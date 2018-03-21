Лауреати Загальнонаціональної програми "Людина року– 2017" в номінації "Заміський оздоровчий комплекс року"

Дачний готель "Глібівка".

Власник - В’ячеслав Юткін.

Корпоративні нагороди: Входження до топ 100 готелів України (2011-2012-2013 роках).

Три головні події 2017 року за Вашою версією: У 2017 році ми відкрили 2 нових басейни. Був створений багатофункціональний спортивний манеж (у 2018 фінально завершуємо роботи). Також було реконструйовано 10 будинків і побудовано 3 нових котеджі.

Слоган Вашого готелю: Дачний готель "Глібовка" - твоє місце для натхнення!

Хто чи що є талісманом Вашого готелю? Талісманом для нашого готелю є сім'ї, які до нас приїжджають. Сімейні цінності для нас в пріоритеті. Ми прагнемо зробити відпочинок комплексним і різноманітним для дітей і для дорослих. Щоб кожен зміг знайти для себе заняття до душі.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети. У житті і в бізнесі для мене питання відповідальності завжди залишається ключовим. Відповідальність перед сім'єю, відповідальність у роботі, соціальна відповідальність, а також відповідальність у бізнесі дає додаткову мотивацію для створення кращих і найбільш комфортних умов для моєї родини, і, відповідно, для наших гостей у Дачному готелі "Глібівка". Це стосується і інших готельних об'єктів, над якими ми зараз працюємо.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як "Кодекс честі"? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі". Наш "Кодекс честі" звучить максимально просто, але це не применшує його значущості: "Завжди будь чесним зі своїм клієнтом". Саме тому ми ніколи не прикрашаємо дійсність, а просто залишаємося улюбленим місцем для відпочинку наших гостей. Тому у нас практично немає випадкових відвідувачів, а, в основному, це люди, які вже кількома поколіннями віддають перевагу нашому готелю і сприймають його як другий дім.

Як велику кількість різних людей спонукати думати про успіх однієї компанії? Потрібно бути сім'єю, а не просто компанією. Коли людина йде на роботу не стільки через економічний зиск, скільки з власного бажання, коли вона знає, що на роботі її чекає атмосфера дружби і тепла, то і до бізнесу вона відноситься не як до примусу, а як до спільного проекту, частиною якого вона є, що і підштовхує її бути кращим спеціалістом у своїй справі. Сім'я - ось головний ключ до успіху в будь-якій справі.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх визначається багатьма аспектами. Для того, щоб його досягти необхідно бути відданим своїй справі, робити її з дотриманням найвищих стандартів професії, а також бути постійно в контакті, в комунікації з вашим гостем. Коли ваші гості протягом багатьох років залишаються відданими вашому проекту - це і є успіх і найвища похвала!

Ваш улюблений афоризм? Найкраще витратити своє життя на те, що залишиться після його закінчення!

Якщо щастя не в грошах, то в чому? А якщо все-таки в грошах, то чому?

Щастя - займатися улюбленою справою, яке ще й приносить прибуток! Гроші можуть бути мірою щастя і успішності, але тільки протягом нетривалого етапу. У перспективі ж щастя приносить улюблений бізнес, який, згодом, стає сімейним і приносить радість вже всій родині і кожному члену команди, як це і сталося у нашому випадку.

На Вашу думку, три найважливіших аспекта для успішного готельного бізнесу? Турбота про клієнта, в тому числі перевершення його очікувань; слідування світовим стандартам якості; дотримання власних традицій, що б могло наділити ваш готель душею і викликало б бажання повертатися знову і знову.

Коли Ви відвідуєте інші готелі, на що в першу чергу звертаєте увагу? Які ключові параметри для Вас при виборі готелю?

Бездоганність сервісу, атмосфера гостинності в кожній дрібниці і смачний сніданок.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Здійснити навколосвітню подорож з моєю великою родиною!

Заміський СПА готель "ШишкіNN"

Засновник - Едуард Дружбін.

