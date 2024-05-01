Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше

Наука в Украине развивается, даже несмотря на войну. К сожалению, уже в совсем других реалиях: из-за агрессии России за границей оказалось много наших ученых. Но украинцы продолжают участвовать в международных исследованиях и получать признание среди коллег из других стран.

Повлияет ли война на гены будущих поколений украинцев? Какой тренд недавно появился среди ученых? Когда наука сможет существенно продлить жизни людей и какие болезни может предсказать генетика?

Об этом в интервью РБК-Украина рассказывает известный генетик и биогеронтолог, кандидат биологических наук Александр Коляда. Он исследует тему старения в лаборатории и на практике и возглавляет Украинскую Ассоциацию Хелс-Коучей.

– Какие последствия война в Украине может иметь для будущих поколений украинцев? Может ли быть больше болезней от стресса, который сейчас переживают все в стране?

– Многие убеждены, что генетика – это единственное, что связывает цепочкой людей нынешнего поколения с поколением будущим. Хотя это не так. Генетикой мы часто в бытовом смысле называем все, что угодно. Хотя она исследует и оперирует достаточно небольшим количеством явлений.

Генетика – это то, что заложено в генах, а гены не меняются под влиянием обстоятельств. Чтобы бы с вами не происходило, ваш геном останется прежним. Мы передадим своим детям ровно 50% своей ДНК независимо от того, продолжается ли война, голод, эпидемия, или же сейчас идут лучшие годы нашей жизни.

Однако есть то, что может привести генетику к современным условиям – это факт селекции. Гены не меняются, но пропорция генов в популяции может измениться. И если действительно пофантазировать, то можно представить, что определенных генетических черт, которые сейчас подпадают под уничтожение или под лимитацию размножения из-за войны, может стать меньше.

Если представить, что существуют генетические маркеры "храбрости" или наоборот – маркеры "неосмотрительности", то будут ли они утрачиваться в ходе военных действий? Мы этого не знаем. Чтобы знать, нужно иметь объективные данные. Люди с определенными генами в нашей популяции могут утрачиваться, и в следующем поколении таких черт может быть меньше. Но что именно будет теряться – нам неизвестно. Надо понимать, что и вклад генетики в храбрость или опрометчивость так же нужно исследовать. Однако факт селекции в истории мы наблюдали многократно.

Фото: Гены не меняются под влиянием обстоятельств: войны, голода или лучших лет жизни, – Александр Коляда (предоставлено РБК-Украина)

Еще один момент связан с тем, что людей интересует передача будущим поколениям последствий войны. Говоря о стрессе и подобных вещах, часто пытаются найти корни в генетике. Хотя их там искать не стоит. Ведь последствия стресса или культурных событий могут передаваться и без генетики – воспитанием, обучением.

Этот вопрос хорошо исследован на примере Холокоста. Там долго искали генетические последствия. Их найти не получилось, но израильским авторам удалось предложить целых пять теорий передачи такого влияния на психологический портрет человека. Влияния именно на то, что родители или предки пережили из-за трагедии.

Эти пути передачи опосредованы психологически: кто-то вот так относился к хлебу, а другие вот таким образом проявляли свое отношение к иностранцам. На эту тему в семье разговаривали, а об этом – молчали. Это не генетическая, а культурная передача традиций, обычаев, моделей поведения.

– Когда-то вы говорили, как Голодомор повлиял на людей через поколения. Как эта и подобные массовые трагедии могут откликаться потомкам?

– Если сформулировать вопрос о том, похоже ли влияние современной войны на влияние голода, который был в Украине более 80 лет назад, то это также достоверно неизвестно. И война, и Голодомор приводят к огромному стрессу. В современной войне, кроме стресса, есть еще много факторов, влияющих на здоровье, в том числе и экологическое загрязнение, которое может отразиться в перспективе влияние на здоровье поколений. Но мы почти ничего не знаем о влиянии Голодомора на генетику, потому что исследования по этой теме не проводились.

