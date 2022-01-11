У Латвії затримали двох підозрюваних у багаторічному шпигунстві на користь РФ

У Службі державної безпеки (СДБ) Латвії спільно зі Службою військової розвідки та безпеки заявили про затримання двох осіб, які шпигували на користь Росії. Їх підозрюють у багаторічній роботі на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство ЛЕТА.

За інформацією місцевих ЗМІ, затримання сталося ще минулого року, однак правоохоронці повідомили про це лише зараз.

Повідомляється, що двоє осіб передавали Росії інформацію, що не підлягає розголошенню, про оборонний сектор Литви, а також багато років співпрацювали з військовою розвідкою РФ.

Відомо, що осіб було затримано у рамках розслідування двох кримінальних справ.

За даними спецслужб Латвії, ці люди зустрічалися з представниками російської військової розвідки на території РФ.

Наразі їм обом присвоєно статус підозрюваних та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.