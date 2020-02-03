Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року - 2019" в номінації "Журналіст року"

Вадим Герасимович

Вадим ГЕРАСИМОВИЧ

Ведучий YouTube-каналу "Politeka.Online"

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2019 році:

За 2019 рік мною було записано понад 700 інтерв'ю.

Серед гостей ефірів "Politeka Online" були:

Перший Президент України Л.Кравчук, Голова Верховної Ради України Д.Разумков, Голова Верховної Ради України (1994-1998 рр., 2006-2007 рр.) О.Мороз, прем'єр-міністр України (1997-1999рр.) В.Пустовойтенко, прем'єр-міністр України (2005-2006 рр.) Ю.Єхануров, міністр економіки України (1992р.) В.Лановий, міністр закордонних справ (2007-2009 рр.) В.Огризко, Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні (2009- 2013рр.) Г.Катамадзе, прес-аташе посольства Грузії в Україні (2005-2010рр.) Б.Корчілава, заступник голови (1991-1992рр.) О.Савченко заступник генерального прокурора України (2015-2016гг.) Д.Сакварелідзе, заступник міністра економіки (2008-2010рр.) М.Поживанов, народний депутат С. Тарута, міністр юстиції України (2013-2014гг.) О.Лукаш, народний депутат І.Верещук, народний депутат А.Дубінскій і багато інших .

Журналісти і телеведучі: Наташа Влащенко, Юлія Литвиненко, Андрій Пальчевський, Дмитро Гордон, Дмитро Співак, Олеся Бацман, Тимур Мірошниченко, Артем Франков, Ігор Кондратюк; співачка, заслужена артистка України А.Приходько.

У Київському національному університеті закінчив навчання в аспірантурі та 3 червня 2019 роки захистив кандидатську дисертацію з політології.

Інтерв'ю з Андрієм Пальчевським потрапило в розділ "В тренді" "Youtube" і за станом на 01.01.2020 набрало 1 млн. 395 тис. переглядів (https://www.youtube.com/watch?v=u_bmjITCPjA&t=171s)

На "Politeka.Online" в режимі прямих ефірів провів телемарафони в день І та ІІ туру президентських виборів.

У серпні 2019 року "Politeka Online" отримала срібну кнопку "Youtube" - нагороду за 100 тис. підписчиків.

Станом на 01.01.2020 кількість підписників сягла позначки в 198 тис.

Ваш життєвий девіз: Якщо не я, то хто?

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Президентом України.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? Читаємо відповідь на попереднє запитання;)

Бути сьогодні успішним - це ... Займатися корисною справою, яка приносить тобі задоволення і робить щасливим.

Ваш улюблений афоризм? Без ядра горіх ніщо, так само як і людина без серця (Григорій Сковорода).

Кого Ви вважаєте найвидатнішим журналістом в історії? Телеведучого Девіда Фроста, який взяв інтерв'ю у Президента США Річарда Ніксона, в якому той зізнався, що винен в Уотергейтському скандалі і публічно вибачився перед американцями за помилки.

Оцініть рівень свободи слова в Україні за 10-бальною шкалою. Якщо оцінювати свободу слова на прикладі роботи "Politeka.Online", то 12 балів.

Як часто Ви дивитеся телевізор вдома? Частіше слухаю, ніж дивлюся.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Головний герой оповідання Шолом - Алейхема "Тев'є-молочник" сказав: "Гроші, - кажу, - круглі: сьогодні так, а завтра сяк, аби життя тривало. Головне, - кажу, - це надія". На мій погляд, щастя полягає в тому, щоб жити, ніколи не втрачаючи надії.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ..." Не потрібно мені давати її, вона у мене і так є, моя опора - це моя сім'я.

Кому в цьому житті Ви заздрите? Своїм батькам. Їм зі мною весело і цікаво.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Дуже багато думаю)

Яка страва здатна підняти Вам настрій? Салат "Цезар" і мідії в томатному соусі.

Чи є у Вас улюблена книга? Барак Обама "Зухвалість надії. Думки про відновлення американської мрії".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Григорій Скорода. Уїнстон Черччіль. Іоанн Павло ІІ.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Не хочу нічого переносити. Хочу, щоб в Києві було своє чудо світу.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Нічого не маю проти відкриття нових планет, але мені б хотілося, щоб на Планеті Земля не було воєн, які призводять до страждань і до загибелі людей.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Так як Дональд Трамп є шанувальником творчості Френка Сінатри, я б запропонував пану президенту відвідати спектакль "Френк Сінатра" в Київському національному театрі оперети.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Сподіваюся, що моє головне досягнення ще попереду, а помилки мене стимулюють не зупинятися.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Міцний сон або гра в футбол з друзями.

Оксана ГУТЦАЙТ





Ведуча програми "Факти" на каналі ICTV

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2019 році:

На щастя, моя робота пов'язана з усіма важливими для людства подіями. І, саме тому, що я розповідаю про ці події глядачам, у мене є почуття безпосередньої присутності на них.

Я була однією з ведучих під час марафону президентських і парламентських виборів в країні. Саме під час мого прямого ефіру ми робили пряме включення з Константинополя, де УПЦ отримала Томос. І саме в день виходу Підсумкової програми я плакала разом з усіма глядачами під час прямого ефіру, бачачи як на рідну землю повертаються наші хлопці: моряки, яких захопили в Керченській протоці, Сенцов, Кольченко та інші в'язні Кремля. І все це проходить через моє серце, мозок, душу. Тому всі ці події я вважаю найбільш важливими і в житті нашої країни, і в моєму житті!

Ваш життєвий девіз: Свій девіз я сформулювала для себе ще в далекому дитинстві. Можливо, він здасться вам, дитячим і смішним, але це слова відомої пісні Кота Леопольда з однойменного мультфільму.

“Никогда не теряй, не теряй своей мечты.

Твердо верь, твердо знай - все на свете можешь ты.

Если получается все наперекос,

Не впадай в отчаянье и не вешай нос.

В самом трудном деле хвост держи трубой-

И тогда получится все само-собой.”

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Я з 5-ти років займалася художньою гімнастикою. А гімнастика - це щоденні тренування по 3-4 години. Тому всі мої дитячі мрії були спортивними. І головна - Олімпійське золото у художній гімнастиці. На жаль, можливо через лінь або відсутність необхідного таланту, на Олімпіаду я навіть не потрапила. Але !!! Мрії ж повинні збуватися! І ... Олімпійська медаль, Чемпіонська, у мене є! Вдома! Адже мій чоловік - Олімпійський чемпіон. Мрійте - мрії обов'язково збуваються!

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Мрія є завжди. Без мрії людина не живе. Ми постійно повинні чогось прагнути. Мати натхнення і мотивацію. Якщо здійснилася одна, приходить час наступної. Але розповідати вам про неї не буду. Мрії повинні бути "тихими". У серці, в душі.

Говорячи слово УСПІХ, який сенс Ви в нього вкладаєте? Успіх для мене - це гармонія свого Я; реалізація своїх планів, можливостей, бажань. Успіх - це займатися улюбленою справою і робити світ навколо тебе кращим!

Ваш улюблений афоризм? Я захоплююся людьми, які змогли зробити себе, своє ім'я самі, без допомоги інших людей. І один з тих, хто надихає весь час працювати над собою - це американський підприємець, інвестор, письменник Роберт Кіосакі. Людина, яка колись втратила все, але змогла піднятися і знову бути на вершині. Ось його слова, які викликають повагу і бажання добиватися більшого! "Бідний, невдаха, нещасливий і нездоровий - це той, хто часто використовує слово" завтра ".

Кого Ви вважаєте найвидатнішим журналістом в історії? Жінкам не завжди легко долати гендерну нерівність і ставати популярними і видатними у своїй професії. І якщо зараз цьому питанню приділяють достатньо уваги, то колись жінка завжди була на сходинку нижче, ніж чоловік з такими самими вміннями. Моє захоплення викликає Барбара Уолтерс - американська журналістка, письменниця і телеведуча. Вона перша жінка, яка досягла успіху, як телеведуча. Свою творчу кар'єру Барбара початку в 1950-х роках. А останнє інтерв'ю провела в 2015! З Дональдом Трампом!

Оцініть рівень свободи слова в Україні за 10-бальною шкалою: У сучасному світі ми маємо доступ до соц-мереж, будь-яких інформ-агенцій світу, до сайтів усіх управлінських структур - тому при бажанні легко можна отримувати достовірну та якісну інформацію. Читайте перевірені джерела, зіставляйте інформацію, аналізуйте - і ви завжди будете знати правду.

Як часто Ви дивитеся телевізор вдома? Рідко і тільки новини. Хоча, маючи дітей - без мультфільмів не обходиться.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Для мене щастя в дрібницях. А гроші потрібні для того, щоб зробити ці дрібниці можливими.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ..." Моя "Точка опори" - це моя сім'я. Тому перефразую: залиште мені точку опори якомога довше. На все моє довге, здорове і щасливе життя!

Кому в цьому житті Ви заздрите? Тільки собі!

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Доброта!

Яке блюдо здатне підняти Вам настрій? Окрошка. Олів'є. Фарширований перець. Я поїсти люблю і їм багато. Вважаю смачну їжу - одним із задоволень у житті.

