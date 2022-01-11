ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Латвії затримали двох підозрюваних у багаторічному шпигунстві на користь РФ

Новость на русском →
Латвія, Вівторок 11 січня 2022 10:14
У Латвії затримали двох підозрюваних у багаторічному шпигунстві на користь РФ Фото: у Латвії затримали двох підозрюваних у багаторічному шпигунстві на користь РФ
Автор: Марія Кучерявець

У Службі державної безпеки (СДБ) Латвії спільно зі Службою військової розвідки та безпеки заявили про затримання двох осіб, які шпигували на користь Росії. Їх підозрюють у багаторічній роботі на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство ЛЕТА.

За інформацією місцевих ЗМІ, затримання сталося ще минулого року, однак правоохоронці повідомили про це лише зараз.

Повідомляється, що двоє осіб передавали Росії інформацію, що не підлягає розголошенню, про оборонний сектор Литви, а також багато років співпрацювали з військовою розвідкою РФ.

Відомо, що осіб було затримано у рамках розслідування двох кримінальних справ.

За даними спецслужб Латвії, ці люди зустрічалися з представниками російської військової розвідки на території РФ.

Наразі їм обом присвоєно статус підозрюваних та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвія
NEWS
Спалах випадків. В Україні більше 5 тисяч нових заражень COVID та 219 смертей
Спалах випадків. В Україні більше 5 тисяч нових заражень COVID та 219 смертей
DAILY
Різними мовами. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Різними мовами. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир