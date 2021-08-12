Латвія направила на кордон з Білоруссю батальйон поліції спеціального призначення

Державна поліція Латвії направила на кордон з Білоруссю для боротьби з напливом нелегальних мігрантів батальйон спеціального призначення. Його співробітники надаватимуть прикордонникам підтримку, в тому числі при патрулюванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держполіції Латвії .

"Держполіція направила до кордону на чотири тижні 71 співробітника батальйону спеціального призначення з усіх регіонів Латвії, крім Ризького", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на тлі надзвичайної ситуації на латвійсько-білоруському кордоні, для запобігання проникнення незаконних мігрантів на територію країни, Держполіція буде надавати підтримку прикордонникам. Для цього мобілізовано як особовий склад поліції, так і матеріально-технічні ресурси.

Відзначається, що співробітники батальйону спеціального призначення вже приступили до патрулювання кордону Латвії з Білоруссю разом з прикордонниками.