Нагороди:

Звісно ж, це нагороди Асоціаціїї індустрії гостинності. Ми стали кращим еко-готелем 2012-го року, багатократними фіналістами Ukrainan Hospitality Awards, отримали Green Award. Певно, найважливіша для нас оцінка - це дев`ятка від Букінгу. Ми ж розуміємо, що саме ця оцінка - найчесніша, непідкупна, незалежна. В європейських країнах отримати таку оцінку дуже непросто. Вона підтверджує якість, комфорт і високі стандарти готелю.

Найвизначніші події Вашої компанії в 2017 році: Головною подією і неочікуваністю року стало те, що ми стали лауреатами програми "Людина року". Пишаємося тим, що в цьому році бренду "ШишкіNN" 5 років! Також визначною подією для нас і наших гостей стало відкриття критого басейну!

Слоган Вашого підприємства: Ми родом із природи!

Хто чи що є талісманом Вашого готелю? Шишка - символ родючості і довголіття, а наша задача - саме оздоровлення. Нам приємно спостерігати, як дуже позитивно впливає відпочинок в "ШишкіNN" на наших гостей! Великий відсоток відпочиваючих у нас в недалекому майбутньому повертаються до нас вже з дітками? Хіба це не чудово?

Життєві принципи, які допомагають Вам досягати поставлених цілей.

Мої головні принципи - не берись за проекти, в які не віриш. Не радь того, чого б не став робити сам. Завжди говори правду. Довіряй інтуїції.

Чи існує в сфері Вашої професійної (суспільної) діяльності таке поняття, як "Кодекс честі"? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі".

Мій професійний і особистий кодекс честі - це чесність і щирість у всьому: в якості, в сервісі, в підході.

Яким чином велику кількість різних людей примусити думати про успіх однієї компанії?

Підібрати команду професіоналів і однодумців. Що я і зробив! Зрозуміло, що з часом з`являються нові співробітники, так як, без сумніву, періодично необхідна "свіжа кров". Це дозволяє не стояти на місці, постійно розвиватися. Необхідно бути вкрай вимогливим як до результату, так і до процесів, неможна сподіватися на когось. Тому сьогодні Заміський СПА готель ШишкiNN оточують надійні партнери і підрядники, які розділяють наші цінності і підходи в роботі.

Говорячи про УСПІХ, який сенс Ви в нього вкладаєте? В житті ні про що не потрібно шкодувати. Той шлях, який тобі даний, потрібно пройти достойно. Якщо ти все робиш з інтересом - ти на правильній дорозі. Особисто я ніколи не займався тим, що мені не подобається. Це, напевно, і є секрет мого успіху.

Ваш улюблений афоризм? Кращий момент в вашому житті - зараз!

Якщо щастя не в грошах, то в чому? А якщо все таки в грошах, то чому? Щастя - це сім`я, щастя - це коли є кого любити! Ну і, звісно, коли є своя улюблена справа!

На Вашу думку, три найважливіших аспекти для успішного готельного бізнесу? Місце розташування, ідеальний сервіс, співвідношення ціна-якість. Вірний путь до провалу - думати, що все вже зроблено, і ти молодець. Щире відношення до гостей - беззаперечно ними оціниться.

Коли Ви відвідуєте інші готелі, на що в першу чергу звертаєте увагу? Які ключові параметри для Вас при виборі готелю ?

Ключові параметри в готелі для мене - це три базові потреби гостя - хороший сон, хороша їжа і хороший сервіс. Без них готель - нічого не вартий. Коли приїжджаю на відпочинок в який-небудь готель до кінця не можу не зосереджуватися. Завжди відмічаю для себе плюси і мінуси, оцінюю інфраструктуру, комфорт, доброзичливість персоналу, відношення до найменших гостей, умію радіти за колег. Про мінуси можу сказати виключно для зворотнього зв`язку і роботи над помилками.

Чи є у Вас мрія, яка ще не здійснилася? Якщо "так", то яка? Я хотів би створити міжнародну мережу готелів з власними стандартами якості.