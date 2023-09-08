Лауреат общенациональной программы «Человек года-2021» в номинации «Финансист года»

Профессиональная справка о лауреате:

Руднев Алексей Николаевич

Совладелец, Председатель Правления ПАО «КБ «АККОРДБАНК».

Образование: Окончил Киевский государственный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

За время работы в банковском секторе работал в команде Национального банка Украины, Банков «Форум», «Кредитпромбанк», «РайффайзенбанкУкраина», OTP Bank, «Финансы и кредит».

С мая 2017 года перешел в Аккордбанк на должность заместителя Председателя Правление, а уже с октября 2020 года исполнял обязанности Председателя Правления. Начиная с июня 2021года Алексей Николаевич возглавил Аккордбанк.

Именно за время руководства Алексея Николаевича Руднева ПАО «КБ «АККОРДБАНК» - 100% украинский коммерческий банк, вошел в ТОП – 9 банков по региональной сети, которая насчитывает 151 отделение, а также 150 точекпродаж кредитов по всей Украине и продолжает развивать свою сеть. Аккордбанк входит в ТОП-25 финансовых учреждений страны по объему средствфизических и юридических лиц и в ТОП-20 банков Украины по активам в соответствии с данными Национального банка.

Во главе с Алексеем Николаевичем Аккордбанкприсоединялся к социально-культурныминициативам. В рамках одного из проектов при поддержке Аккордбанка дети из малозащищенныхслоев населения в Волынской, Житомирской,Харьковской и Киевской областях получили книги:«Соломенный бычок», «Курочка Ряба», «Репка» и «Кот в сапогах», оформлены и напечатаны издательским домом «Радуга». Также Аккордбанкимел возможность выступить финансовым спонсором популяризации произведенийукраинских мастеров-композиторов Мирослава Скорика и Ивана Небесного. Теперь эти рождественские симфонии радуют всех слушателей.

С 22 февраля 2022 года при содействии Аккордбанка была начата реализация проекта «Тропами Тараса». Профессиональные фотографии, сделанные в регионах Черниговщины, связанные с Тарасом Шевченко, осветили красоту инеповторимость природы, а также должны привлечь больше внимания к выдающемусяпамятнику истории, культуры, садово-паркового искусства – Качановскому Национальномузаповеднику. К сожалению, начиная с 24 февраля 2022 года приоритеты Алексея Николаевича и команды Аккордбанка однозначно обновились.

С начала полномасштабного военного вторжения страны-террориста в УкраинуАккордбанк открыл в приложении возможность перечисления средств на потребности ВСУ. Клиенты и команда Аккордбанка перечислили более 75 млн грн. в помощь нашим военным. Кроме этого, командой Аккордбанка в течение 2022 году в ВСУ было передано более 200 многоцелевых и бронированных автомобилей, что является самым большим показателем среди всех банков Украины. К тому же наши военные регулярно получают от команды Аккордбанка дроны, средства связи,генераторы, прицелы, тактическое снаряжение и другое необходимое оборудование для борьбы с русским врагом.

Аккордбанк неоднократно перечислял 7-ми значные суммы на создание флота морских дронов, на фандрейзинговой платформе UNITED24 и наприобретение дронов-камикадзе RAM II UAV в Фонд Притулы. Аккордбанк также присоединился к благотворительному сбору средств #лютийдонат, инициированный НБУ вместе с фандрейзинговойплатформой United24 и перечислил 7-ми значнуюсумму на дополнительный комплект БПЛА «ЧАКЛУН». В августе 2023 года Аккордбанк внес очередной взнос для приближения Победы Украины, перечислив 7-ми значную сумму в рамках совместного проекта United24, фонда «Повернись живим» и Monobank на закупку 10 000 FPV-дроновс боеприпасами и комплектующими.

В то же время Аккордбанк занял первое место по показателю развития сети среди всех банков Украины за период действия военного положения, ведь региональная сеть с начала полномасштабной военной агрессии россии против Украинысущественно возросла: из 107 отделений по состоянию на 24 февраля 2022 года до 151 отделения на 01 июля 2023, что составляет + 41%. В частности, это является фактической реализацией позиции акционеров Аккордбанка по усилению финансовой инклюзии банковских услуг, увеличением количества рабочих мест для поддержки экономики страны и подтверждением уверенности в достаточной защищенностиинвестиций в банковскую инфраструктуру даже с учетом военного положения в Украине.

Благодаря профессиональной оценке рисков командой специалистов под руководством Алексея Николаевича еще в декабре 2022 года Аккордбанкобеспечил генераторами все отделения своей сети. Кроме того, в регионах был сформирован резерв генераторов разной мощности на случай дополнительной потребности или ремонтуоборудования, а также резерв топлива. Полностью была обеспечена резервным питанием и собственная служба инкассации Аккордбанка. Более того, специалисты Аккордбанка тогда же наладили работу с помощью резервной спутниковой связи Starlink, а следовательно, инкассация средств клиентов и подкрепление наличными сети отделений Аккордбанка была быобеспечена в любой критической ситуации. Аккордбанк присоединился и к POWER BANKING – это создана по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, которые работали и оказывали необходимые услуги клиентам даже во время блекаута.

В августе 2023 года Аккордбанк присоединился к программе Восстановление - государственной программы денежной помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое ранее не было отремонтировано и подлежит восстановлению.

Уже более 15 лет Аккордбанк остается надежным партнером по банковскомуобслуживанию как для бизнеса, так и для населения и благодаря прибыльной деятельности наша команда продолжает помогать ВСУ уничтожать врага на фронте.

Аккордбанк – надежно, просто, профессионально.

Слава Украине! Благодарность ВСУ!