Латинская Америка как ключ к укреплению позиций Украины

Для успешного контрнаступления Украине нужны оружие и международная коалиция, которая будет поддерживать нашу борьбу и не будет поддерживать Россию при любом сценарии. Именно поэтому украинская дипломатия занимается поставкой нового оружия от тех стран, которые уже начали это делать, и работает с новыми странами, чтобы они начали тоже.

В этом же ключе мы продолжаем и свое политическое контрнаступление, укрепляя позиции нашего государства на всех континентах. Внешнеполитическая команда президента Владимира Зеленского открывает новые возможности и новые горизонты для украинского государства, бизнеса и граждан. В фокусе наших усилий страны Глобального Юга, приобретающие принципиально новый вес в мире благодаря экономическому росту, новым рынкам, инвестиционным возможностям, человеческому и технологическому потенциалу.

При всем уважении и благодарности нашим союзникам мир не ограничивается евроатлантическим пространством. Мексика, Бразилия, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, страны АСЕАН, Африканского Союза и многие другие — новые мощные игроки, имеющие сильные карты и вместе с нашими традиционными партнерами они будут формировать мировую политику. Чем больше поддержки у нас будет со стороны Глобального Юга, тем меньше у России будет рычагов давления, средств обхода санкций и возможностей удержать оккупированные украинские территории. Мы сужаем им пространство для маневра. Российский режим должен увидеть перед собой только один выход — убраться за международно признанные границы Украины и уплатить полную цену за свои преступления против украинцев.

Латинская Америка является одним из наиболее перспективных регионов Глобального Юга. Страны Латинской Америки очень близки Западу с точки зрения политических, культурных, религиозных и предпринимательских традиций. Большинство из них являются устойчивыми демократическими государствами, разделяющими ценности народовластия, уважающими международное право и мировой порядок, основанный на правилах. Кроме того, это одна из самых стабильных, мирных и безопасных частей света. И не забывайте, что это 33 потенциальных голоса в ООН в поддержку украинских резолюций. Благодаря системной работе, 11-14 латиноамериканских стран стабильно поддерживают инициативы Украины в ООН, против голосуют только 2 государства. Большинство стран региона занимают нейтральную позицию, но общественность в основном симпатизирует Украине. А значит, нам есть с кем работать.

Даже представители традиционно пророссийских стран – Боливии, Венесуэлы, Кубы и Сальвадора – воздержались или не голосовали за последние резолюции ГА ООН, которые признают Россию агрессором и требуют немедленного прекращения войны против нашего государства.

Гватемала стала первой латиноамериканской страной, присоединившейся к инициированной МИД Украины коалиции за создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это важный успех украинской дипломатии, запускающий другие решения ради восстановления справедливости для всех украинцев.

Президент Гватемалы Алехандро Джаматтеи и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 25 июля 2022 года (фото: president.gov.ua)

С каждой победой украинских воинов на фронте, с каждым сильным дипломатическим решением все большее число стран будут ориентироваться на Украину.

Уникальность Латинской Америки заключается в сочетании мощного природного и экономического потенциала, а также сравнительно высокого уровня развития и жизненных стандартов. Латинская Америка – это вся гамма климатических зон, уникальные по разнообразию и объему природные ресурсы, благоприятный бизнес-климат, самый высокий после развитых стран индекс человеческого развития и уровень промышленного производства.

В 2019 году совокупные запасы базовых ресурсов (нефть, газ, уголь, древесина, железная руда, урановые руды) Бразилии и Венесуэлы оценивались в 36 триллионов долларов. По этому показателю две латиноамериканские страны уступали только России (75 трлн долл.) и США (45 трлн долл.).

Недавно в Боливии, Аргентине и Перу были открыты самые масштабные залежи лития (60% разведанных мировых запасов), который критически важен для мировой электрической и электронной промышленности. Ожидается, что инвестиции в горнодобывающий сектор латиноамериканских стран (в добычу лития и меди) составят более 300 млрд дол. в ближайшее десятилетие. Государства Латинской Америки в 2021 году (год выхода мира из коронакризиса) имели самый большой в мире прирост ВВП в 6,5% (страны Индо-Тихоокеанского региона – 2,5%, Ближнего Востока – 3,6%, Африки – 4,8%).

Латинская Америка — это растущая экономическая и политическая мощь, пространство динамичного развития. Самые влиятельные международные игроки идут туда, чтобы увеличивать присутствие и усиливать экономическое сотрудничество. Может ли Украина игнорировать новую звезду Глобального Юга, этот континент возможностей и его колоссальный потенциал? Ответ очевиден.

У Украины есть уникальное и комплексное предложение для государств Латинской Америки. Первый ее элемент – продовольствие. Несмотря на то, что большинство латиноамериканских стран являются агропромышленными, все они нуждаются в продовольствии и пока не защищены от продовольственного кризиса. По данным сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН, дефицит продовольствия в регионе будет ежегодно составлять 10% от актуальных потребностей.

Украина как надежный партнер и гарант глобальной продовольственной безопасности готова расширять поставки, возвращать утраченные позиции и выходить на новые рынки там, где мы нужны.

Второе – высокообразованные кадры. За последние 10-15 лет Украина готовила для латиноамериканских стран по 600-700 квалифицированных специалистов ежегодно. Важно обновить и усилить этот вектор работы. Украинские профессионалы в мире — наша интеллектуальная добавленная стоимость, которая укрепляет сотрудничество и авторитет Украины на международной арене.

