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Латвія запропонувала країнам Балтії синхронно закрити кордони з Росією

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Латвія, Вівторок 05 квітня 2022 09:36
Латвія запропонувала країнам Балтії синхронно закрити кордони з Росією Фото: міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Повне закриття кордону з Росією є предметом розгляду. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що це повинні зробити всі країни Балтії одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра газеті Diena.

Пабрікс вважає, що спочатку домовитися з цього питання три міністерства внутрішніх справ, подивитися, що це буде означати на практиці.

"Я не бачу можливості, щоб одна з країн Балтії могла б зробити це поодинці. Але для всіх разом це безумовно питання для розгляду", - додав міністр.

За словами політика, в цілому західні санкції проти Росії працюють, але "звичайно, їх ефект буде видно тільки через деякий час".

"Як і раніше залишається відкритим питання про закупівлі енергоносіїв, про повну відмову від російського газу, як це зробила Литва і як запропонувало представлене мною об'єднання в Латвії. По-друге, відкрито питання про повне закриття портів для російських кораблів принаймні на Заході, повне закриття кордонів та інші речі, в тому числі про повне відключення банківського сектора від світу", - заявив Пабрікс.

Міністр вважає, що в умовах війни слід проводити дві основні політики: по-перше, максимальні санкції проти Росії, а по-друге, "єдиний спосіб реально завершити цей конфлікт - допомогти Україні максимальною військовою підтримкою".

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