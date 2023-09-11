Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2021» в номінації «Регіональний лідер року»

Професійна довідка про лауреата:

Сергій Гайдай

Голова Луганської ОДА – керівник Луганської ВА (з жовтня 2019 по березень 2023 року)

Народився у Сєвєродонецьку.

Має дві вищі освіти. Закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький економічний університет», фінанси і кредит, спеціаліст з фінансів і кредиту, Національну академію державного управління при Президентові України, публічне управління та адміністрування, магістр.

Працював на керівних посадах приватних підприємств міста Києва у 2000-2015 роках. З 2015 року до 2018 року – голова Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. 2018-2019 – радник патронатної служби голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Нагороди і відзнаки:

Орден Богдана Хмельницького III ступеня (6 березня 2022) — за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників;

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (28 грудня 2022);

Відзнака Ради національної безпеки і оборони України «Захисник України» (2020);

Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «За заслуги перед збройними Силами України» (2020);

Відзнака — медаль Міністерства оборони України «За сприяння Збройним Силам України» (2020);

Відзнака — медаль Національної гвардії України «За взаємодію» (2020);

Відзнака — медаль Державної прикордонної служби України «За сприяння в охороні державного кордону» (2020);

Відзнака За службу державі (2016).

Сергій Гайдай з 2019 по 2023рр був очільником найбільш складної області України. Війна на Луганщині триває з 2014го року, до 2022 була тимчасово втрачена половина територій, область мала найменший бюджет в країні. Тим не менш, мета керівника була – розвивати Луганську область, робити її привабливою для інвестора, довести всім, що Луганщина – це не депресивний регіон. Цим Сергій Володимирович займався протягом двох років – і для Луганщини це був солідний термін, адже попередники затримувалися на посаді недовго. Одразу після призначення, Сергій Гайдай переїхав до міста дитинства і виїжджав тільки у короткі відрядження, адже покинути область з військовим конфліктом надовго собі не міг дозволити. Працював 24/7, при знайомстві з командою ВЦА сказав лише, що тримається такого режиму і хто готовий – то шлях буде спільний. Пріоритет в роботі – безпека і комфорт мешканців у вигляді соціальної інфраструктури. Тож одразу почалися будівництва. В рамках Президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» Луганщина змінилася до невпізнаваності. Перші об’єкти передбачали некомплексні ремонти (фасад+комунікації), тож Сергій Гайдай започаткував традицію лише комплексних ремонтів під ключ (фасад+комунікації+косметичний ремонт всередині+обладнання). Тож об’єкти ремонтувалися так, аби населення почувало себе там комфортно на 100%. І якщо Велбудом Україну тоді вже було не здивувати, то Сергій Володимирович робив усе, аби Луганщина пілотувала в інших проєктах. Луганщина перша, хто отримав «Нове село», продовжила удосконалення спортивної бази, яка мала стати найкращою в Україні. На початку каденції, мешканці області часто називали Сергія Володимировича фантазером, адже він розповідав про, як здавалося тоді, казкові, ба більше - фантастичні плани.

Головна особливість Сергія Гайдая – використовувати всі можливості, які тільки можуть бути, аби Луганщина тоді не пасла задніх, аби люди не відчували себе в стресі через війну. Всі, хто б не завітав на Луганщину, обов’язково ставали друзями та партнерами, адже Сергій Володимирович вміє переконати та налагодити комунікацію, яка є надважливою для цієї посади. Ба, навіть, окрім держпрограм, йому вдавалося донести потреби області і Луганщина, ледь не єдина, мала спецпроєкти від Президента.

Плідна робота і комунікація – запорука успіху. Інвестиції на території з військовим конфліктом – неможливі. Але тоді на Луганщині ця теза не працювала. За каденцiї Сергія Гайдая Луганщина отримала значно бiльше коштiв на вiдбудову, нiж за багато попереднiх рокiв: у розвиток регiону iнвестовано 11,13 млрд грн. Півтора року перемовин з французами і Луганщина мала б у 2022му 70 мільйонів євро на модернізацію Попаснянського водоканалу, який постачав воду на окуповані території також для наших українців. Мало справдитися те, що навіть було важко уявити. У 2023 році мало розпочатися будівництво залізничної гілки – також інвестиції. На Луганщину чекав рекорд – в області планували відремонтувати 450 км доріг.

У рейтингу очільників областей від Офісу Президента, Сергій Гайдай був стабільно третім - і це з найменшим бюджетом. Звичайно, це результат роботи команди.

