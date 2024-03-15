Латвия планирует депортировать несколько сотен россиян, - представитель по миграции

"В настоящее время 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание. Мы передали информацию о них Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели будет понятно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если да, то им будет издан приказ о выезде на 30 дней", – рассказала Пуке.

Граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, могли подать заявление на временное проживание в течение двух лет, после чего их знание латышского языка снова будет проверяться уже с угрозой депортации.

Кроме того, ранее в Латвии был одобрен закон с требованием сдать экзамен по латышскому языку для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели право на постоянное проживание. В январе 2024 года в Управлении по гражданству и миграции Латвии заявили, что депортация из Латвии грозит 1 167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.