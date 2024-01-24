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В Латвии рассказали о сроках строительства линии обороны Балтии на границе с Россией

Среда 24 января 2024 21:57
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В Латвии рассказали о сроках строительства линии обороны Балтии на границе с Россией Архивное фото: В Латвии рассказали о сроках строительства линии обороны Балтии на границе с Россией (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Строительство линии обороны Балтии на границе с Россией может продолжаться в течение десяти лет.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defli.

Глава оборонного ведомства признает, что и расходы на укрепление границы НАТО и России будут значительными, но сумма не разглашается.

Отмечается, что сделаны предварительные расчеты стоимости строительства оборонительной линии, однако они еще будут уточняться. И в любом случае это не будет публичной информацией.

Правительство должно решить, как сбалансировать эти расходы с другими приоритетами государства, подчеркнул министр. В то же время Спрудс напомнил, что безопасность является одним из больших приоритетов.

Что еще сказал министр обороны

"Конечно, финансовый ресурс здесь не маловажен, поскольку есть и другие важные сферы. Мы говорим о значительных суммах. План есть на несколько лет вперед, в котором конкретно определены меры, каким образом мы внедрим этот план. В целом мы говорим о ближайшем десятилетии, в которое будет происходить строительство и укрепление", - пояснил министр.

Договор между странами Балтии не означает, чтобы все государства абсолютно синхронно и в один день начнут или завершат строительство линии обороны. Для эффективного сдерживания противника необходимо взаимно координировать действия также с Литвой и Эстонией.

Что предшествовало

Недавно министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской оборонной зоны на границе России и Беларуси.

"Балтийская оборонительная зона - это тщательно продуманный и продуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. Война России в Украине показала, что, кроме техники, боеприпасов и живой силы, нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра", - заявил тогда министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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