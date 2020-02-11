Лауреати загальнонаціональної програми "Людина Року – 2019" в номінації "Міський голова року" (великих міст)

Анатолій Бондаренко

Анатолій БОНДАРЕНКО

Черкаський міський голова

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році: Масштабне будівництво та ремонт доріг в місті (ремонтуються навіть ті дороги, які не знали ремонту з часів Незалежності). Відкриття експозиції для копитних тварин "Олені і зубри" в Черкаському зоопарку, аналогів якої немає в усій Україні. Оновлення інфраструктури черкаських парків та скверів, зокрема встановлення в парку Сосновий бір Колеса огляду, яке не функціонувало більше 10 років.

Ваше життєве кредо: Ніколи не зупинятись на досягнутому.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мрія мого дитинства – стати військовим.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Моя нездійснена поки що мрія - написати картину.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх – це встигнути. Встигнути зробити багато добрих справ на користь громади та України.

Ваш улюблений афоризм? "Ти ніколи не пройдеш свій шлях до кінця, якщо будеш зупинятися, щоб кинути камінь у кожну собаку, яка на тебе гавкає" (сер Вінстон Черчилль).

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Його людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу) Колишній мер Нью –Йорка Рудольф Джуліані.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? На мою думку, найголовніша і найглобальніша проблема усіх міст – це культура поводження з побутовими відходами та утилізація сміття.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах. Тому що найголовніших в житті речей не купиш.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я... зроблю неможливе".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Своєму котові Фернандіньйо.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Надмірна емоційність. Інколи це дійсно стає проблемою.

Чи є у Вас улюблена книга? Із зарубіжної літератури - це повість Річарда Баха "Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон", з української – роман "Троща" мого земляка, товариша і наставника Василя Шкляра.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Шарлем де Голлем та Іваном Сірком - козацьким ватажком, що не програв жодної битви.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Долину Квітів в Індії, яка символізує оновлення і розквіт. Будемо старатися зробити такою ж Долину Троянд в Черкасах – певний прообраз цього дива.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Іменем своєї матері.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Звісно, що на Черкащину. В саме її серце – до Холодного Яру, місце сили української нації.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне досягнення – четверо моїх дітей. А помилився в кількох людях, яким довіряв.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Зустрічі з друзями дитинства та юності.

Сергій НАДАЛ

Міський голова м. Тернопіль

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році:

Тернопіль став першим обласним центром в Україні, який завершив процедуру приєднання навколишніх сіл у територіальну громаду. До міста приєдналися 4 сільські ради або 8 населених пунктів. Всі мешканці Тернопільської МТГ отримують пільги та соціально-необхідні послуги на рівні з тернополянами. У 2019 році - Тернопіль - перший обласний центр в Україні, який прийняв Статут міської територіальної громади. Це нова "Конституція" громади, яка визначила стратегічний напрямок роботи мерії: відкритість влади та пряме народовладдя.

Транспортна реформа: Ми першими в Україні на практиці впровадили транспортну реформу. Ввели повноцінний "електронний квиток". Пільгові категорії пасажирів отримали персоніфіковану "Соціальну карту тернополянина" і повноцінно користуються пільгами на транспорті. Тепер ми можемо фінансово планувати витрати. Завдяки цьому нам вдається зберігати пільги. У громадському транспорті можна сплачувати за допомогою VISA/MasterCard і NFC пристроїв. Місто активно оновлює транспортний парк муніципальних компаній. На маршрутах міста вже працює загалом 24 автобуси великих низькопідлогових автобуси. Комунальні автобуси відповідають європейськими стандартами Євро-5, розраховані на 80-100 пасажирських місць. У процесі закупівлі та лізингу ще 35 автобусів. За попередні ми придбали 34 тролейбуси та збудували 8 нових тролейбусних ліній, загальною протяжністю 12 км.

Вирішення проблеми сміття: У Тернополі запрацювала сміттєсортувальна лінія. Тож сміття вже стало щонайменше на третину менше, а термін використання Малашівського полігону збільшиться. Сміттєсортувальна лінія приймає 120-150 тонн. відходів щодня. У підрядній компанії "ЕКО-ЛІДЕР Т", яка займається сортуванням та переробкою сміття, вивчили європейську практику і впровадили технології переробка відходів на нові товари. Це важливий економічний і екологічний проект. Додатково проводиться радіологічний контроль, щоб уникнути забруднення радіоактивними відходами. Газ метан, що виникає внаслідок ущільнення сміття використають для виготовлення електроенергії. Уже найближчим часом тут буде облаштована біогазова установка. Планується, що вироблена електроенергія буде продаватись в мережу за зеленим тарифом.

