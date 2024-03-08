Латвия приказала первым россиянам покинуть страну

В Латвии первым гражданам России, у которых больше нет вида на жительство, приказано покинуть страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.
По данным миграционного ведомства в Риге, соответствующее уведомление получили шесть россиян. Двое из них уже покинули страну, сообщила глава ведомства Майра Розе. Остальные четверо должны сделать это в течение 30 дней.
Это связано с изменениями в латвийском иммиграционном законодательстве, которые были приняты осенью 2022 года в ответ на агрессивную войну России против Украины.
Теперь каждый, кто хочет легально жить в Латвии с российским паспортом, должен подать заявку на получение статуса постоянного жителя и - за редким исключением - подтвердить знание латышского языка, пригодного для повседневного использования, на языковом экзамене.
Лица, не предоставившие доказательства в установленный срок и не выполнившие законные требования для получения вида на жительство, должны покинуть балтийскую страну.
По данным властей, в настоящее время в стране находятся около 1 000 россиян, которые должны быть депортированы. По имеющейся информации, более пятой части из них уже покинули Латвию через другие страны ЕС, сказал Розе.
Ограничение на въезд для граждан РФ было введено в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства страны также ограничена выдача виз россиянам.
Кроме того, в январе этого года власти Латвии отправили около тысячи проживающим в стране россиянам письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами.
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