В Латвии призвали укреплять безопасность на фоне рисков большой войны в Европе

Латвия должна вместе с союзниками продолжать помогать Украине в ее войне с Россией и продолжать укреплять свою безопасность.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Россия ведет империалистическую войну

"Мы должны осознавать - мы осознаем - что война вернулась в Европу. Прошел год и 11 месяцев, скоро два года, с момента неспровоцированного и грубого нападения России на соседнюю Украину с целью уничтожить ее как государство", - сказал министр.

По его словам, Россия ведет империалистическую войну, более широкой целью которой является приостановление и изменение международного порядка, основанного на верховенстве закона, и замена его на власть грубой силы.

Нужно помогать Украине

Кариньш сказал, что Россия пытается всеми способами в своей пропаганде рассказывать и жителям Латвии, и остальному западному миру, что все они расколоты, беспомощны, что война идет вперед, что Россия ее выиграет, и что в сопротивлении нет смысла.

"И я вам скажу - это ложь, это чушь и глупость", - сказал министр.

Глава МИД добавил, что Латвия стоит вместе со своими союзниками, у них еще есть работа, но то, что абсолютно в их силах - помогать Украине победить в этой войне.

Укрепление собственной безопасности

"Это возможно, и возможно после этой войны сдерживать Россию, чтобы она никогда больше не нападала нигде в Европе. Это не неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее приостановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками", - заявил Кариньш.

Министр задал себе вопрос, что именно Латвия как государство сделала, чтобы укрепить собственную безопасность.

"20 лет назад наша страна вступила в две очень значимые международные организации - Европейский союз и НАТО. В этом году исполняется ровно 20 лет, и наше участие в этих двух организациях с момента вступления было основой того, что наша экономика продолжала развиваться, и того, что мы фактически жили в мире и безопасности. Это основа основ", - подчеркнул глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Увеличение расходов на оборону

Он добавил, что альянс НАТО и безопасность НАТО основаны на принципе - защити себя, и твои друзья придут на помощь. Но в основе нужно защищать себя самому. По его словам, в этом году на оборону выделяется 2,4% от ВВП и Латвия движется к показателю 3% от ВВП.

Глава МИД подчеркнул, что Латвия заключила контракты на поставку вооружений, что возводится военный полигон в Селии, который будет почти вдвое больше полигона в Адаже, что увеличено военное присутствие в стране сил НАТО, что вводится служба гражданской обороны.

Возможна война России и НАТО

Напомним, недавно немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

Подробнее о военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в тексте РБК-Украина.