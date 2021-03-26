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Латвія назвала невійськові дії Росії незмінною загрозою для країни

Автор: Анастасія Рокитна

Служба державної безпеки Латвії вважає головною незмінною загрозою конституційному ладу держави невійськові дії Росії. Мова йде про дії, спрямовані на підрив довіри до демократичних принципів і легітимності латвійської влади.

Про це повідомляє прес-служба Служба зовнішньої розвідки України.

В документі йдеться про те, що особливу увагу латвійської спецслужби приділено тим зусиллям, які російська влада фокусує на молоді, намагаючись долучити її до "російського світу".

З цією ж метою Росія намагається залучати російськомовну молодь Латвії до навчання в російських вузах, додали в латвійській спецслужбі. Відбір кандидатів для сплаченого російською стороною навчання проходить під наглядом російських дипломатів, заявила розвідка.

СДБ прогнозує, що квоти на безкоштовне навчання в Росії незабаром збільшаться, оскільки саме студенти, на думку Кремля, є перспективними джерелами інформації та потенційними агентами впливу.

Нагадаємо, раніше президент Литви заявив, що його турбують плани Росії "проковтнути" Білорусь. Він допустив можливість запровадження нових санкцій.

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