Діяльність заради Перемоги під час військового стану:

А потім – все змінилося, бо плани стали реальністю. Правда, на дуже короткий термін. Бо почався час боротьби, виживання та порятунку - 24 лютого 2022 року Луганщина першою в країні зустріла повномасштабну війну.

Сергій Гайдай змінив костюм на військову форму. Почався найжахливіший час для області. З того ранку і до сьогодні Луганщина тільки втрачає і страждає.

Важливим стало тільки життя мешканців області.

Вже о 5-ій ранку 24 лютого на Луганщині було оголошено загальну евакуацію. Спочатку залізницею, потім росіяни цю можливість забрали, далі - автобусами. Декілька місяців ризику, вмовлянь (бо не всі одразу погоджувалися покидати свій дім) - і 300 тисяч мешканців Луганщини було врятовано, всі вони зараз проживають в глибині країни. Найбільше досягнення цього періоду - це те, що жодна людина не постраждала під час цієї евакуації.

Довгий час до моменту окупації Сергій Володимирович разом з командою в надважких умовах при постійних обстрілах підвозили гуманітарні вантажі тим, хто прийняв рішення залишитися. Окрім того, військові, що боронили Луганщину потребували допомоги. Сергій Гайдай неодноразово самостійно привозив боєприпаси бригадам, займався ремонтом військової техніки, забезпечував наших захисників усім необхідним, бо перші місяці війни були неабиякими складними. Тоді західної техніки ще не було. Але очільник області разом з іноземники партнерами таки знаходив можливості привозити хлопцям західні "корисні" речі. З його допомогою на території області було проведено декілька успішних спецоперацій.

За понад рік великої війни власним коштом та за підтримки друзів та партнерів військовим було передано більше 200 одиниць автомобільної техніки, десятки човнів, зброя, про яку не можна говорити, близько 150 генераторів, тисячі бронежилетів та касок, понад 250 квадрокоптерів, сотні протитанкових їжаків, сотні тепловізорів, каліматорів, прицілів та іншого військового обладнання; планшетів, ноутбуків, телефонів, «Starlink»; будівельні матеріали, медичне обладнання, ємності для води, тони їжі, ліків, засобів гігієни. І купа ремонтів, аби ЗСУ могли давати гідну відсіч рашистам.

Сергій Гайдай і сьогодні часто відвідує фронт. Він вирішив для себе, що його місія - допомога захисникам повернути Луганщину, тож по два рази на місяць він їздить на луганську лінію фронту і привозить бійцям все, що вони потребують. Разом з мешканцями області утворився цілий волонтерський рух "Допомога захисникам Луганщини".

Вже влітку 2022 року Сергій Гайдай започаткував відкриття Гуманітарних хабів по всій Україні для мешканців Луганщини. Ця ініціатива є унікальною для державної структури. На кінець каденції хабів було більше 30. Люди там отримують цілий спектр послуг від отримання проднабору до медичних консультацій.

Потроху Сергій Володимирович підтримує власними силами і мешканців області, які постраждали під час активної фази бойових дій. Нещодавно він придбав авто луганському електрику, який під виконання службових обов'язків потрапив під обстріл та втратив ногу.

Не дивлячись на те, що Сергій Гайдай вже не обіймає посаду, для більшості луганчан він людина, яка пройшла з ними надто важкий шлях, а тому цей зв'язок назавжди. Вони досі звертаються з проблемами саме до Сергія Володимировича і мріють, що після деокупації Луганська область має відновлюватися під керівництвом Гайдая.

Його «24/7» стали для Луганщини періодом розвитку – постійного руху вперед, не дивлячись ні на що. Але одна перепона таки все змінила.

Сергій Гайдай вірить, що після Перемоги міста Луганщини отримають статус Міст-Героїв, відновляться і область знову крокуватиме шляхом розвитку. Як колись.

Цікаве про лауреата:

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Не бійся брати на себе відповідальність. Справжня відповідальність є лише особистою.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте?: Коли утримуєш задоволення від роботи – для мене це особистий успіх.

Ваш улюблений афоризм?: У кожної проблеми є прізвище, ім’я та по батькові.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні?: Людьми. Окремими особистостями. Вони не покинули рідну область, не дивлячись на військовий конфлікт та окупацію. Вони продовжують працювати та розвивати регіон.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: Вінстон Черчилль. Стільки падінь і стільки відроджень захоплюють. Він довів, що жорсткі не популярні рішення – таки має хтось приймати, аби успіх для усіх не забар