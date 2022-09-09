Латвія ввела обмеження на в'їзд громадян Росії з шенгенськими візами

МЗС вказує, що загроза безпеці Латвії з боку Росії, яка може призвести до погіршення ситуації з внутрішньою безпекою, змушує ввести обмеження на в'їзд російських громадян до Латвії і обмежити поїздки з несуттєвими цілями, наприклад, туризм і відпочинок.

При цьому в'їзд не буде заборонений політично переслідуваним особам.

Крім того, в'їзд буде дозволений власникам виду на проживання Європейського Союзу або довгострокової візи держави-члена Шенгенської угоди.

Також в'їжджати зможуть особи, які є членами сімей (подружжя, батьки, бабусі і дідусі, діти, онуки) громадян Латвії, а також країн ЄС, особи, які здійснюють міжнародні вантажні або Пасажирські перевезення, моряки, особи, які отримали візу з гуманітарних міркувань, наприклад, щоб відвідати тяжкохворого родича або бути присутнім на похоронах.