У Латвії під час зльоту розбився літак, загинув пілот
У неділю, 8 серпня, в Цесіському краї Латвії під час вльоту зазнав аварії приватний літак. На його борту перебували дві людини, пілот загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Аварія сталася в Прикульській волості під час зльоту літака.
До місця події направляються фахівця Управління цивільної авіації.
У літаку перебували двоє громадян Литви. Пілот загинув під час аварії, пасажир з травмами госпіталізований.
Pie Cēsīm nogāzusies lidmašīna. 1 cilvēks gājis bojā, 1 cietis, ReTV Ziņām apstiprina Civilās aviācijas aģentūrā. Aģentūra vēl tikai apkopo informāciju par notikušo. Plašāku informāciju reportāžā sniegsim LTV pic.twitter.com/2SeDE2Yxdw— Dana France (@caciks) August 8, 2021
За словами представника Агентства цивільної авіації Айвіса Вінцевса, при зльоті легкомоторний літак не зміг вирівнятися і набрати висоту, після чого впав на землю.