтів є озеро і парк, особливо, якщо їх видно з панорамних вікон обраної квартири.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети. У самому питанні пролунала відповідь. Довіра, яку ми заслужили і залізне слово - ось запорука нашого успіху. Ми отримали повне схвалення і підтримку інвесторів для досягнення мети.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як "Кодекс честі"? Так склалося, що професійний і особистий «Кодекс честі» єдиний. Це: залізне слово, повага до себе і людей, повага до суперників, повага до праці.

Яким чином велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Загальна воля до перемоги. У нашій команді немає людей, які б не вірили в компанію і сумнівалися в її успіху. Це дозволяє нам разом, рік за роком, день за днем, брати нові вершини, і досягати нових цілей.

Бути сьогодні успішним - це ... бути найвищим професіоналом у своїй справі. Працьовитість, рішучість, цілеспрямованість, наполегливість і багато іншого ... Успішна людина впевнена в собі і в своїх здібностях, відмінно розбирається в улюбленій справі, і працює з професіоналами.

Завдяки чому ваш бренд отримав цю нагороду (назвіть три основні пункти)? Цілеспрямованість, професіоналізм, людські ресурси.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я побудую місто-сад, в якому хочеться жити".

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? Є.

ЖК "CITY PARK"

ТОВ “Будівельна група “Синергія”

Генеральний директор Ігор Овéрко

Існуючі на даний час корпоративні нагороди:

Вибір року 2019 Будівельна група “Синергія” Девелоперська компанія року в передмісті Києва;

EE REAL ESTATE PROJECT AWARDS 2019 Будівельна група “Синергія” — Девелопер року в Київському регіоні;

IBuild 2019 ЖК City Park — кращий житловий комплекс передмістя;

Журнал “Бізнес” 2019 ЖК “Green Side” - ТОП-10 інноваційних житлових комплексів;

Журнал “Бізнес” 2019 “Синергія 3+” — ТОП-50 Інноваційних проектів, сфера нерухомості;

Портал 3m2 2019 “Синергія 3+” — перемога у номінації “Новобудови передмістя Києва з цікавими архітектурними рішеннями”;

Журнал “Бізнес” 2019 Будівельна група “Синергія” в ТОП-10 надійних забудовників Київського регіону;

Журнал “Новое время” з LUN.ua 2019 Будівельна група “Синергія” посіла 13-е місце в Рейтингу ТОП-20 найбільших забудовників Києва та області;

IBuild 2018 Будівельна група “Синергія” — Регіональна будівельна компанія року;

Realt Golden Key 2018 ЖК Green Side краще співвідношення ціна-якість;

Меценат року 2018 Будівельна група “Синергія” за активну участь в соціальному, інфраструктурному і культурному розвитку міста.

Мінфін 2017 Будівельна група “Синергія” №1 Рейтингу забудовників Київської області;

Бренд року 2016 Будівельна група “Синергія” за швидкі темпи розвитку, інноваційні підходи, соціальну відповідальність;

Business Olimp Awards 2015-2018 Будівельна група “Синергія” — Провідна будівельна компанія Київської області.

Найвагоміші події Вашої компанії в 2019 році: Старт флагманського проєкту в концепції “місто в місті” — ЖК “Синергія Сіті”. Почали будівництва школи “Синергія” на 1300 учнів. Здали в експлуатацію 9 будинків в 3-х житлових комплексах: ЖК Green Side, ЖК City Park, ЖК Синергія 3+

Історія створення (ідея створення) вашого ЖК? “Натхненний природою” — не просто слоган житлового комплексу. Це відображення його ідеології. Адже комплекс розташований в преміальній локації — Центральному парку міста.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? В чому його унікальність? ЖК City Park — це новий формат сучасного заміського житла для тих, хто прагне жити у гармонії із собою та природою. У назві житлового комплексу City Park закладено основні переваги проєкту: вдала локація та оточення.

