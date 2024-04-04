Латвия намерена заключить с Украиной соглашение по безопасности 11 апреля, - СМИ
Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности 11 апреля. Его подписание может состояться на саммите Инициативы трех морей в Вильнюсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
С латвийской стороны соглашение по безопасности подпишет президент Эдгар Ринкевич.
Издание отмечает, что соглашение носит политический характер и не имеет обязательной юридической силы. Это соглашение станет "ясным и твердым сигналом о поддержке Украины в ее борьбе с агрессором".
Оно предусматривает все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержку Латвии на пути Украины к членству в Европейском союзе и НАТО.
Помимо этого Латвия обязуется предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.
Гарантии безопасности для Украины
В среду, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Следует отметить, что Великобритания была первой страной, предоставившей Украине гарантии безопасности. Историческое соглашение также подписали Канада, Германия, Франция, Дания и Италия.
Другие страны-партнеры также ведут переговоры с Украиной по заключению соглашения.
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