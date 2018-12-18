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Латвія оприлюднить списки агентів КДБ

Новини » Політика    18.12.2018 - 20:31
Латвія оприлюднить списки агентів КДБ
Іллюстративне фото (vilne.org)

Зацікавлені сторони зможуть отримати доступ до імен колишніх агентів КДБ, розміщених в інтернеті

В Латвії опублікують повну базу даних республіканського КДБ, захоплену 1991 року під час розпаду СРСР. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Skaties.lv.

Повідомляється, що публікації почнуться одразу після набрання чинності відповідних урядових постанов.

"Зацікавлені сторони зможуть отримати доступ до імен колишніх агентів КДБ, розміщених в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Документи будуть опубліковані в оригінальному вигляді, більшість із них російською мовою і написані від руки. Точна дата опублікування поки що невідома.

Буде оприлюднена картотека агентури КДБ в алфавітному порядку - 10 612 карток. Є також картотека статистичного обліку агентури КДБ (4141 картка). У ній все ті самі імена, що і в алфавітній картотеці, але згруповані за належністю до структурних одиниць Комітету держбезпеки. Цей архів за радянських часів використовували для підготовки звітності.

Також у Латвії опублікують картотеку "позаштатних оперативних працівників КДБ" - осіб, які на громадських засадах надавали чекістам "допомогу в контррозвідувальній діяльності на транспортних, промислових об'єктах, а також окремих закладах Міноборони". У цьому архіві знаходиться 75 карток. Позаштатним оперативникам не давали позивних, а створювали абревіатуру з перших букв імені, прізвища та по батькові.

Нагадаємо, служба безпеки Чехії (BIS) повідомила, що запобігла діяльність десятків російських і китайських шпигунів, а також розкрила мережу одній з російських спецслужб.

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