Електронні сервіси: Сервіс "Ternopil. Rada4you" - поіменне голосування депутатів, аналітика активності., Сіті-бот "Назар" - повідомлення про планові та аварійні відключення комунікацій за конкретною адресою, Онлайн-черги до школи та у дитсадочки, Реєстр громади - єдиний реєстр територіальної громади, за допомогою якого процес реєстрації місця проживання або зняття з реєстрації для тернополян стане швидшим; Реєстр комунального майна; Електронна петиція; Громадський бюджет - платформа, через яку мешканці можуть подати власний проект, який буде реалізовуватися за кошти Громадського бюджету (міського бюджету), голосувати за проекти та спостерігати за тим, як вони реалізуються., Відкритий бюджет - он-лайн інструмент для візуалізації доходів та витрат місцевого бюджету; система публічних закупівель ProZorro, Е-медицина - онлайн-запис на прийом до педіатра та онлайн-запис на прийом до лікаря, Електронний документообіг, Е-транспорт - Створено веб-портал з інтерактивною картою маршрутів транспорту, Оплата за житлово-комунальні послуги. WEB-камери, Інтерактивна карта ремонтів Тернополя, Інтерактивна карта Реєстру комунального майна Тернополя - база даних карти містить відомості про засновників та балансоутримувачів об’єктів комунальної власності.

Ваше життєве кредо: Його озвучив митрополит Андрей Шептицький: "Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею любіть Україною". Ця фраза є не лише моєю улюбленою і дороговказом для мене. Я переконаний, що ці слова мають стати дороговказом для всіх Українців.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Військовим льотчиком. Я тоді не повірив би, якби мені сказали, що стану мером. Але вже тоді я зрозумів: якщо хочеш щось змінити, починай із себе.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Я мрію про те, щоб Україна нарешті стала такою, про яку мріяли і гинули Творці української нації: Тарас Шевченко, Іван Франко, Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, Євген Коновалець, Степан Бандера. За яку загинула Небесна Сотня, за яку віддають своє життя герої російсько-української війни. Україна має бути вільна, українська та багата. Для цього кожен з нас має ефективно працювати на своєму місті.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Я відчуваю велику відповідальність перед громадою, яка довірила мені управляти містом, робити його кращим. Для мене успіх – це вдячне слово та підтримка тернополян.

Ваш улюблений афоризм? Не побоюся бути банальним. Але ще з дитинства дію за принципом: "Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні". Це правило дозволяє бути добрим школярем, студентом, успішним працівником та керівником.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Тернополянами. Вони дуже працьовиті, креативні та відповідальні. І найголовніші: щирі патріоти свого міста та країни. Саме в команді з нашими людьми ми працюємо для розвитку нашого міста. Бо тернополяни заслуговують жити в найкращому місті.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Багато в чому для себе прикладом бачу колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга, який зробив багато для енергоефективності, екології, відкритості влади, зниження рівня безробіття у Нью-Йорку. Три каденції Блумберга на посаді мера називають "золотими роками" Нью-Йорка.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Зупинка децентралізації. Незважаючи на всі розмови про процес децентралізації, що має дати містам більшу фінансову та ресурсну силу, реально ми маємо зворотну ситуацію. З одного боку центр передає у міський бюджет більше надходжень від податків. Однак разом з тим, у рази більше передає фінансових зобов’язань. Для прикладу фінансування освіти, медицини. І сума додаткових фінансових повноважень у два рази перевищує суму додаткових надходжень. Реально маємо ситуацію, коли з міст "викачують" кошти. Якщо рахувати за рік, то передані Тернополю зобов’язання з року в рік приблизно у 2 рази перевищують передані доходи. Держава регулярно не виконує бюджетні зобов’язання. Зокрема постійно є проблеми з перерахуванням з центрального бюджету коштів на зарплати медикам та освітянам. Місто змушене з власного бюджету покривати ці витрати. Гроші, які мають йти на ремонтні роботи та великі інфраструктурні проекти, йдуть на зарплати освітян та медиків. Бо місто не може залишити своїх мешканців без медичного захисту та освіти. Ця проблема об’єднує всі міста від Лисичанська до Тернополя.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? У повазі людей. Коли люди цінують твою працю. Вважаю, що кожен керівник, кожний державний службовець має керуватися повчанням Митрополита Андрея Шептицького, який говорив, що влада – це передусім служіння. Служіння людям. Коли йти за цим дороговказом, то буде справжня повага від людей. І саме за повагою від людей треба йти у владу.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я..." Перетворю весь державний апарат у сервісну службу, де людина відчуває себе Людиною. Де чиновник – надає послугу, сервіс. Міська рада Тернополя – це сервісна служба Тернопільської громади. Будь-який службовець, починаючи від мера знає, що він працює заради людей, заради громади.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Перфекціонізм. Я маю високі вимоги до себе й до підлеглих. Подекуди це шкодить.

