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У Латвії порушник комендантської години підірвав автомобіль, є постраждалі

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Неділя 31 жовтня 2021 15:35
У Латвії порушник комендантської години підірвав автомобіль, є постраждалі Фото: у Латвії порушник комендантської години підірвав автомобіль (flickr.com/valstspolicija)
Автор: Валерія Поліщук

У Латвії чоловік, який порушив комендантську годину, під час спроби втекти від правоохоронців підірвав автомобіль. В результаті інциденту постраждали поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Латвії.

"Близько 1:00, проводячи перевірку будинку в Галгауському муніципалітеті Гулбені, співробітники Відземського регіонального управління Державної поліції помітили автомобіль Volkswagen. Співробітники правоохоронних органів включили проблискові маячки і зупинили автомобіль для перевірки причин, через які людина перебуває поза своїм місцем проживання під час дії комендантської години", - йдеться в повідомленні.

Коли правоохоронці підійшли до автомобіля для перевірки документів, водій дав їм документи не виходячи з машини, але потім несподівано закрив вікно і влаштував вибух - чоловік підірвав газовий балон, який був в авто.

В результаті потужного вибуху двох поліцейських відкинуло від машини, а самого водія викинуло з автомобіля.

"Скориставшись ситуацією, чоловік сів у машину поліції, спробував викрасти її і почати рух. Один з поліцейських, який отримав незначні травми в результаті вибуху, помітив ситуацію і негайно кинувся її зупинити", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник напав на поліцейського, а також спробував відібрати у нього табельну зброю, - в результаті зав'язалася бійка між поліцейським і чоловіком. Через деякий час правоохоронцям вдалося затримати чоловіка.

Жінка-поліцейський була доставлена в медичний заклад в Ризі з серйозними травмами. Інший співробітник правоохоронних органів отримав менш серйозні тілесні ушкодження. Затриманому чоловікові не знадобилася медична допомога.

В даний час затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання, і буде прийнято рішення про застосування запобіжного заходу.

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