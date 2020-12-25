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Латвія підтримує створення Кримської платформи, - МЗС

Крим, П'ятниця 25 грудня 2020 07:46
Латвія підтримує створення Кримської платформи, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Латвія залишається важливим партнером України на шляху до Європейського Союзу та НАТО. Це він сказав під час телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Сторони також висловили очікування, що шостий саміт Східного партнерства у березні 2021 року дасть якісно новий поштовх для розвитку.

Крім того, міністри обговорили підготовку до запуску Кримської платформи, спрямованої на консолідацію міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Рінкевичс привітав українську ініціативу та відзначив її важливість. Він підтвердив незмінну підтримку Латвією територіальної цілісності і суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Як раніше заявив Кулеба, Кримська платформа буде запущена на саміті, який відбудеться у 2021 році в Києві. На цьому самміті зберуться лідери держав, а також представники різних міжнародних організацій.

Раніше повідомлялось, що голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом. Сторони детально обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та події у Білорусі.

РБК-Україна писало, що Дмитро Кулеба переконаний, що у наступному році відносини між Києвом та Вашингтоном покращаться. Україна буде працювати над збільшенням підтримки з боку США.

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Новини України Політика КримЛатвияДмитро Кулеба

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