Чи є у Вас улюблена книга? З великою цікавістю читаю біографії та спогади великих людей. Нещодавно прочитав спогади Генрі Форда: "Моє життя та робота". Вразили мене спогади Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Степан Бандера. Ця людина стала символом боротьби за державність. Символом справжнього українського патріота. Свого часу Провідник сказав: "Наша перемога — це перемога нашої ідеї, повне її здійснення. Другорядною справою є те, яку частину реалізуємо ми самі, яку — інші, а яку — спільно. Наш обов'язок — зробити самим найбільше, скільки стане наших сил, одночасно докласти старань, щоб і інші робили якнайбільше". Ми живемо в незалежній Україні, за яку боровся і помер Степан Бандера. Саме тому, я ініціював повторне присвоєння Степану Бандері звання Героя України, яке було незаконно скасовано в часи Януковича.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Іменем нашого видатного фізика, винахідника, організатора науки, публіциста, громадського діяча, перекладача Біблії українською мовою, уродженця Тернопілля Іван Пулюя. Саме він перший винайшов X-промені, які зараз називають рентгенівськими. Крім того - ця людина мала глибоке геополітичне розуміння ролі України у Європі. Багато його думок написані багато десятиліть тому актуальні і сьогодні.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: люблю подорожувати із сім'єю в горах. Люблю наше Прикарпаття, Закарпаття і Карпати. Ще з дитинства займався плаванням, у вільний час люблю грати у футбол, а зараз у своєму графіку намагаються виділити декілька годин у тиждень на тренажерний зал. Без спорту дуже важко переносити психологічне навантаження. Спорт для мене – це розрядка та додаткова енергія для роботи.

Андрій РАЙКОВИЧ

Міський голова м. Кропивницький

Заслужений працівник сільського господарства України. Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого, "За заслуги" ІІІ, ІІ и І ступенів, Почесною грамотою Верховної ради України, Почесною грамотою Кіровоградскої міської ради та виконавчого комітету, відзнаками виконавчого комітету Кіровоградскої міської ради "За заслуги" І и ІІ ступенів. "Почесний громадянин м. Кіровограда".

Три головні події 2019 року за Вашою версією: Головною подією року для всіх, звісно, стало обрання нового президента та парламенту, пов’язані очікування та перестороги, а для міського голови - форсмажор. Треба налагоджувати співпрацю з новим урядом, офісом президента, нардепами – вирішувати системні проблеми, залучати зокрема й державні гроші, щоб будувати, ремонтувати, утримувати…

Для мене особисто 2019 став роком реалізації знакових для транспортного сполучення Кропивницького інфраструктурних проєктів, яких місто чекало без перебільшення кілька десятиліть, наймасштабніший – так звана арка на вулиці Левитського. Разом з "Укрзалізницею" та підрядниками провели масштабну роботу – зупиняли рух потягів, розбирали мости, зрізали тисячі кубометрів землі, заливали не менше бетону, монтували сучасні металоконструкції, будували нові дороги. Завершували будівництво житлової багатоповерхівки – вперше за часи незалежності коштом міського бюджету. Результат – якісний ривок, принципово нова якість міської логістики, та інфраструктури, яка треба для нових часів, та ордери на квартири для людей, які по 30-40 років у житловій черзі.

