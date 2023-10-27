Латвия решила передавать Украине конфискованные машины РФ

Как сообщает пресс-служба парламента страны, законопроект обязывает владельцев зарегистрированных в России автомобилей в течение трех месяцев поставить их на учет в Латвии или вывезти из страны.

"Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль, незарегистрированный в Латвии, использовался в дорожном движении, его арестуют и конфискуют. Конфискованную технику планируется передать Украине", - утверждают авторы законопроекта.

Также за нарушение сроков регистрации будет грозить штраф. При этом владельцам автомобилей с российскими номерами разрешат один раз транзитом проехать через территорию Латвии. Перед въездом россиянам необходимо предоставить информацию в дирекцию безопасности дорожного движения. На транзит будет выделяться 24 часа.

В случае принятия законопроекта во втором чтении он вступит в силу 15 ноября.

При этом ограничения не коснутся автомобилей дипломатических и консульских служб России.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили о запрете въезда автомобилей с российскими номерами на их территорию после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Мы писали, что Литва обязала автомобиль с российскими номерами покинуть ЕС в течение полугода.

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