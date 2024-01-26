Латвия открыла более 250 уголовных дел из-за нарушения санкций против РФ

С момента введения санкций против России и Беларуси правоохранительные органы Латвии начали более 250 уголовных процессов по факту их нарушения.

Об этом заявил заместитель гендиректора по таможенным вопросам Службы государственных доходов Латвии Раймонд Зукулс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Отмечается, что в 2023 году начато 144 уголовных процесса, в 2022 году - 114.

Что касается самых популярных санкционных товаров, которые пытаются перевезти через границу, то, по словам Зукулса, в основном в Россию и Беларусь пытаются завезти различные электротовары, электрооборудование, сетевое оборудование, автозапчасти, предметы роскоши, а из России и Беларуси вывозят изделия из древесины, топливо, корма и изделия из металла.

Уровень контрабанды снизился

"В случае, например, с фанерой санкции пытаются обойти, изменив страну происхождения товара, то есть указав, что товар сделан в Казахстане или Турции, или меняют код товара, выдавая конкретный товар за другой, а в случае предметов роскоши меняют их стоимость", - говорится в заявлении.

Зукулс отметил, что никуда не исчезла и классическая контрабанда, хотя с начала войны и наблюдается снижение, что связано с усиленной защитой внешней границы ЕС.

В прошлом году таможня изъяла 7,6 миллиона контрабандных сигарет. В основном их находят в железнодорожном транспорте на границе с Беларусью.

Россия обходит санкции

В начале января президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно пять стран, совместно с европейскими правоохранителями, раскрыли сеть по уклонению Россией от экспортных санкций. В результате проведенной операции были арестованы три человека.