Розташування. ЖК “City Park” знаходиться біля “Центрального парку” в курортному м. Ірпінь, по напрямку головної траси до м. Київ, а це всього 7 км до столиці, тобто 15 хв до станції метро Академмістечко. Якість. ЖК “City Park” — це комплекс класу “комфорт+”, який нічим не поступається “бізнес класу”. При його будівництві використовувались якісні та екологічні будівельні матеріали від провідних виробників (цементно-бетонні суміші від ПБГ “Ковальська”, металопластикові вікна від “Rehau”, опалювальна техніка від “BOSCH”, ліфти OTIS та ін.). Екологічність. ЖК "City Park" розташований в зеленій зоні соснового лісу, вікна комплексу виходять на “Центральний парк” та ліс. Крім того, забудовник підкреслив унікальність цього житлового комплексу яскравим ландшафтним дизайном прибудинкової території в концепціях “двір-парк” та “двір без машин”. Безпека. Територія комплексу є закритою, передбачено розміщення камер відеоспостереження, а також забудовник передбачив окрему зону паркінгу для мешканців та гостей комплексу. Інфраструктура. ЖК “City Park” розташований у “негласному центрі” міста Ірпінь біля “Центрального парку” з високим рівнем розвитку інфраструктури: супермаркети, магазини, мережеві ресторани, кафе, поліклініки, салони краси, дитячі садочки, школа, зупинки громадського транспорту. Архітектура та дизайн. Натуральні матеріали та сучасний концептуальний дизайн тут вдало поєднуються з екологічною орієнтованістю комплексу. А великі вікна насичують приміщення повітрям і світлом. Цінова пропозиція. ЖК “City Park” став одним із найбільш популярних житлових комплексів передмістя у Київській області за даними рейтингів профільних порталів та опитувань споживачів, через найкраще співвідношення “ціна-якість”. На старті продажу, квадратний метр в ЖК “City Park” коштував 11 тис. грн., сьогодні, в готовому будинку, — від 14 500 грн. за кв. м.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? Девелопер Синергія створював житловий комплекс City Park на основі стандартів Синергії: затишний двір-парк з продуманою навігацією, сучасні дитячі майданчики, виразні фасади, просторі під'їзди на рівні землі, квартири з готовим оздобленням і великими вікнами. А також тут буде власна обслуговуюча компанія з якісним сервісом.

Раціональне використання енергоносіїв: енергозберігаючі вікна.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Для розвитку найменших жителів проєктується дитячий садок та сучасні ігрові майданчики. Комплекс розташований в розвиненому районі міста, тому до школи, садочків, мережевих ресторанів, фітнес-клубу, супермаркетів, медичного центру — рукою подати.

Чому покупець обирає вас?

1. БГ Синергія — надійний девелопер.

Головний показник надійності — кількість закінчених будівництв та зданих об'єктів. За кількістю зданого житла будівельна група "Синергія" увійшла в топ забудовників столичного регіону, що відображено в профільних рейтингах LUN.ua, Мінфін, журналу БІЗНЕС, Новое время та ін.

2. БГ Синергія — прозорість та відповідальність на всіх етапах від створення концепції до ефективної експлуатації будинків:

- є вся необхідна дозвільна та проєктна документація згідно законодавства,

- відкритий доступ до актуальної інформації про діяльність компанії та динаміку будівництва об'єктів,

- юридичний супровід при оформленні угод,

- власна обслуговуюча компанія.

3. Синергія створює справжню велику спільноту навколо свого бренду Синергія. Та надає своїм жителям можливість відчути себе її частиною. Для цього Синергія проводить спортивні тренування популярних напрямів TRX, пілатес, crossfit прямо у дворі, влаштовує власні турніри, свята, реалізує мотиваційну програму для школярів “Відмінник Синергії”.

4. Окрім якісного житла, БГ Синергія завжди намагається давати покупцю більше за свої гроші. Тому у дворах Синергії — продуманий благоустрій, дитячі та ігрові зони для якісного дозвілля дітей, створені можливості для занять спортом. Перші поверхи забудовник віддає під комерційні потреби, тому жителі мають все необхідне під рукою.

5. Корпоративна соціальна відповідальність Синергії. 2017 року БГ Синергія збудувала та передала місту сучасний дитячий садок “Колібрі” із власною соляною кімнатою. 2019 девелопер розпочав будівництво школи “Синергія”.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Амбіційність, сміливість, навчання, планування, віра в ідеї, віра в команду.

Чи існує в сфері Вашої професійної (громадської) діяльності таке поняття, як "Кодекс честі"? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі". Закінчувати розпочате — це стосується і проєктів, і сервісів компанії.

Як велику кількість різних людей спонукати думати про успіх однієї компанії? Створити сильний бренд.

Бути сьогодні успішним – це… Любити справу, якою займаєшся, та приділяти їй максимум часу. Вчитися та не боятися помилитися. Створювати нові ніші.

Ваш улюблений афоризм? Будь-яка компанія має право на існування лише в тому випадку, якщо вона приносить користь людям.

Хто з видатних діячів людства може бути взірцем для працівників Вашої компанії? Ілон Маск.

Завдяки чому ваш бренд отримав цю нагороду (назвіть три основних пункти)? Команда Синергії. Вдала локація ЖК. Вдалий проєкт ЖК.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я..." Зміню місто на краще.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? Будівництво комфортного житла не тільки по всій Україні, а й за кордоном.

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? Так.