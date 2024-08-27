В Латвии могут ввести срочную службу для женщин, - министр обороны страны

Он выразил поддержку введению обязательной военной службы для женщин. Спрудс также подчеркнул, что эти изменения не будут введены немедленно.

"Конечно, это будет не сегодня и не завтра", - пояснил он.

По его словам, наиболее вероятным сроком для их реализации является 2028 год. Министр обороны Латвии добавил, что планируется призвать на службу около 4 тысяч человек.

Министр отметил важность общественного обсуждения и достижения политического консенсуса, необходимого для реализации этой инициативы.

Спрудс отметил, что Латвии необходимо выполнить множество подготовительных задач, чтобы обеспечить высокое качество срочной службы. Он также добавил, что нужно подготовить соответствующее оборудование, форму для женщин и в целом увеличить запасы всего необходимого, включая оружие.

Срочная служба в Латвии

В Латвии действует обязательная срочная военная служба для мужчин от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 11 месяцев, в течение которых они проходят базовую военную подготовку, изучают основы тактики, стрельбы, медицинской помощи и другие необходимые военные навыки.

Срочники снабжаются всем необходимым: формой, жильем и питанием. За время службы им тоже выплачивается денежная компенсация.

По состоянию на 2024 год, женщины могут проходить срочную службу на добровольной основе.