Чи є у Вас улюблена книга? Обожнюю "Сагу про Форсайтів" Джона Голсуорсі. Перечитувала її багато разів. І завжди знаходжу в книзі нові, заховані деталі. До речі, полюбила я цей роман завдяки своїй мамі. Вона теж саме "Сагу" вважає своєю улюбленою книжкою.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Думаю, з Одрі Хепберн. Мене притягує її вишуканість, чесність в очах і бажання допомагати. Як влучно вона сказала:

"Жити - це як бігти по музею. І тільки потім ви починаєте по справжньому усвідомлювати, що ви побачили, думати про це, наводити довідки в книжках і згадувати - оскільки ви не можете прийняти це все і відразу. "

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Висячі сади Семіраміди. Вдале поєднання архітектури, інженерії та природи. Саме цього не вистачає сучасному Києву. Який з прекрасного, зеленого, історичного міста перетворюється в архітектурно-бетонно-хаосного монстра.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? На честь дітей: Марк, Еліна.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Я б запросила Трампа подорожувати по всій країні. Щоб привернути його бізнес-інтерес до нас. Адже інвестиції Трампа - це зелений сигнал світлофора для інвестицій з усього світу! І розвиток моєї України!

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найголовніше досягнення - моя сім'я. А на помилках я не зациклююсь. Вони повинні бути, саме на помилках ми вчимося.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Обожнюю бігати. Всі свої важливі мови, події, дати - я повинна "пробігти"! А крім цього, люблю читати, гуляти з сім'єю.

Диана ПАНЧЕНКО

Автор и ведущая программы «Тема», ведущая программ «Противостояние» и «Пятый угол» на телеканале NewsОne.

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: 2019-й был для меня по-настоящему прорывным. Мы запустили сразу 5 очень крутых проектов. Это спецпроекты о важных событиях, а также еженедельные программы - шоу «Тема» и «Противостояние», где мне посчастливилось быть ведущей и соведущей. Кроме того, запустили проект «Пятый угол», который я веду с Вячеславом Пиховшеком и проект «Эпицентр украинской политики», которым я руковожу.

Ваш жизненный девиз? Все будет правильно — на этом построен мир.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Журналистом!

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Вести телеэфир из украинского Донецка.

Быть сегодня успешным – это… значит заниматься любимым делом.

Ваш любимый афоризм? И вам будет дано по вере вашей.

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории? Э.Хемингуей.

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале. Каждый реализует свободу слова ровно настолько, насколько считает нужным.

Как часто Вы смотрите телевизор дома? Часто. Смотрю, как работают коллеги.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Не в деньгах. В общении.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» Найду информповод. Впрочем, я найду информповод и без точки опоры.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Перфекционизм.

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет? Какие ингредиенты? Коктейль «Информационный». Много правды и перца)

Есть ли у Вас любимая книга? «Братья Карамазовы».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Гагариным)

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? В Украине хватает чудес!

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Украина!

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? На Донбасс.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Ни о чем не жалею

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Сон!

Діана ПАНЧЕНКО

Автор і ведуча програми "Тема", ведуча програм "Протистояння" і "П'ятий кут" на телеканалі NewsОne.

Найзначніші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році: 2019 й був для мене по-справжньому проривним. Ми запустили відразу 5 дуже крутих проектів. Це спецпроекти про важливі події, а також щотижневі програми - шоу "Тема" і "Протистояння", де мені пощастило бути ведучою і співведучою. Крім того, запустили проект "П'ятий кут", який я веду з В'ячеславом Піховшеком і проект "Епіцентр української політики", яким я керую.

Ваш життєвий девіз? Все буде правильно - на цьому побудований світ.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Журналістом!

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Вести телеефір з українського Донецька.

Бути сьогодні успішним - це ... значить займатися улюбленою справою.

Ваш улюблений афоризм? І вам буде дано по вірі вашій.

Кого Ви вважаєте найвидатнішим журналістом в історії? Е.Хемінгуей.

Оцініть рівень свободи слова в Україні за 10-бальною шкалою. Кожен реалізує свободу слова рівно настільки, наскільки вважає за потрібне.

Як часто Ви дивитеся телевізор вдома? Часто. Дивлюся, як працюють колеги.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Не в грошах. В спілкуванні.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ..." Знайду інформпривід. Втім, я знайду інформпривід і без точки опори.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Перфекціонізм.

Якби в Вашу честь кулінари назвали якусь страву - що це буде? Які інгредієнти? Коктейль "Інформаційний". Багато правди і перцю)

Чи є у Вас улюблена книга? "Брати Карамазові".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Гагаріним)

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? В Україні вистачає чудес!

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Україна!

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? На Донбас.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Ні про що не шкодую.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Сон!