Нарешті, якраз під новий рік "Рейтинг міст України" визнав Кропивницький другим в Україні за зручністю для пасажирів громадського транспорту. Це оцінка розпочатого чотири роки тому відродження комунальних пасажироперевезень, новий сучасний екологічний транспорт, нові маршрути новими дорогами. Звісно, друге місце – почесне, але не перше, це не лише визнання, а й мотивація.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети:

Порядність. Будь яка робота повинна бути до вподоби чим би не займався. Мати мету, без неї неможливо досягати жодного результату. Від простого до складного, а не навпаки. Вимогливість. Професіоналізм.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Військовим інженером. Майже вдалося – я став інженером-електриком.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Всі ми мрійники, без мрій немає руху вперед. На кожному відрізку життя – свої виклики, тому й мрії на кожному відрізку свої. Якщо маєш бажання та чіткий план, немає нічого нездійсненного.

Бути сьогодні успішним – це… Бачити плоди своєї праці, відчувати ефект. Успіх - унікальна можливість результативності, користі від діяльності.

Ваш улюблений афоризм? Керуючі діють за правилами, лідер діє правильно - Уоррен Бенніс, гуру лідерства.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Наше місто невелике, але з високою концентрацією талановитих людей, які реалізують свої здібності у дуже різних напрямках. Виходячи в середмістя, буквально в межах кварталу можна зустріти відомого архітектора, хореографа, художника, промисловця, ресторатора, поета, театрала... Це надихає, створює властивий лише Кропивницькому креативний мікроклімат, свій неповторний колорит.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу) На мою думку, кожен міський голова, якого обрали люди – вже унікальний. Інша справа – чи вдасться йому виправдати їхню довіру, втілити програму, у яку повірили. Щоб давати оцінки конкретному керівникові, треба пожити якійсь час в очолюваному ним місті, відчути рівень комфорту, зручність сервісів, динаміку та якість змін. Зрештою, об’єктивну оцінку, знову ж, можуть дати лише самі містяни. Я «вішати медалі» не візьмуся, це буде неправильно. Але в бразильському місті Курітіба мер ЖАЙМЕ ЛЕРНЕР повністю змінив систему руху транспорту, і вирішив таким чином цілу низку проблем, актуальних для більшості міст на планеті. Його тричі обирали. До того ж, він відомий просторовий архітектор. А нашим містам саме простору не завжди вистачає.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Проблеми можуть бути економічними, організаційними, навіть історичними, дуже різними для кожного конкретного міста. Спільною, нагальною для усіх чи принаймні більшості є, наприклад, потреба у модернізації інженерних мереж. Теплозабезпечення, водопостачання, каналізація. Самотужки міста зі значним багатоповерховим фондом не зможуть вирішити це питання, треба державна політика.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Певні статки дають відчуття гарантованого задоволення потреб - для себе та родини, та можливість залишити й на духовне. Меценатство, волонтерство для мене - це відчуття душі, внутрішній стан, а не піар.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... і ми збудуємо місто нашої мрії разом».

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Я занадто амбіційний.

Чи є у Вас улюблена книга? Кожна книга дає поштовх емоціям, але найсильніше прив’язуєшся до творів, пов’язаних з особистим. Для мене такий твір - "Як гартувалася сталь" Миколи Островського. Мій батько також Павло, як головний герой. Він розповідав про важкі часи свого дитинства, для мене спогади про нього та ця книга пов’язані нерозривно.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Усі справді історичні особистості за визначенням цікаві люди, спілкування з якими стовідсотково стало б змістовним досвідом.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? На те вони і чудеса Світу, щоб на них дивилися там, де їх будували. А ми будемо "розкручувати" свої історичні об’єкти. Але все ж таки, Олександрійський маяк не завадив – нехай світив би з центра України – зі славного міста Кропивницького. На наших гранітах йому б землетрус точно не загрожував.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Планета щасливих людей. Була б для нас усіх замість провідної зірки.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Ми маємо прекрасну країну і будь-який куточок України цікавий і особливий, але поганим би я був міським головою, якщо б не запросив його до Кропивницького.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Мені багато чого вдалося досягнути. Я посадив дерево, збудував будинок, виховав дітей, створив півтори тисячі робочих місць, був обраний міським головою, далі буде. Як і всі, робив помилки. Найбільшої, мабуть, не зробив, тому все вдалося.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Я спортивна людина, люблю активний відпочинок. Граю у волейбол, катаюсь на гірських лижах, люблю й на бігових пройтися по снігу. Порибалити влітку. Залежить від настрою й оточення. Як і для будь-якої нормальної людини, для мене гарний відпочинок - побути в колі друзів, рідних та близьких, з дітьми та онуками.