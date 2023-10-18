Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2021» в номінації «Лідер об’єднаної територіальної громади року»

Професійна довідка про лауреата: Наталія Баласинович
Голова Васильківської міської територіальної громади з жовтня 2020 року.
Має три вищі освіти. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальностями «Переклад», «Фінанси», «Правознавство».
Нагороди і відзнаки:
Відзнака Президента України «Орден княгині Ольги» ІІІ ступеня.
Відзнака Міністерства Оборони «За зміцнення обороноздатності» 24.01.2023
У жовтні 2020 року Наталія Баласинович була обрана Васильківським міським головою. Як очільник громади, одразу визначила пріоритетність відповідальності не тільки за місто, а й за села, які приєднались до Василькова шляхом реформи поділу на райони і утворили одну велику Васильківську міську територіальну громаду.
3 роки на відповідальній посаді. Враховуючи складні попередні роки, коли вся Україна боролася з COVID-19, а з 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення росії в Україну – це досить тяжкі виклики як для мера-жінки. За цей період було кинуто виклик усьому, що не вписується у межі законності, справедливості і моральності.
Серед основних передвиборчих завдань Наталії Баласинович було велике бажання звільнити Васильків від сміття. Цей шлях був не простим, і не таким швидким, якби хотілось. Але їй це вдалося.
Основна запорука успіху – це плідна робота щоденно 24/7, команда однодумців, безліч проектів для розвитку економічного потенціалу, поліпшення інвестиційного середовища нашої громади заради підвищення якості та комфорту життя. Найвагоміші проекти в професійній діяльності в 2021 році:
Діяльність заради Перемоги під час військового стану:
24 лютого 2022 року змінилось життя всіх українців. Воно поділилось на «до» та «після». Вже в перші години ворожих атак на Васильківщину міський голова Наталія Баласинович прибула в свій робочий кабінет, зібрала керівників всіх структурних підрозділів, окреслили план першочергових заходів. Одразу Наталія Олександрівна вийшла в ефір зі зверненням до жителів громади. Перші дні були найстрашніші, обстріли аеродрому, вибухи на нафтобазі, зруйновані вщент багатоповерхівки, професійний ліцей, об’єкти інфраструктури… Швидка згуртованість влади, бізнесу, волонтерів, громадян, спільні дії, створення добровольчих формувань, оборона кордонів громади – все це дало швидкий результат. Під правильним і чітким керівництвом міського голови, у тісній співпраці з військовими, добровольцями територіальної обороги, ворожа ДРГ не змогла проникнути на територію нашої громади та просуватись далі в Київ з метою захоплення столиці за 3 дні…
Звичайно, змінилась система управління, більше уваги приділялось обороні кордонів громади, захисту жителів, гуманітарній допомозі, допомозі військовим.
При формуванні бюджету громади на 2023 рік (надходження до якого значно зменшилися) одним з важливих рішень було спрямування коштів на потреби військових. Загалом з бюджету громади за 6 місяців 2023 року для потреб ЗСУ було виділено близько 23 мільйонів грн. І це буде продовжуватися стільки, скільки вона триватиме при наявності бюджетних ресурсів та інших джерел фінансування.
Очільник Васильківської громади Наталія Баласинович намагається не втратити навіть найменшої можливості для забезпечення стабільного функціонування всіх галузей громади в умовах воєнного стану, на вдосконалення та розвиток економічних проєктів, створення комфортної соціальної та комунальної інфраструктури. Тільки постійний рух вперед, не дивлячись ні на що.
«Хто шукає – той знайде», «Хто стукає – тому відчиняють» або «Впевненими кроками до великої Перемоги» - слідуя своїм принципам і цілям, міський голова Наталія Баласинович з командою однодумців-колег,проводить велику роботу щодо співпраці з різними фундаціями і міжнародними партнерами та залучення коштів, в тому числі і грантових, для втілення в життя нових проектів. Наразі це:
Цікаве про лауреата:
Який вміст ви вкладаєте в слово Успіх?: Ідея + віра в неї + робота на результат.
Життєві принципи, які допомагають досягти поставленої мети: Безкорисність, користь для людей, кінцевий результат, та як жінка, звичайно кохання, бо любов є скрізь. А ще Правда, якою б вона не була.
З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр «Людина завжди може зробити трохи більше того, що вчора здавалося межею її сил».
Ваш улюблений афоризм?: «Коли здається, що в житті все рушиться, починайте думати, що збудувати на місці, яке звільнилось» - Чандра Мохан Раджніш (ОШО).
«Той, хто з дитинства знає, що праця є закон життя, хто в юності зрозумів, що хліб добувається тільки в поті чола, той здатний до подвигу, тому що в потрібний день і годину у нього знайдеться воля його виконати і сили для цього» - Жуль Верн