Во многих странах подобный вопрос неплохо исследован. Голод в Европе был в 20 веке в Нидерландах, в Италии. И там выводы ученых сходятся в том, что голод повлиял и на следующее поколение, если во время голода эти люди были в утробе матери.

Скажем, в 1933 году женщина забеременела, в 1934-м родила ребенка. И в детях, рожденных в этот период, мы видим некоторые изменения на уровне физиологии. Они в основном связаны с риском диабета, ожирения. Реже говорят о психоневрологических заболеваниях, различных поведенческих реакциях: реакция на стресс, сексуальная ориентация. Относительно Украины, к сожалению, мы знаем об этом очень мало.

– Развивается ли украинская наука во время войны, были ли остановлены какие-то исследования из-за боевых действий?

– Трудно сказать обо всех направлениях, ситуациях разные. Есть большие истории о перевозке музейных коллекций с временно оккупированных территорий и с территорий, оказавшихся под сильными обстрелами. Такие истории я слышал о некоторых херсонских учреждениях и о Харькове.

Есть целые области науки, где эти фонды представляют всю работу ученых на протяжении их жизни. Это материалы для будущих исследований сто лет вперед, и это также данные, собранные сто лет назад. При бомбежках сохранение жизни, конечно, на первом месте. Но и наука тоже испытывала значительное негативное влияние.

Конечно, человеческого ресурса тоже становится гораздо меньше. Наука – это явление, требующее спокойных времен. Тем временем большое количество исследователей вынуждено было уехать из Украины. Вопрос их возвращения домой остается открытым. С другой стороны, огромное количество ученых продолжает свою работу в Украине, несмотря на все сложные обстоятельства. И это также вызывает уважение и восхищение.

Фото: Многие украинские ученые вынуждены были уехать за границу из-за войны (Getty Images)

– В каком состоянии сейчас украинская генетика? Украинских ученых подключают к мировым исследованиям?

– Надо сказать, что генетика как наука в Украине представлена очень слабо. Это определенное последствие нашей жизни в СССР, где слово "генетика" запрещали, а ученых, которые этим занимались, отправляли в Сибирь. Целые кафедры закрывались.

Это действительно очень редкий феномен, когда целая отрасль науки находилась под запретом. А в Советском Союзе такое было. Уже в независимой Украине ученые всю свою жизнь боролись с последствиями этой проблемы. И по сравнению с другими странами, генетика у нас развита гораздо меньше, хотя в Украине есть очень хорошие ученые высокого уровня.

Конечно, наши ученые давно и активно участвуют в международных исследованиях. Есть большие проекты по исследованию геномов разных людей, в которых участвуют украинцы. И в исследованиях, связанных с генетикой долгожителей по всему миру. Ведутся работы также по изучению различных патогенов, которые драматичны для всего мира, таких как коронавирус. Украинские ученые и там задействованы, в том числе немного со стороны генетики. Коллеги из Украины вносят свой вклад в исследование генетики животных, изучают эволюционные процессы.

В Украине вырисовывается тренд бюджетно-минималистического подхода к таким исследованиям. Это когда ученый может больше работать за компьютером, а меньше – в "мокрой" биологии. Это один из спасительных билетов для украинского ученого в области генетики и биотехнологий.

Компьютерная биология – очень востребованная профессия по всему миру, требующая существенно меньших бюджетов. У нас сейчас это мдет немного со скрипом, но молодежь активно начинает делать в этой области свои первые шаги на международном уровне.

Фото: Украинцы активно участвуют в международных исследованиях (Getty Images)

– Ученые десятилетиями ищут гены, отвечающие за риски болезней. Но найдя ген, можем ли мы с этим знанием что-нибудь сделать, чтобы этих болезней не было?

– И да, и нет. В перспективе 5-10 лет мы, скорее всего, ничего поделать с этим не сможем. А если думаем о перспективе 20-50-100 лет, то, скорее всего, можно что-то сделать. В направлении генетической инженерии или генетической терапии мы стараемся не лечить уже возникшие заболевания, а генетически профилактировать их, чтобы они не появлялись вообще.

