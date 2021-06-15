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У Латвії запустили додаток для перевірки COVID-сертифікатів

Автор: Андрій Василюк

З 15 червня користувачам пристроїв Apple в Латвії доступний мобільний додаток "Covid19Verify" для перевірки або сканування QR-кодів Covid-сертифікатів. Додаток необхідний для перевірки інформації в сертифікаті.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я Латвії, передає Delfi.

Одночасно мобільний додаток "Covid19Verify" вже подано на затвердження в Google Play Store, щоб його можна було використовувати і на пристроях, що працюють на Android.

Мобільним додатком закликають користуватися зайнятих у сфері обслуговування, організаторів заходів та всі заклади, які здійснюють перевірку цифрових "ковідних" сертифікатів.

На пристроях Apple додаток вже доступний. Власників пристроїв, що працюють на Android, до отримання підтвердження від Google Play Store просять використовувати для перевірки цифрових сертифікатів функцію "Verificēt sertifikātus" на сайті www.covid19sertifikats.lv.

Перевагою мобільного додатку є сканування QR-кодів без активного підключення інтернету. Тобто, для відкриття і завантаження програми Інтернет необхідний, але далі, протягом 24 годин, додаток буде сканувати QR-коди без підключення до Інтернету.

Цифрові сертифікати вакцинації в Латвії почали видавати з 1 червня.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу остаточно затвердила регламенти про впровадження Covid-сертифікатів в ЄС. Рада одноголосно проголосувала за них на своєму засіданні в Люксембурзі 11 червня.

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