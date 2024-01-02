"Ланцеты" и не только. ВСУ в Херсонской области уничтожили шесть российских дронов (видео)

Силы обороны Украины в Херсонской области уничтожили шесть вражеских дронов. Процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что в течение сегодняшнего дня в Херсонской области было уничтожено шесть российских беспилотников.
Речь идет о пяти ударных беспилотниках "Ланцет" и одном разведывательном БпЛА ZALA.
Это результат работы воинов Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь".
Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".
Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российские ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.
Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.
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