В первую очередь это актуально для онкологических болезней, потому что они очень серьезные. И они могут поразить любого человека вне зависимости от его дохода или статуса. Так и с генетическими болезнями, такими как муковисцидоз, фенилкеторуния. От них нельзя вылечиться за любые деньги. Во вторую и третью очередь это касается болезней, таких как диабет второго типа, гипергидроз, болезни Паркинсона, Альцгеймера.

Технологии развиваются, с каждым годом усовершенствуются. Но то время, когда они будут нацелены на "лайтовые", несмертельные болезни, еще не наступило. Это будет гораздо позже. Сейчас мы на этапе оттачивания этих технологий, чтобы они были максимально безопасными.

Не менее важны и морально-нравственные вопросы. Имеем ли мы право это делать? Если человек передаст этот ген своим детям, спросили ли у этих детей, хотят ли они, чтобы меняли их гены? Имеем ли мы моральное право вмешиваться в ДНК человека? Что будет, когда человеку от одного проявления гена станет хорошо, а от другого станет плохо? Кто будет в этом виноват? И множество других вопросов.

Любая генная терапия очень дорогая. Недавно в Украине очень активно собирали средства нескольким деткам для лечения спинально-мышечной атрофии. Такая терапия стоит от 1 миллиона долларов и имеет определенный процент положительного результата.

Фото: Ученые-генетики работают над тем, чтобы не лечить болезни, а предотвратить их возникновение (предоставлено РБК-Украина)

На что можно повлиять прямо сейчас? Генетика поможет продиагностировать какую-либо болезнь на этапе планирования семьи или на этапе отбора эмбрионов при процедуре ЭКО (экстракорпорального оплодотворения – ред.). А вот исправить что-нибудь генетическое – такое тоже имеет место, преимущественно в онкологии. Однако это всего несколько сотен случаев в мире каждый год. Узких генетических экспериментов над людьми сейчас очень мало.

Важно понимать, что найти причину – это не всегда значит найти именно ген. Потому что есть разные причины болезней. Инфекционные, травматические и другие. Есть связанные с дефицитами, когда достаточно попринимать какой-нибудь витамин и устранить проблему.

Эффективную поддерживающую терапию при ВИЧ, позволяющую жить максимально долго, изобрели всего лет за 20. Это колоссальный успех. А есть малярия: уже 100 лет на нее не действует ни одна вакцина, и от этой болезни до сих пор умирает около миллиона человек каждый год. Хотя в обеих болезнях – инфекционный агент, от малярии кроме противомоскитных сеток, к сожалению, ничего эффективного пока нет.

Во многих случаях в причинах болезней – целый ряд факторов. Там будет и генетика, и питание, и иммунитет, и окружающая среда. Одного единственного виновника, на которого можно повесить всех собак, часто просто нет. Поэтому копаться в причинах болезней, безусловно, стоит.

– Как эти технологии могут помочь на этапе планирования детей?

– Есть некоторые исследования, которые можно пройти на этапе планирования беременности. При ЭКО и естественной беременности – свои подходы. Еще один этап – проверить эти риски уже у новорожденных детей. Этим должны заниматься генетик, репродуктолог, специалист по планированию семьи. Так должно быть в идеальном мире, где все бесплатно и где подобные услуги покрываются страховкой. В Украине, конечно, все это "на минималках".

Есть определенный спектр решений, которые можно принимать на каждом этапе. Например, некоторые болезни нельзя вылечить, но с ними можно жить достаточно долго и полноценно, если правильно кормить детей с первых лет жизни.

Фото: Некоторые проблемы со здоровьем можно предотвратить на этапе планирования семьи (Getty Images)

Есть другие болезни, которые корректируются сравнительно банальными вещами, такими как диета или введение лекарства на определенном этапе. Некоторые связаны с почти 100% риском рака в возрасте от 60 лет. И человеку нужно знать, что делать с этим в 40 или 50. Но есть и болезни, в которых идет речь о прерывании беременности. И уже этот вопрос в каждой стране решается раздельно.

