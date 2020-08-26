Латвія пригрозила припинити торгівлю електроенергією з Білоруссю

Латвія допустила припинення торгівлі електроенергією з Білоруссю у разі запуску Білоруської АЕС (БелАЕС) в Островці. В такому разі країна може почати торгувати електроенергією з третіми країнами.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кришьянис Кариньш, передає Delfi.

Проте, як буде відбуватися торгівля електроенергією з третіми країнами, поки неясно. Вирішенням цього питання займеться Міністерство економіки, розробивши конкретну методологію в співпраці з колегами з Естонії, Литви та Європейською комісією.

"Враховуючи розвиток подій в Білорусі, побоювання з приводу ядерної безпеки тільки зростають", - пояснив Кариньш причину такого рішення.

Нагадаємо, на початку серпня на першому енергоблоці Білоруської атомної електростанції пройшло завантаження ядерного палива. За фізичним пуском піде етап енергетичного пуску, на якому енергоблок почне виробляти електрику і видавати його в мережу. Ця фаза запланована на осінь.

Зазначимо, Міністерство оборони Білорусії повідомило про "спробу порушення повітряного простору" нібито з боку Литви.

Раніше в НАТО відповіли на звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка в нарощуванні військової потужності.