Третье – украинское технологическое оборудование для стремительного развития латиноамериканских индустрий. Все континентальные и отдельные островные страны Латинской Америки имеют развитую горнодобывающую отрасль, требующую оборудования. Мы всегда являлись одними из традиционных поставщиков энергетического оборудования для ГЭС и ТЭС: турбин, трансформаторов, генераторов. Украина будет возвращать свои позиции на этих рынках и расширять номенклатуру поставок. Это будет основой взаимовыгодного партнерства, экономически усиливающего Украину и наших латиноамериканских коллег.

И это не единственные возможные области сотрудничества. В отдельных сегментах некоторые страны региона обладают собственными передовыми технологиями, в частности, в ядерной энергетике, глубоководной добыче углеводородов, информатизации банковской сферы. Ряд стран уделяет внимание ускоренному развитию наукоемких отраслей, где сотрудничество с нами также приветствуется: космической, авиастроительной, судостроительной, автомобилестроительной, производству медицинского оборудования и инструментов.

Четвертое — большинство стран Латинской Америки интересует наш опыт и достижение мирового уровня в цифровизации, кибербезопасности, IT и креативных индустриях.

Важно помнить, что Украина экспортирует не только товары и технологии. Мы экспортируем безопасность, уверенность, прогнозируемость, максимальную прозрачность и доверие, а также привлекательное видение нового миропорядка, которое украинцы защищают с оружием в руках.

Украинской экономике необходимы новые инвестиции, а украинским экспортерам — новые рынки и всесторонняя поддержка со стороны государства, чтобы закрепиться в перспективных странах Латинской Америки. Содействие украинскому бизнесу за рубежом является первоочередным приоритетом МИД, ведь это налоговые поступления в украинский бюджет — деньги для наших защитников, восстановления инфраструктуры, укрепления социальной сферы.

Наше сотрудничество не начинается с чистого листа. Украина и государства Латинской Америки и Карибского бассейна имеють давние связи. Многие славные фигуры стран региона от Мексики до Чили были выходцами из Украины: от поэтов и музыкантов до инженеров, врачей, правозащитников, дипломатов, военных и государственных деятелей.

Выдающийся украинский художник Виктор Арнаутов был приятелем всемирно известного мексиканца Диего Риверы, с которым они создали немало муралов в Мексике и США. Поэтический олимп Бразилии покорила украинка из Винницкой области Клариса Лиспектор, а наиболее известного фольклорного музыканта Аргентины зовут Чанго Спасюк. Украинец Иван Фрид, известный в Колумбии как Хуан Фрид (Juan Friede), является наиболее авторитетным в мире исследователем доколумбовой истории Колумбии и был наиболее уважаемым правозащитником коренных народов этой страны. Одессит Исаак Липшиц, который в 1936 году эмигрировал в США и сменил имя на Джон Виктор Мурра (John Victor Murra), стал самым выдающимся антропологом Перу – исследователем империи Инков, фактически открывшим миру их культуру и самобытное устройство.

Дмитрий Кулеба с главой МИД Гватемалы Марио Букаро Флорес (фото: twitter.com/DmytroKuleba)

На двух фигурах из нашего общего прошлого следует остановиться отдельно. Они не только стали легендами Латинской Америки, но и проявили украинский дух борьбы за свободу и справедливость против притеснений и угнетения.

Это аргентинский дипломат Роберто Козак и перуанский военный, полковник войска Симона Боливара Михаил Скибицкий.

Роберто Козака на американском континенте называют "чилийским Оскаром Шиндлером". Он работал в миссии Международного Комитета европейской миграции (ныне Международная организация по миграции) в Чили во время военной диктатуры. За время своей работы в Чили он спас от смерти в концлагерях военного режима более 30 тысяч чилийцев, включая будущую дважды президента Чили, первую руководительницу ООН Женщины, Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и ее мать.

Михаил Карлович Скибицкий, известный в Южной Америке как Мигель Рола, получив в Петербурге образование военного инженера, в 1824 году прибыл в Венесуэлу, вступил добровольцем в войско Симона Боливара и боролся за независимость современных Венесуэлы, Эквадора, Колумбии. Он был награжден лично Симоном Боливаром первой военной наградой независимого Перу "Медалью Освободителя" за доблесть в решающей битве против колониальных войск Испании – битве при Аякýчо, 200-летие которой будет отмечаться 9 декабря следующего года. Он также был одним из вдохновителей провозглашения независимости Венесуэлы. По поручению ее первого президента Хосе-Антонио Паеса выходец из Украины произвел первый инженерный расчет строительства Панамского канала.

Поэтому наши связи с латиноамериканскими партнерами достигают времен их освободительной борьбы. Но надо системно работать, чтобы этот украинский след ценили и учитывали в регионе.

Мы делаем все, чтобы впереди украинских предпринимателей шли украинские дипломаты. Чтобы усилить влияние Украины в мире и укрепить нашу экономику, украинские дипломаты вновь открывают континенты и возвращают утраченные позиции. Украина будет воплощать глобальную внешнюю политику, достойную нашего государства, достижений и потенциала наших людей.

Я пишу эти строки из поезда в пути в Гватемалу. Там по приглашению моего коллеги Марио Букаро Флореса я приму участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств.

Это путешествие историческое по трем причинам. Первый в истории визит министра иностранных дел Украины в Гватемалу. Первое в истории участие в Совете министров АКГ. Первый за десять лет визит главы МИД Украины в Латинскую Америку.

МИД завершает работу над Латиноамериканской стратегией. Это будет важный документ, который даст основные параметры работы с регионом. Предыдущие Азиатская и Африканская стратегии МИД уже доказали свою эффективность. Мы вернули эти два региона на внешнеполитическую карту Украины и теперь начинаем предметно заниматься на всех уровнях третьей, Латинской Америкой. Это начало большого пути, результатом которого станет принципиально новый уровень сотрудничества со странами в этой важнейшей части мира.