– На чем больше всего сейчас спекулируют маркетологи, когда рекламируют те или иные средства "для улучшения здоровья"?

– Я бы отнес сюда косметологию, которая очень сильно апеллирует к науке, хотя реально за советами к ней не обращается. Это также саплименты, известные в Украине как БАДы. И много разных вещей, связанных с похудением.

Советоваться с врачом – хороший совет, когда речь идет о здоровье. Однако надо знать, с кем советоваться. Как показала мне история с кризисом коронавируса в Украине, врачи – довольно интересная группа людей, к которым еще предстоит сформировать свое адекватное отношение.

Потому что наиболее значимую роль в пропаганде антивакцинаторского движения в Украине сыграли именно доктора. Не люди, верящие в плоскую землю. Не те, кто ходит в секты. Именно врачи оказывали наибольшее сопротивление тому, чтобы мы спасали жизнь людей с помощью вакцинации. Не все врачи плохие и не все хорошие. Но многим не хватает критического мышления и хорошего образования, которое они получали еще в советское время. Поэтому к советам врача тоже нужно относиться критически.

Те же БАДы, например, делятся на вредные, полезные и просто бессмысленные. Каждый из них стоит обсуждать отдельно. Но что главное нужно принимать во внимание? Критически нужно относиться к преувеличенным обещаниям. БАДы не составляют основу здорового образа жизни. И чаще всего они не способны на какие-либо большие, масштабные эффекты. 100 лет назад в эру авитаминозов они могли решить определенную проблему. А сейчас саплементы, если речь не о витаминах, должны занимать в жизни условное двадцатое место.

Еще один вред, который я вижу в БАДах – определенное когнитивное искажение. Есть вот человек, который плохо спит, злоупотребляет алкоголем, но принимает добавку, обещающую продлить жизнь. Но это так не работает, и вклад этих плохих и хороших факторов неравноценен.

Фото: Через 20 лет, возможно, ученые предложат кадинальные методы продления продолжительности жизни, – генетик (предоставлено РБК-Украина)

– Есть мнение, что если генетически в семье нет долгожителей, то продлить жизнь до условных 100 лет одними только полезными привычками не получится. Как это работает?

– Какими-то простыми объяснениями говорить на эту тему не получится, потому что сложно делать выводы из жизни каждого человека. Мы с вами живем в мире, где многие вещи персонализированы. Мы хотим знать гороскоп для Стрельцов на эту неделю, хотим узнать все персорально здесь и сейчас. А наука не дает ответа на эти вопросы, потому что оперирует средними значениями.

Есть известный Стэнфордский эксперимент, где людей в возрасте 50 лет просили регулярно бегать или не бегать по утрам. И действительно оказалось, что бегавшие утром люди прожили дольше. Но что значит дольше? У одного может оказаться ген, отвечающий за хорошее влияние таких пробежек, а у другого – ген, повышающий риск возникновения синдрома преждевременной смерти, и ему эти пробежки сократят жизнь.

Если оперировать средними данными, то бег – это полезно. А для каждого конкретного человека – нужно разбираться. Путь тонкого разбирания в каждом конкретном человеке по заветам доктора Хауса еще не проработан. В среднем все плохое – плохое, а все хорошее – хорошее. Курить, злоупотреблять алкоголем, не двигаться и плохо питаться – плохо.

Рост продолжительности жизни продолжается, люди живут дольше. Продолжительность жизни неуклонно растет уже почти сто лет: она не останавливалась ни на один год, начиная с 20-х или 30-х годов прошлого столетия. Это результат научного прогресса, биогеронтологии, медицины, гигиены.

