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Ландсбергис: Путин не остановится, пока его не остановят. Для этого нужна победа Украины

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Российский диктатор Владимир Путин не остановится, пока его не остановят. Для этого необходимо, чтобы Украина победила в войне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Это определенно происходит не впервые. И это определенно беспокоит. Я буду говорить об этом всякий раз, когда имею возможность: Путин не остановится, пока его не остановят. Единственный способ остановить его - это выиграть войну в Украине. И это единственный способ действительно быть уверенным, что его экспансионистская идея остановлена, возможно, не остановлена навсегда, потому что кто знает, мы не можем предсказать будущее, но по крайней мере остановлены", - сказал Ландсбергис.

В противном случае, по мнению литовского министра, "нам придется запустить часы до следующего раза".

"И вот здесь это становится по-настоящему опасным. Это становится действительно опасным для Украины, но потом оно становится опасным и для всех остальных. Это может быть Молдова, Грузия и даже страны Балтии. И посмотрите, норвежский глава Генштаба говорит: вы знаете, мы должны быть готовы к настоящей войне", - отметил глава МИД Литвы.

Возможная война России и НАТО

Напомним, недавно немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

Подробнее о военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в материале РБК-Украина.

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