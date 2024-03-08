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Латвия приказала первым россиянам покинуть страну

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Латвии первым гражданам России, у которых больше нет вида на жительство, приказано покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

По данным миграционного ведомства в Риге, соответствующее уведомление получили шесть россиян. Двое из них уже покинули страну, сообщила глава ведомства Майра Розе. Остальные четверо должны сделать это в течение 30 дней.

Это связано с изменениями в латвийском иммиграционном законодательстве, которые были приняты осенью 2022 года в ответ на агрессивную войну России против Украины.

Теперь каждый, кто хочет легально жить в Латвии с российским паспортом, должен подать заявку на получение статуса постоянного жителя и - за редким исключением - подтвердить знание латышского языка, пригодного для повседневного использования, на языковом экзамене.

Лица, не предоставившие доказательства в установленный срок и не выполнившие законные требования для получения вида на жительство, должны покинуть балтийскую страну.

По данным властей, в настоящее время в стране находятся около 1 000 россиян, которые должны быть депортированы.  По имеющейся информации, более пятой части из них уже покинули Латвию через другие страны ЕС, сказал Розе.

Ограничение на въезд россиян в Латвию

Ограничение на въезд для граждан РФ было введено в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства страны также ограничена выдача виз россиянам.

Кроме того, в январе этого года власти Латвии отправили около тысячи проживающим в стране россиянам письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами.

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