Но не стоит представлять людей с пышной шевелюрой, сидящих где-то в лаборатории и придумывающих волшебную таблетку для вечной жизни, работая на миллиардеров. Продление жизни состоит из маленьких вещей. Где-то антибиотик, где-то новая процедура по пересадке сердца или протезирование. Хотя есть отдельные ученые, занимающиеся непосредственно темой продолжительности жизни. Это интересная и достаточно маленькая, но многообещающая индустрия.

Фото: В среднем быг полезен, но нужно учитывать индивидуальные особенности (freepik.com)

– Иногда говорят, что умирают не от старости, а от болезней. А как на самом деле?

– Это интересный вопрос. Потому что можно думать и так, а можно иначе. Есть как минимум два лагеря ученых. Одни говорят, что старение – просто совокупное название заболеваний. А другие – что все болезни – это просто блики старения. Я считаю, что старение провоцирует болезни. Потому что какое заболевание не возьми – старение их ускоряет. Неврологическое, метаболическое, психологическое. И это не только у людей, а у всех организмов. Чем старше он, тем больше шансов, что что-то выйдет из строя.

Люди умирают от заболеваний, потому что люди когда-то заболевания придумали и дали им определения, классификации. В природе же заболеваний как таковых не существует. У природы совсем другой лексикон, и для нее это скорее поломки или адаптации определенных структур нашего организма. Люди могут объединять или делить болезни по категориям неверно. Мы можем искать объяснение возникновению болезней и лекарства от них, но это не всегда получается.

– Существуют ли факторы, достоверно известно продлевающие жизнь?

– Это механизмы, в большинстве своем открытые на животных. Это точно не руководство к действию, потому что можно получить отрицательный результат, который сыграет в другую сторону.

Самый известный и самый старый фактор, продлевающий жизнь – это калорийное ограничение рациона. Замечено, что чем меньше организмы едят, тем дольше они живут в определенных пределах. Но можно ли перенести все это на человека? Здесь еще много работы.

Другой фактор – влияние низкой температуры. Если снизить температуру тела изнутри, как у млекопитающих, до 36 градусов, то они тоже живут дольше. Каковы последствия для человека, кроме продления жизни, мы еще не знаем.

Третий инструмент – ограничение в рационе определенных аминокислот. Их всего 20, и если из привычного питания животных забрать всего одну, у них жизнь удлиняется, и довольно существенно. Однако как это воспроизвести на людях – тоже пока большой вопрос.

– Когда наука сможет существенно продлить жизнь людей? Какой ваш прогноз на ближайшие годы?

– Во-первых, продление продолжительности жизни идет дальше.

По словам одного из самых известных биогеронтологов, человек, который проживет 150 лет, уже сейчас ходит по этой планете. Мы не знаем, в какой стране, ходит ли он сейчас в детский сад или университет, но он уже живет. Вопрос в том, что мы сделаем для того, чтобы он эти сроки действительно прожил. Но в перспективе, в будущем, мы неотвратимо будем жить дольше.

Фото: Будут попытки замедлять процесс старения, но они не будут разворачивать его в противоположном направлении (freepik.com)

Думаю, первые попытки кардинально продлить жизнь будут иметь место в перспективе ближайших двадцати лет. Что мы можем для этого сделать, чтобы такие попытки не ограничились исследовательскими институтами в Калифорнии, а распространились по всему миру и на Украину? Для этого следует повышать доверие к научным исследованиям, обращать на них внимание. Больше об этом читать. И больше доверять ученым, поддерживать и популяризировать их. Ведь продление жизни не придет к нам из области искусства или астрологии. Оно придет из науки, из научных лабораторий.

Важно, что мы с вами говорим о продлении жизни, но не об омоложении. Различные попытки будут замедлять процесс старения, но не будут разворачивать его в противоположном направлении.

Но расслабиться и ничего не делать для своего здоровья, потому что через 20 лет ученые придут и все пофиксят – это плохой подход. Если вы застанете то время в некрасивой форме, то в таком же состоянии и останетесь на долгое время. Поэтому нужно следовать здоровому образу жизни, ведь он позволит нам дойти до периода, когда жизнь смогут продлить на гораздо дольше.